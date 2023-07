FOTOGALERIE: Dům Davida Rockefellera na Manhattanu je na prodej. Za miliardu a čtvrt

Přes sedm desítek let v něm kdysi žil investiční titán David Rockefeller s rodinou a kochal se v něm výhledem na Manhattan a poslechem soukromých koncertů geniálního pianisty Arthura Rubinsteina. Nyní je dům v koloniálním stylu v srdci New Yorku o bytové ploše přes 1100 čtverečních metrů opět na prodej. Za 57,5 milionu dolarů (asi 1,25 miliardy korun), napsal deník The Wall Street Journal.

Dům přichází na trh po rozsáhlé čtyřleté rekonstrukci. Prodejci jsou Doug Band, dlouholetý poradce bývalého prezidenta Billa Clintona, a jeho manželka Lily. Bandovi koupili městský dům za 20 milionů dolarů (podle aktuálního kurzu 435 milionů korun) v roce 2018, ukazují katastrální záznamy.

Poté požádali architekta Stevena Harrise a interiérového designéra Milese Redda, aby pracovali na renovaci a restaurování domu, jehož stavba se datuje kolem roku 1924, uvedl The Wall Street Journal na základě informací, které deníku poskytl Bandův agent Adam Modlin z realitní kanceláře Modlin Group.

Nemovitost se nachází na Východní 65. ulici a sloužila jako domov Rockefellerovi (1915-2017), někdejšímu generálnímu řediteli Chase Manhattan Bank, a jeho manželce Peggy Rockefellerové téměř sedm desetiletí. Dům s osmi ložnicemi má rozlohu zhruba 1161 čtverečních metrů s dalšími 325 čtverečními metry venkovního prostoru, včetně zahrad a rozsáhlé střešní terasy.

Dům má vlastní anglickou zahradu, výtah i tělocvičnu

Velký obývací pokoj s originálními žlutými tapetami z Rockefellerovy éry má francouzské dveře vedoucí na terasu s výhledem na upravenou anglickou zahradu v zadní části domu. Druhý obývací pokoj se táhne po celé šířce domu a má původní obložení ze dřeva. Dále je zde formální jídelna a tři kuchyně, jedna hlavní rodinná kuchyně a dvě servisní kuchyně obsluhované číšníkem. Pět pater domu je propojeno výtahem a točitým schodištěm. Mezi další vybavení patří sauna, posilovna, sportovní trenažer a pět metrů vysoká tělocvična s filmovým plátnem o šířce přes 5,5 metru.

Eileen Rockefellerová, jedno z Rockefellerových dětí, před pěti lety – když dům koupili Bandovi – popsala The Wall Street Journal, jak její rodina v domě trávila čas. Mimo jiné zavzpomínala na to, jak jako malá poslouchala ze schodiště ve třetím patře, když slavný pianista Arthur Rubinstein hrál jejím rodičům a jejich přátelům Chopina v obývacím pokoji.

Band léta spolupracoval s prezidentem Clintonem

Doug Band je zakladatelem poradenské firmy Teneo Holdings. Dříve pracoval v Bílém domě, sloužil jako poradce prezidenta Clintona (1993-2001) a později mu pomáhal v čele nadace Clinton Global Initiative. Bandův mluvčí na žádost o komentář WSJ nereagoval. Adam Modlin pouze uvedl, že Bandovi dávají nemovitost na trh, protože se stěhují z New Yorku.

Trh ultra luxusních městských domů na Manhattanu je podle WSJ přiměřeně aktivní a v posledních několika letech byla uzavřena řada velkých prodejů. Například filantropka Julia Kochová, vdova po miliardářském průmyslníkovi Davidu Kochovi a podle časopisu Forbes třetí nejbohatší žena na světě s majetkem 58 miliard dolarů, nedávno prodala dům na Manhattanu za 41 milionů dolarů.

