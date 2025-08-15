Welcome, Vladimir! Trump přivítal Putina na Aljašce a zatleskal mu. Donutí ho ukončit válku?
Americký prezident Donald Trump dnes přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina na vojenské základně Elmendorf-Richardson na Aljašce, kde budou jednají o možnostech ukončení války na Ukrajině. Šéf Bílého domu několikrát zatleskal, zatímco k němu Putin přicházel po letištní ploše, a poté ruskému vůdci potřásl rukou. Lídři USA a Ruska bok po boku kráčeli po červeném koberci. Poté vstoupili na pódium s nápisem Aljaška 2025, kde zapózovali pro novináře, aniž k nim promluvili.
Když se jeden z reportérů zeptal Putina, zda přestane zabíjet civilisty, ruský prezident se jen pousmál a ukázal si na ucho. Prezidenti následně společně nastoupili do černého obrněného automobilu amerického prezidenta, podle deníku The New York Times přezdívaného Bestie, které je odvezlo na první fázi jednání. Média to označila za neobvyklé.
Letadlo s Trumpem dosedlo dnes kolem 20:20 SELČ na Aljašce, kde amerického prezidenta čeká celosvětově sledované jednání s ruskou hlavou státu Putinem. Ten přiletěl před 21:00 SELČ. Místo původně chystaného setkání jen s Putinem budou po Trumpově boku při první schůzce i ministr zahraničí Marco Rubio a americký zmocněnec Steve Witkoff, informuje agentura Reuters.
Ve hře je bezpečnost Evropy
Trumpovým hlavním cílem při dnešním jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před třemi a půl lety. Jak poznamenává agentura AP, setkání obou prezidentů by mohlo rozhodnout nejen o dalším vývoji konfliktu, ale také o osudu evropské bezpečnosti. Neúčast ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na jednání označuje agentura za těžký úder pro politiku Západu v duchu „nic o Ukrajině bez Ukrajiny“.
Trump dnes obavy části ukrajinských a evropských politiků mírnil, když při nástupu do vládního speciálu novinářům řekl, že případné rozhodnutí o výměně území je na Ukrajině. „Nejsem tady, abych vyjednával za Ukrajinu, jsem tu, abych je dostal k (jednacímu) stolu,“ uvedl.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová novinářům na palubě Air Force One řekla, že se Trump s Putinem na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage nesejde sám, jak uvedla původně, ale schůzka bude ve formátu tři na tři. Na ruské straně se jí zúčastní také ministr zahraničí Sergej Lavrov a poradce Jurij Ušakov, uvedla agentura TASS.
Společného oběda se pak z americké strany zúčastní také ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick, šéf resortu obrany Pete Hegseth a personální šéfka Bílého domu Susan Wilesová.
