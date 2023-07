FOTOGALERIE: Luxus v Česku. Na prodej je jeden z největších soukromých zámků Žinkovy

Realitní kancelář prodává za 200 milionů korun romantický zámek Žinkovy, kulturní památku na jihu Plzeňska. Jde o jeden z největších zámků v osobním vlastnictví v ČR, obytná plocha činí 12 tisíc čtverečních metrů. Rekreačně zaměřený městys by uvítal, kdyby se areál s rozlehlým parkem otevřel veřejnosti, řekl starosta obce s 850 obyvateli Josef Karhan (Žinkovské SNK).

Památku nabízí na webu nadnárodní realitní síť Christie's, jejímž partnerem v ČR je realitní kancelář Svoboda & Williams. „Zámek se prodává už asi čtyři roky, je to nějak zakleté. Původní prodejní cena se výrazně snížila na současných 200 milionů," uvedl starosta.

Podle něj je od roku 2007 vlastníkem firma Crown Estates, jejíž americký vlastník podniká v informačních technologiích. „Zvenku je opravený komplet, jsou hotové terénní úpravy okolo památky a z poloviny je to podle našich informací opravené i zevnitř," řekl.

Historie památky sahá do 12. století, kdy tam byla vodní tvrz. Raně barokní zámek vznikl ve druhé polovině 17. století, v roce 1897 byl přestavěn vídeňskými architekty do pseudorenesanční podoby. Vlastnily ho osobnosti například z rodů Lobkowiczů, Harrachů a Škodů.

Od roku 1950 sloužil jako středisko tehdejších odborů ROH, od roku 1963 je kulturní památkou. Areál s užitnou plochou 12 tisíc metrů čtverečních a 19hektarovým udržovaným lesoparkem tvoří podle realitní kanceláře kromě hlavní zámecké budovy zrekonstruovaný administrativní objekt s restaurací a kuchyní, konferenční místnosti, kancelářské prostory, čtyři byty, částečně renovovaná hospodářská budova a 12 bungalovů. Součástí je i vlastní kaple či garáž pro tři vozy a 19 venkovních parkovacích míst.

Pro veřejnost již léta zavřeno

Od roku 1989 zámek vystřídal několik majitelů a chátral. V letech 1993 až 2007 byl úplně zavřený. Vedle areálu jsou i dva velké rybníky. Podle starosty je zámek mezi Čechy i Slováky známý. „Když někam přijedu a řeknu, že jsem ze Žinkov, tak ho tam místní znají," řekl Karhan. Veřejnost do zámku ani parku už léta nemůže, dříve tam byly prohlídky pár dnů v roce.

Ještě loni fungovala kavárna před vchodem, kam hodně jezdili turisté a cyklisté, ale letos je zavřená. „Zámek je zakonzervovaný, připravený na prodej. Majitel nás nekontaktuje, komunikujeme akorát s paní z realitní kanceláře Svoboda & Williams," řekl starosta.

Lidé teď mohou areál obejít zepředu kolem rybníka, ale nesmí do oploceného parku. Líbilo by se jim, kdyby do zámku a parku mohli. „Pomohlo by to turistickému ruchu, oživilo by to region. Otevření by přineslo i práci pro naše lidi," řekl Karhan. Hospoda na náměstí je od covidu zavřená, nově se otevřelo na hrázi malé Moto Cafe, kde točí zmrzlinu a pivo.

