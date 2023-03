Messiho fotbalový titul argentinskou ekonomiku nespasil. Hyperinflace překročila sto procent

Nedávné vítězství Argentiny v čele s fenomenálním Lionelem Messim na fotbalovém mistrovství světa v Kataru vzbudilo v zemi potácející se dlouhodobě v ekonomické krizi naději, že „nakopne“ tamní ekonomiku. Nestalo se. Inflace v únoru překročila hranici hyperinflace, tedy sta procent, což se stalo v jihoamerické zemi poprvé od začátku devadesátých let.

Reklama

Míra meziroční inflace v Argentině poprvé od konce hyperinflace na počátku devadesátých let opět vyletěla nad sto procent. Inflace dosáhla v únoru 102,5 procenta, uvedl argentinský statistický úřad, což znamená, že cena mnohého spotřebního zboží za posledních dvanáct měsíců více než zdvojnásobila.

Lionel Messi: fotbalový sen, který se stal skutečností. A běží dál Leaders Málokterý sportovní příběh by mohl mít šťastnější konec než ten Lionela Messiho. Argetinská fotbalová ikona se v roce 2022 stala legendou. Stačilo málo, vyhrát mistrovství světa. Konečně, chtělo by se dodat. I proto je Messi jeden z deseti osobností roku 2022 portálu newstream.cz. obi Přečíst článek

Argentina se po léta potýká s ekonomickými potížemi a většina obyvatel nyní žije v chudobě. Vláda se snaží zastavit růst cen omezením cen potravin a dalších produktů. Právě potraviny a nápoje zažily v poslední době nejdramatičtější nárůst, a to i meziměsíčně – ceny v únoru ve srovnání s lednem vzrostly o 9,8 procenta, podotkl server BBC.

Vliv sucha a veder na zemědělství a ceny

Argentinská média uvedla, že tento nárůst může být částečně způsoben prudkým zvýšením cen masa, které během měsíce vzrostly téměř o pětinu. Nepříznivé povětrnostní podmínky, dlouhotrvající vlna veder a sucho vážně ovlivnily dobytek a úrodu, uvedl místní zpravodajský server Ambito.

Argentina vydělá více než Francie na svém případném vítězství ve fotbale Enjoy Jestliže dnes získá titul mistra světa ve fotbale Argentina, vydělá na tom více, než kolik vydělá Francie, připadne-li titul místo Argentiny jí. Vyplývá to z letošní studie Marka Mella z univerzity v britském Surrey. Ekonom využil data organizace OECD za celé období od roku 1961, aby zjistil, zda má vítězství mistrovství světa ve fotbale nějaký dopad na ekonomický výkon země vítězného mužstva. Má. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Reklama

Dopady prudce rostoucí inflace Argentinci pocitují již dlouho. Například v prosinci činila 94,8 procenta, a zvýšila se tak z listopadových 92,4 procenta. Lidé již v září kvůli rapidní inflaci demonstrovali v ulicích a požadovali po vládě zavést opatření proti rostoucím životním nákladům.

Loni v létě se během čtyř týdnů vystřídali tři ministři hospodářství, neboť hospodářská krize se prohlubovala. Problémem je i to, že prezident Alberto Fernández se prý neshoduje se svou zástupkyní Cristinou Fernández de Kirchner, jak řešit argentinské ekonomické problémy.

Jaká je inflace ve světě? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Země dostává pomoc i ze zahraničí. V prosinci schválil Mezinárodní měnový fond (MMF) dalších šest miliard dolarů (132 miliard korun) na záchranu. Byla to poslední částka pro Argentinu v rámci 30měsíčního programu, který by měl dosáhnout celkové výše 44 miliard dolarů.

Titul k nižší inflaci nepomohl

Poté, co 18. prosince Lionel Messi zvedl nad hlavu pohár pro nejlepší fotbalový tým na světě, někteří experti očekávali, že to Argentině pomůže i ekonomicky. Marc Mello z britské Univerzity of Surrey ve své práci spočítal, že země, která zvítězí ve fotbalovém šampionátu, se obvykle těší dodatečnému hospodářskému růstu o 0,25 procentního bodu ve dvou čtvrtletích následujících po turnaji.

Messi a spol. by výhrou mohli přibrzdit mohutnou inflační vlnu, která Argentinu zasáhla, především nárůstem exportu, protože vítěz šampionátu se obvykle dočká většího mezinárodního zviditelnění, uvedl Mello v práci vydané ještě před šampionátem. Jeho výzkum například ukázal, že po vítězství Brazílie na mistrovství světa v roce 2002 došlo k výraznému nárůstu zahraničních tržeb. V případě Argentiny se tak jeho závěry nepotvrdily.

Saúdové mají po výhře nad Argentinou státní svátek. Vzpruha pro vládní plány na méně ropy a více zábavy Money Porážka favorizované Argentiny na fotbalovém mistrovství světa v Kataru bylo pro ropnou velmoc Saúdskou Arábii tak zásadní, že tamní vládci vyhlásili dnešek státním svátkem. pez Přečíst článek