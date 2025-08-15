Jak zbohatnout na schůzce Trumpa s Putinem? Sázkaři dávají příměří šanci jen 12 procent
Z pokračování války by těžily akcie evropských zbrojařů, které nyní spadly.
Dnešní aljašská schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina s velkou pravděpodobností v příměří nevyústí. Myslí si to alespoň sázkaři celého světa, kteří své štěstí zkouší na online predikční platformě Polymarket.
Souhrn jejich sázek, podepřených penězi, dává započetí příměří hned dnes šanci dvouprocentní, přičemž s dvanáctiprocentní pravděpodobností má příměří šanci začít platit alespoň před koncem srpna. Což by stále znamenalo, že dnešní schůzka byla úspěšná. Do konce září pak příměří začne platit s pravděpodobností 21 procent, s 35procentní pravděpodobností před koncem letošního roku (viz graf níže). Uzavření příměří v letošním roce má tedy stále pravděpodobnost jen zhruba třetinovou.
Letos v srpnu sice tato pravděpodobnost narostla, alespoň v porovnání s červnovými a červencovými minimy. Oproti březnovému maximu takřka 80 procent je však stále i dnes jen zhruba poloviční, navzdory vrcholné schůzce Trumpa s Putinem, jež začne už za několik hodin.
Zdá se, že sázkaři platformy Polymarket jsou stran výsledků aljašského summitu skeptičtější než burzovní investoři. Ti v očekávání, že jednání mohou být průlomová, přesouvají svůj kapitál například do ukrajinských dolarových dluhopisů, ale také do měn zemí střední a východní Evropy, včetně české koruny nebo polského zlotého.
Jak dopadnou zbrojaři
Daří se akciím ukrajinských firem, které se obchodují na varšavské burze. Příslušný ukazatel v očekávání summitu poskočil nejvíce od dubna. Investoři sahají také po akciích ruského hliníkárenského kolosu Rusal. To je jedna z mála ruských akcií, s nimiž se stále obchoduje mezinárodně – konkrétně na burze v Hong Kongu.
Mimořádně se také daří akciím rakouské bankovní skupiny Raiffeisen Bank International, jejíž dcera působí i v Česku. Rakouská skupina nyní těží z toho, že navzdory mezinárodní kritice setrvala v Rusku po celou dobu probíhající invaze na Ukrajinu. Za posledních deset dní, od 5. srpna, vylétly její akcie o mimořádných zhruba 30 procent.
Naopak ukazatel výkonnosti akcií evropských zbrojařů, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, od 5. srpna klesl o více než pět procent. Trh to zjevně vnímá tak, že příměří – či alespoň nastoupení cesty k němu – by pro evropské zbrojovky bylo špatnou zprávou.
Na rekordu je naopak ukazatel výkonnosti akcií firem, které by profitovaly z poválečné obnovy Ukrajiny. Tento index, jejž sestavuje největší švýcarská banka UBS, od 5. srpna zhodnocuje o více než šest procent. Součástí indexu je například již zmíněná Raiffeisen Bank International, dále její rival Erste Bank či jiná banka, polská PKO, dále například firmy ze stavební branže – rakouský Wienerberger, německý Heidelberg Materials nebo švýcarský Holcim. Z českých firem není v indexu ani jedna.
Na rekordu jsou nyní také akcie maďarské banky OTP, která se podobně jako Raiffeisen Bank International z Ruska nikdy nestáhla.
Pokud dnešní schůzka skončí nezdarem, většina jmenovaných firem zaznamená spíše pokles akcií, takže si nyní může vyplatit spekulovat na jejich pokles. Naopak evropští zbrojaři by zaznamenali spíše nárůst cen svých akcií, takže by se nyní mohlo vyplatit je nakupovat ve slevě.
Jestliže ovšem summit bude vskutku znamenat průlom, i přes skepticismus sázkařů, burzovní obchodování začátku příštího týdny protáhne a zesílí popsané trendy uplynulých srpnových dní.
