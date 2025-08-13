Zbrojař Strnad krouží kolem fotbalové Viktorie Plzeň
Nejbohatší Čech a majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad má podle informací deníku E15 zájem o převzetí fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň. Jednání jsou podle tří na sobě nezávislých zdrojů v pokročilé fázi. Transakce by mohla být jedním z největších fotbalových obchodů v Česku za poslední roky.
„Proces probíhá, ale v tuto chvíli jej nebudu komentovat,“ uvedl pro E15 současný akcionář a ředitel Viktorie Adolf Šádek. Ani skupina CSG nechtěla spekulace potvrdit, zájem však nepopřela.
O prodeji plzeňskéh klubu se zákulisně mluví už několik měsíců. Dříve se spekulovalo, že by klub mohl přejít do rukou miliardáře Karla Pražáka a jeho skupiny Kaprain. Teď ale d hry vstupuje mnohem vážnější zájemce. Strnadova nabídka má podle všeho vyšší váhu.
Prodej Viktorie Plzeň by mohl znamenat novou éru pro klub, který se v poslední dekádě stal jedním z nejúspěšnějších v českém fotbale. Pod vedením Adolfa Šádka a trenéra Pavla Vrby získala Plzeň pět mistrovských titulů a pravidelně se účastnila evropských pohárů.
Pokud se dohoda uskuteční, může Strnad do klubu přinést nejen výrazný kapitál, ale také podnikatelské know-how a kontakty z byznysu. Termín případného uzavření transakce zatím není známý.
Strnad, který stojí v čele CSG od roku 2018, se letos umístil na čtvrté místo žebříčku nejbohatších Čechů, který sestavuje časopis Forbes. Jeho jmění podle časopisu vzrostlo proti loňsku o 129,5 miliardy na 230,5 miliardy korun. CSG se specializuje na výrobu vojenské techniky, munice a železničních vozidel, v posledních letech ale expanduje i do civilních oborů.
Server E15 si všímá, že v posledních měsících je na české fotbalové scéně patrná vlna investiční aktivity ze strany domácích miliardářů a podnikatelů. Na jaře letošního roku se pražská Dukla dostala z rukou obchodníka s uhlím Petra Pauknera k investorovi Matěji Turkovi. V červnu pak podíl ve fotbalové Sigmě Olomouc převzala firma Sigma Sport, patřící do strojírenského holdingu Sigma Group.
Do hry vstupují i známá jména z fotbalového prostředí. Bývalý kapitán české reprezentace Pavel Nedvěd spolu s Ivo Ulichem a podnikatelem Ondřejem Tomkem založili společnost Fotbal HK 1905, která s hradeckou radnicí vyjednává o převzetí téměř devadesátiprocentního podílu v tamním klubu. Mezitím Teplice přešly do vlastnictví Milana Kratiny, spolumajitele developerské skupiny Accolade, a Slovan Liberec loni koupil podnikatel a investor do vzdělávání Ondřej Kania. Před několika lety pak v Edenu získal kontrolu nad Slavií energetický magnát Pavel Tykač.
