Manhattan jen pro vyvolené. Ceny nájmů překonaly další rekord, počtvrté za půl roku

Nájemné za bydlení stoupá. Nejen ve velkých českých městech, kde dle nejnovější analýzy vzrostlo během posledních měsíců o jednotky procent, ale také na slavném Manhattanu. Tam je růst ovšem radikálnější. Web CNBC uvedl, že průměrné nájemné v nejhustěji osídlené čtvrti New Yorku je ve srovnání s loňským rokem o devět procent vyšší a průměrná částka vyšplhala na hodnotu 5588 dolarů za měsíc, tedy zhruba 123 tisíc korun. Za zvyšováním stojí i vyšší úrokové sazby a nízká nabídka bytů.

Současná čísla jsou v rámci newyorské čtvrti skoro samozřejmostí. Web CNBC připomíná, že ceny nájemného dosáhly rekordu už počtvrté za posledních pět měsíců. Nejvíce rostly ceny u jednotek se třemi místnostmi, a to o více než 36 procent. Garsoniéry podražily o 19 procent. Medián nájemného za jednoložnicový byt v současné době činí 4295 dolarů (více než 94 tisíc korun).

Kromě Manhattanu se podle webu CNN, který cituje analýzu firem Miller Samuel a Douglas Elliman, vzrostly ceny průměrného nájemného také v dalších čtvrtích New Yorku, konkrétně v Brooklynu a Queensu. Medián nájemného v první jmenované části města činil 3950 dolarů za měsíc, tedy necelých 87 tisíc korun za měsíc. Jde o meziroční zvýšení o 16,2 procenta. V Queensu se v rámci mediánu zdražovalo o 15,7 procenta na 3641 dolarů za měsíc, tedy něco málo přes 80 tisíc korun.

Jedním z důvodů růstu cen je dle amerických pronajímatelů bytových jednotek jejich nedostatek a zároveň poměrně silná poptávka. Situaci komplikuje i nedávná regulace nájemného, která z trhu stáhla tisíce bytů.

Kromě problémů s cenou bytových jednotek se v nedobré kondici nachází také místní realitní trh s kancelářemi. U těch nejvíce zasáhla pandemie COVID-19 a mnoho zaměstnanců si zvyklo pracovat z domova. Web CNBC uvádí, že v celém New Yorku byly na konci července obsazeny kanceláře pouze ze 48 procent.

Nájemné v českých městech roste, ale pomalu

Společnost UlovDomov.cz v červenci uvedla, že nájemné ve velkých českých městech se se v letošním druhém čtvrtletí většinou meziročně zvýšilo o jednotky procent. V Praze meziročně vzrostlo o tři procenta u bytů 1+kk, až o 11 procent u třípokojových bytů. Podobný byl vývoj v Brně a Ostravě. V Plzni a Olomouci ale nájemné u větších bytů zlevnilo. V Plzni u bytů 3+kk kleslo víc než o pětinu.

Průměrné nájemné za byt 2+kk v Praze je nyní 18 525 korun. To je skoro o 3500 korun více než za stejný byt v Brně a o 7000 více než v Ostravě. Proti loňskému druhému čtvrtletí nájemné v těchto bytech v hlavním městě a v Brně vzrostlo o pět procent, v Ostravě o šest procent, v Olomouci dokonce o devět procent.

„Prostor pro meziroční růst cen nájmů u většiny dispozic napříč krajskými městy je důsledkem stavu trhu s bydlením. Ceny vlastního bydlení se dostaly na takové hodnoty, že domácnosti hledaly bydlení v pronájmech," uvedl výkonný ředitel společnosti UlovDomov.cz Michal Hrbatý. Nynější úroky hypoték kolem šesti procent podle něj zůstávají pro většinu rodin i jednotlivců vysoké.

