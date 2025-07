Nissan v přestavbě. Automobilka končí s výrobou ve své vlajkové továrně

Japonská automobilka Nissan Motor přestane do března 2028 vyrábět auta ve svém stěžejním závodě v japonském městě Oppama. Výrobu přesune do továrny na jihozápadě země, kterou provozuje dceřiná společnosti Nissan Motor Kyushu. Rozhodnutí je součástí globálního restrukturalizačního plánu, jehož cílem je snížení kapacity výroby.

Generální ředitel Iván Espinosa plánuje rozsáhlé změny, které mají oživit hospodaření automobilky. Mimo jiné chce snížit globální výrobní kapacitu na 2,5 milionu vozů z nynějších 3,5 milionu a snížit počet výrobních závodů ze 17 na deset. Zrušeno má být po celém světě 20 tisíc pracovních míst.

Závod v Oppamě byl otevřen v roce 1961. Byl jednou z prvních velkých japonských automobilových továren a symbolem globálních ambicí Nissanu i celého Japonska. Dlouho byl označován za mateřskou továrnu Nissanu. Má 2400 zaměstnanců a do dnešního dne vyrobil více než 17,8 milionu aut. Začal se tam v roce 2010 vyrábět i první sériově vyráběný elektromobil v moderní éře s názvem Leaf.

Aktualizováno Luca de Meo končí v čele Renaultu, šéfovat má výrobci luxusního zboží Kering Leaders Výkonný ředitel francouzské automobilky Renault Luca de Meo se rozhodl odstoupit z funkce. Manažer stane v čele francouzské firmy na výrobu luxusního zboží Kering, která vlastní například značky Gucci a Yves Saint Laurent. Na webu to uvedl jeho budoucí zaměstnavatel, čímž potvrdil dřívější zprávu deníku Le Figaro. Akcie Renaultu v reakci na zprávu o odchodu současného šéfa výrazně oslabily, zatímco akcie Keringu prudce vzrostly. ČTK Přečíst článek

"Bylo to těžké rozhodnutí jak pro mě, tak pro společnost," řekl novinářům Espinosa v sídle automobilky. "Jsme však přesvědčeni, že je to nezbytné, aby Nissan překonal svoji současnou náročnou situaci," dodal. Nissan podle něj zkoumá různé možnosti nového využití aktiv v rámci jednání s více partnery, odmítl však uvést podrobnosti s odkazem na dohody o zachování mlčenlivosti. Agentura Reuters minulý týden informovala, že Nissan jedná s tchajwanskou firmou Foxconn, která by mohla závod využít k výrobě svých elektromobilů.

Espinosa dodal, že třetí největší automobilka v Japonsku také ukončí výrobu v továrně divize Nissan Shatai ve městě Šonan, ve které se vyrábějí lehká užitková vozidla. Výroba má skončit do března 2027.

Nissan se potýká s poklesem prodeje v USA a Číně, čelí vysokým splátkám dluhu a narůstají mu ztráty. Za minulý finanční rok do konce března vykázala společnost ztrátu 670,9 miliardy jenů (96 miliard Kč), hlavně kvůli slabému prodeji v USA a Číně.

Budou Číňané vyrábět auta přímo v Německu? Zajímají se o nechtěné továrny Volkswagenu, píše Reuters Zprávy z firem Čínské automobilky a představitelé Číny se v Německu zajímají o továrny určené k uzavření, zejména o továrny automobilky Volkswagen. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se zájmy čínské vlády. Koupě továrny by Číně umožnila získat vliv v renomovaném německém automobilovém průmyslu, který je domovem některých z nejstarších a nejprestižnějších automobilových značek, dodal zdroj. ČTK Přečíst článek