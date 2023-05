Gucci, Vuitton i Lego. Podívejte se do výloh nejluxusnějších obchodů na Páté Avenue

Nakupují tam nejbohatší lidé světa a své obchody tu chce mít doslova každá velká značka. Pátá Avenue v centru Manhattanu je magnetem pro nejluxusnější zboží a už jen samotné prohlížení výloh obchodů je zážitek.

Jak se jednotlivé značky snaží porazit konkurenci? A co se bude nosit v dalších měsících? Podívejte se do unikátní fotogalerie z newyorské Páté Avenue.

Svět luxusu se dočkal, Číňané už zase utrácejí. Těží z toho akcie západních high-end značek Trhy Číňané milují luxus, kterého si po vynucené covidové pauze zase začínají dopřávat. S návratem čínské poptávky rostou také akcie západních prodejců luxusních značek. Zato akcie čínských společností u investorů zrovna nebodují, drží se stranou jejich zájmu. Bezpečněji je mimo dosah Pekingu. Zdeněk Pečený Přečíst článek