„Táta hypoték“ Jan Sadil přechází k udržitelnému byznysu. Bude řídit JRD

Někdejší generální ředitel Hypoteční banky a také člen představenstva ČSOB Jan Sadil se od února 2023 stane generálním ředitelem (CEO) skupiny JRD.

Jan Sadil působil řadu let na vrcholových pozicích v bankovnictví, byl dlouholetým generálním ředitelem Hypoteční banky a členem představenstva jedné z největších českých bank ČSOB.

JRD Group zastřešuje skupinu firem, které se zabývají udržitelnými obory. Do jejího portfolia patří například udržitelný development, obnovitelné zdroje energie či ekologické nakládání s odpadem.

„Jan Sadil je výraznou osobností českého byznysu s jedinečnými zkušenostmi. Jsem velmi rád, že přijal naši nabídku a věřím, že se JRD Group bude pod jeho vedením ještě úspěšněji rozvíjet,“ uvedl Jan Řežáb, zakladatel a majitel JRD Group.

Původem stavař, který zakotvil v bankovnictví

Profesní život Jana Sadila je z velké části spjatý s financemi a bankovnictvím, původním vzděláním je však stavař. V bankovním sektoru se pohybuje od roku 1995. Třináct let byl předsedou představenstva a generálním ředitelem Hypoteční banky a od roku 2017 působil v představenstvu ČSOB, kde byl zodpovědný za oblast retailu. Aktivně působí také v dozorčích radách Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Centra Paraple. Od února 2023 bude působit na pozici CEO JRD Group.

„Propojení udržitelného stavebnictví, obnovitelných energií a environmentálně šetrného zpracování odpadů je směr, který má velký potenciál do budoucna i významný celospolečenský přínos. Ohleduplnost k životnímu prostředí je aktuálně důležitější, než kdykoliv předtím a jsem velmi rád, že se stanu součástí firmy, která bere udržitelnost opravdu vážně,“ uzavírá Jan Sadil.

