Dotované hypotéky pro mladé. Budou i v Česku?

Získat dotovanou slevu na hypoteční sazbu je lákavé a řada lidí by o to rozhodně stála. Tuzemští realitní experti se ale přou, zda to má či nemá smysl. Zeptali jsme se proto hlavních aktérů od ministerstva pro místní rozvoj přes banky až po developery a makléře, jak situaci vidí a zda mají být hypotéky v Česku dotované či nikoli.

Reklama

Český realitní trh, tedy ten rezidenční, je nyní poněkud rozpolcený. To, že je stále zamrzlý a dostupnost bydlení se mnoha lidem vzdaluje, rozděluje totiž i hlavní hráče v tom, jak celou situaci řešit. Zatímco část expertů a šéfů společností volá po aktivní podpoře státu v podobě dotovaných hypoték, druzí tento scénář zatracují jako nesystematický a ukazují na komplikovanou situaci v Polsku, kde se to příliš nepovedlo.

Na hypotéku stále dosáhne jen málokdo

Jedním z hlavních propagátorů myšlenky dotovaných hypoték je šéf Dostupného bydlení České spořitelny Marek Blaha, jehož společnost se ve spolupráci s partnery a městskými částmi podílí na budování nájemních bytů s cenově příznivějšími nájmy. Jednou z věcí, na kterou Blaha například upozorňuje, je nedostatek klientů, kteří by dosáhli na hypotéku. Situaci nepomáhá zatím ani fakt, že sazby začaly v posledních měsících postupně klesat. Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu k 3. dubnu sice mírně klesla na prakticky nejnižší hodnotu za poslední dva roky, stále ale byla 5,57 procenta. A třeba u desetiletých fixací sazby neklesají téměř vůbec, uvádí Jiří Sýkora ze Swiss Life Select.

Podle Blahy by se současná situace na hypotečním trhu mohla změnit právě díky dotacím od státu a nižším maržím bank, pokud by k tomu ale byly banky vůbec ochotny. Klienti by pak měli šanci třeba až na poloviční sazbu u hypoték na pět let oproti dnešku. Dalším propagátorem myšlenky státem podporovaných hypoték je pak vedení Moneta Money Bank, tedy generální ředitel této banky Tomáš Spurný.

Neshodnou se ani experti jedné banky

Ani jedna z bank ale bližší detaily k dotované variantě podpory dotovaného bydlení zatím neprozradila. Naopak je zřejmé, že ani v rámci jedné banky se sami experti neshodnou. Zatímco Marek Blaha dotované hypotéky prosazuje, jeho bankovní kolega a ekonom České spořitelny Michal Skořepa je opačného názoru. „Z mého pohledu nejsou důvody pro dotace na hypotéky pro žádnou skupinu obyvatel. Nákup domu nebo bytu je v podstatě druh investice a nemyslím si, že bychom měli komukoliv dotovat jeho investice. Navíc hypotéky jsou produkt určený spíš pro domácnosti s vyššími příjmy, takže dotování hypoték nedává smysl ani ze sociálního pohledu,“ říká Skořepa.

Podle Skořepy také platí, že jakákoliv státní podpora hypoték deformuje trh, protože zvyšuje poptávku po nemovitostech, a tím zesiluje tlak na růst jejich cen. Bydlení pro mladé by proto Skořepa plošně nijak nedotoval. Má ovšem pochopení pro podporu bydlení třeba v podobě dotací na nájem u těch skupin obyvatel, které jsou pro danou obec nějak významné, tedy například učitelů, lékařů či řidičů MHD.

Levné hypotéky neznamenají dostupnější bydlení

S návrhem na dotované hypotéky nesouhlasí ani Jan Sadil, šéf developerské společnosti JRD, který řadu let působil právě v hypotečním byznysu. Podle něj je takový nápad nekoncepční a drahý a v situaci, kdy se vláda snaží konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh, si to prostě nemůžeme dovolit. „Levnější hypotéky nejsou krokem k dostupnějšímu bydlení. Bytů je nedostatek, staví se jich málo a je otázkou let, než se vyrovná poptávka s nabídkou. Když zlevníme (zadotujeme) hypotéky, úvěry budou sice dostupnější, zvedne se poptávka po bytech,“ konstatuje Sadil a dodává, že bychom sice pak mohli spoléhat na další růst cen, ale to není podle něj systémové a smysluplné, a proto mu nápad na dotované hypotéky dobrý nepřijde.

Spíše než na vydávání dalších zbytečných peněz se tak má stát podle Sadila soustředit na vytváření stabilního, transparentního a předvídatelného prostředí, ve kterém budou moci firmy podnikat. V oblasti bydlení to znamená hlavně jednodušší legislativu a jasnou a dlouhodobě udržitelnou strategii v této oblasti státní správy. „Zjednodušeně řečeno, stát by měl zajistit, aby se stavělo,“ zdůrazňuje Sadil.

Místo dotací je třeba zrychlit povolovací proces výstavby

„Návrh na dotování hypoték státem by nebyl správným krokem ani pro občany ani pro českou ekonomiku. Určité části klientů by sice zmírnil podmínky pro financování, ale nabídka nemovitostí na trhu by se nezměnila, což by v konečném důsledku přineslo růst jejich cen. Navíc nedává smysl, aby se všichni skládali na vlastní bydlení pro úzkou vybranou skupinu lidí,“ říká i šéf ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek. První, co je tak podle Sadila i podle Vaška nyní nutné změnit, je povolovací proces a jeho rychlost. Pak můžeme podle nich doufat v to, že trh nových bytů dokáže daleko lépe reagovat na úroveň poptávky. V současné situaci, kdy se stavby povolují několik let, je jakákoli reakce na potřeby trhu nemyslitelná.

„Podporované hypoteční úvěry pro mladé zde již byly a byly hojně využívané,“ připomíná i Martin Mašát z Partners a dodává, že obecně to vůbec není špatný nápad pomoci mladým rodinám při hledání bydlení. Má to ale podle něj háček, a to v tom, komu a jak podporu poskytnout. „Obecně souhlasím, že mladší generace by se v počátcích pracovního života a při zakládání rodiny měly podpořit, ale podpořit jen hypotéky je neférový a nesystematický krok. Pokud už na podporu hypoteční úvěry dojde, měl by se základní princip soustředit na dotování úrokových plateb,“ konstatuje Mašát. Návrhy na dotace hypoték vnímá negativně i Josef Janoušek ze Sirius Finance. Takový krok by podle něj poškodil celý trh s nemovitostmi a na hypoteční úvěry by dosáhli lidé, kteří by je mít neměli. Reakcí by byl i podle Janouška s největší pravděpodobností nárůst cen nemovitostí.

Stát chce podporovat hlavně dostupné nájmy

Nadšení pro dotované hypotéky nesdílí ovšem v současnosti ani stát, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Chce jít cestou podpory hlavně obecního a dostupného nájemního bydlení. „Vlastnické bydlení je u nás nejrozšířenější forma bydlení, navíc je už podporované například skrze odpočty úroků hypoték z daní. Další zvýšení podpory vlastnického bydlení by nerovnováhy na trhu s bydlením ještě posílilo. Už v tuto chvíli úrokové sazby klesají a poptávka po hypotékách začíná výrazně stoupat v rámci standardního fungování hypotečního trhu. Podpora hypoték nad rámec té současné by dále zatížila státní rozpočet,“ upozorňuje mluvčí MMR Veronika Hešíková. MMR tak podle ní podporuje hlavně rozšíření obecních bytových fondů a dostupné nájemní bydlení s nižším než tržním nájemným, které je určené právě pro mladé lidi do 35 let. Resort tím chce zajistit důstojnou alternativu pro ty, kteří v danou chvíli nedosáhnou na hypotéku nebo z různých důvodů kupovat nemovitost nechtějí.

MMR se tak spolu se Státním fondem podpory investic podařilo letos v dubnu dojednat s Evropskou komisí i podporu dostupného bydlení z veřejných prostředků. „Díky tomu může stát finančně podpořit stavbu, opravy a nákup bytů s nižším nájmem. Do konce roku na to vyhradí zhruba dvě miliardy korun, do roku 2030 až dvanáct miliard. Na první tři roky máme zajištěné financování z Národního plánu obnovy (NPO),“ vypočítává Hešíková. Podle ní půjde o kombinaci dotací a výhodných úvěrů, takže se investované prostředky budou státu vracet a v budoucnu podpoří další bytové projekty. Do podpory vznikajícího sektoru dostupného bydlení v ČR se zapojí i Evropská investiční banka (EIB), se kterou MMR letos podepsalo dohodu o další spolupráci.

Trh se otáčí. Průměrné nájemné v Česku se v prvním kvartálu zvýšilo o tři procenta Reality V letošním prvním čtvrtletí se zvýšilo nájemné ve starších bytech větších českých měst meziročně o tři procenta. Nejvíce oblíbené byty o dispozici 2+kk si tak je možné v průměru pronajmout za 16.737 korun měsíčně. Změny v nájemném se ale liší podle dispozic a lokalit, ve kterých se byty nachází. Nejvýznamněji nájemné rostlo u menších bytů 1+kk, 1+1 a 2+kk. Vyplývá to z analýzy portálu UlovDomov.cz. ČTK Přečíst článek

Nájem, nebo hypotéka? Co je výhodnější? Záleží, jestli žijete v Ostravě či Praze Reality Při rozhodování mezi nájemním bydlením a pořízením vlastní nemovitosti na hypotéku většina lidí srovnává výši tržního nájemného s měsíční splátkou hypotéky. Která z částek je aktuálně vyšší? Ve spolupráci se společností hyponamíru.cz jsme to spočítali za vás. A odpověď se liší pro Prahu, Brno i Ostravu. nst Přečíst článek

Časy extra levných hypoték už byly. Trh s bydlením přesto ožívá Reality Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v březnu hypoteční úvěry za 18 miliard korun, což je proti únoru růst o 15 procent a proti loňskému březnu růst o polovinu. Úrokové sazby nových úvěrů zrychlily pokles na 5,19 procenta z únorových 5,36 procenta. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. ČTK Přečíst článek