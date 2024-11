Banky drží sazby hypoték nahoře. Hojí se za snahu lidí refinancovat dřívější půjčky

Průměrná nabídková sazba hypoték se v listopadu pohybuje kolem 5,32 procenta, tvrdí nově prezentovaná analýza developerské společnosti JRD. To je o něco vyšší číslo, než udává bankovní asociace. Podle ní byla průměrná realizovaná sazba na hypotéce u českých bank za září 4,96 procenta.

Obě čísla jsou nicméně o poznání vyšší, než jaká je aktuální základní úroková sazba stanovená Českou národní bankou. Ta je 4,25 procenta. Pětileté sazby, které banky využívají k financování hypoték, se pohybují dokonce na úrovni 3,6 procenta.

Zdálo by se, že banky mají velký prostor ke snižování úrokových sazeb u hypoték. Překvapivě se tak neděje.

„Mají z toho výbornou marži a chtějí si udržet ziskovost,“ uvedl nedávno guvernér České národní banky Aleš Michl na konto komerčních bank. Michl doporučuje bankám snížit sazby u půjček na bydlení. Nicméně, komerční banky si úročení nenechají diktovat, rozhodují se podle svých byznysových záměrů. A drží úroky o zhruba 1,6 procenta vyšší, než za kolik si peníze berou na trhu. To už je slušná zisková marže, obvyklá u bank u tohoto produktu bývala kolem jednoho procenta.

Banky využívají letošního oživení zájmu o hypotéky, a také faktu, že bytů je na trhu relativně málo.

Podle Jana Sadila, předtím dlouholetého šéfa Hypoteční banky, nyní ředitele developerské společnosti JRD, by banky mohly jít s úroky hypoték dolů. Je tu ovšem jeden háček. A sice, že lidé s klesajícími sazbami chodí do svých bank a žádají refinancování. Chtějí nižší úroky u dříve smluvených půjček. Nic na tom nezměnil ani nový zákon, protlačený bankami, podle kterého jsou od září podmínky pro refinancování složitější.

Banky drží sazby výše, protože se děsí situace, že si s klientem před pár lety domluvily jistou výši úročení, na tu si na mezibankovním trhu vzaly za dané úroky peníze, a nyní, když sazby klesají, by měly klientům jejich půjčku zlevnit. Do toho se žádné bance nechce. Jak praví analýza JRD, „za předpokladu 3leté fixace a snížení sazby o jeden procentní bod může bankám vzniknout náklad ve výši 12 miliard korun.“ Jinými slovy, s tím, jak klesají úrokové sazby, bankám při refinancování hrozí velké ztráty.

Zisková marže bank na hypotékách se v minulosti pohybovala kolem jednoho procenta. Nyní je to více. Je to daň za chuť lidí zlevňovat si minulé půjčky.

Dalším důsledkem „refinanční vlny“ při klesajících sazbách je fakt, že dříve byly nejčastější fixace hypoték pět nebo sedm let. Nyní vede tříletá fixace. Jednoletá není výjimkou. Banky se prostě jistí proti tomu, aby lidé neuzavřeli smlouvu na více let a s klesajícími sazbami potom vyjednávali o snížení sazeb.

Podle Jana Sadila z JRD se na trhu s bydlením projevuje ještě jeden, poněkud překvapivý trend. Klienti nebo investoři, kteří chtějí půjčku na bydlení, jsou schopni se s bankou do krve pohádat o výši úrokových sazeb. Ale vůbec se nepouštějí s developery do jednání o ceně bydlení. Kdyby si klient vyjednal slevu na bydlení, nemusí se hádat s bankou o desetinky při úročení hypotéky. To se ovšem neděje.

Situace je dána samozřejmě faktem, že nových bytů je na trhu stále málo. Podle údajů statistického úřadu byla v loňském roce zahájena v Praze, největším trhu v Česku, výstavba 5720 bytů. Podle developerů by se ovšem mělo stavět každý rok minimálně deset tisíc bytů. Nízká výstavba je z velké míry dána nefunkčním povolovacím řízením, které nenapravila ani digitalizace bývalého ministra Ivana Bartoše.

Nedostatek nových bytů při zvyšující se poptávce způsobuje jednak to, že banky mohou držet úroky hypoték výše, a pořád budou mít dost klientů ochotných vyšší úroky zaplatit. A druhým efektem je, že ceny bytů nadále rostou, meziročně se čeká asi pětiprocentní nárůst cen. Protože čeho je málo, toho cena roste. Takže se vede boj o výši úroků, ale ne o cenu produktu, bytu.

