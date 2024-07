Realiťák: Bez poklesu cen secondhandu se trh s byty nehne

Stoupá sice počet prohlídek, ale možnosti domácností investovat do bydlení jsou prokazatelně stále omezené. Nejvíce je to vidět u nabídky velkých měst, kde jarní ceny domů a bytů testovaly kupní sílu a zjistily, že bez kroku zpět to zatím nepůjde, říká Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services, pod kterou spadá realitní portál Bezrealitky.cz.

Ceny starších nemovitostí ve druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům v roce spíše stagnovaly a v některých krajích začaly i mírně zlevňovat. Oproti stejnému období loňského roku jsou ale vyšší. Ceny bytů mezičtvrtletně zůstaly stejné například v Praze a v Brně klesly o čtyři procenta. Rodinné domy v průměru mezičtvrtletně zlevnily o dvě procenta, nepatrně ale vzrostla cena nájemného. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Bezrealitky.cz.

„Se začátkem letošního roku přišel na realitní trh výrazný optimismus. Nyní se však ukazuje, že do jisté míry přehnaný. Stoupá sice počet prohlídek, ale možnosti domácností investovat do bydlení jsou prokazatelně stále omezené. Nejvíce je to vidět u nabídky velkých měst, kde jarní ceny domů a bytů testovaly kupní sílu a zjistily, že bez kroku zpět to zatím nepůjde,“ říká Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services, pod kterou Bezrealitky spadá.

Průměrná cena staršího bytu v Praze se zvýšila mezičtvrtletně o procento na 126 tisíc korun za metr. Meziročně pak vykazují zhruba osmiprocentní zdražení. Naopak v Brně, kde se podle analýzy dříve ceny zvyšovaly skokově, starší byty zlevnily oproti prvnímu čtvrtletí o čtyři procenta na 87 tisíc korun za metr čtvereční. V meziročním srovnání jsou ale dražší o sedm procent. Ve Středočeském kraji se byty prodávaly podobně jako na jaře za 76 tisíc korun za metr. Oproti stejnému období roku 2023 to je o pět procent méně.

Průměrná cena rodinných domů se podle Bezrealitky dostala na úroveň konce loňského roku. Z dlouhodobého hlediska ale nejde o propad cen. V meziročním srovnání jsou totiž ceny až na výjimky vyšší po celém Česku, v některých krajích i o více než desetinu. Například na jižní Moravě, kde jsou rodinné domy dlouhodobě oblíbené, klesly oproti prvnímu čtvrtletí o procento na 55 500 korun za metr čtvereční. V meziročním srovnání ale ceny vzrostly zhruba o devět procent. Stejný mezičtvrtletní pokles eviduje také Středočeský kraj na 68 tisíc korun za metr čtvereční. Meziročně to je ale o pět procent více.

Koncem prázdnin poroste nájemné

Ceny nájmů tlačí nahoru zvýšená poptávka způsobena nižší možností dostupnosti vlastního bydlení. Přestože se nájemné zvýšilo mezičtvrtletně nepatrně, větší zlom může podle analýzy nastat v polovině léta a v září. To vrcholí celoroční špička poptávky, kdy se na trhu v jeden moment setkávají vysokoškolští studenti, ale také běžné domácnosti.

V Praze se v současnosti o jeden byt uchází 51 zájemců. Ceny nájmu zde vzrostly o dvě procenta na 367 korun za metr pronajímané plochy. V meziročním srovnání si tak domácnost za nájem v bytě o 65 metrech čtverečních připlatí skoro 1850 korun měsíčně. V Brně se nájmy zvýšily o procento na 285 korun za metr čtvereční. Meziročně to je o tři procenta více a za průměrný byt si lidé připlatí měsíčně o 620 korun více než loni. Ve městech Středočeského kraje ceny klesly na 259 korun za metr čtvereční. Meziročně jsou tu však ceny o čtyři procenta vyšší a průměrné nájemné zde je vyšší o 685 korun.

