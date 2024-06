Rozhodnutí ČNB snížit sazby nemusí hned zlevnit hypotéky, uvádí analytici

Rozhodnutí České národní banky snížit úrokové sazby o půl procentního bodu nemusí bezprostředně zlevnit hypotéky, shodli se analytici. Naopak úročení vkladů podle nich zřejmě klesne výrazněji. Bankovní rada ČNB v týdnu snížila základní sazbu z 5,25 procenta na 4,75 procenta. Sazba se tak dostala na nejnižší úroveň od počátku dubna 2022.

Reklama

„Jakkoliv platí, že nastavení klíčových úrokových sazeb jsou pro ekonomiku jedním z nejdůležitějších parametrů, zároveň platí, že cena hypotečních úvěrů si v posledních několika měsících žije trochu svým vlastním životem,“ řekl místopředseda společnosti Gepard Finance David Eim. Sazby hypoték podle něj víceméně stagnují a navzdory předchozím snížením klíčových úrokových sazeb setrvávají kolem pěti procent. Nemyslí si tedy, že dnešní snížení sazby na tom něco změní.

„Banky se při určování úrokových sazeb na hypotečních úvěrech řídí jinými ukazateli,“ doplnil analytik OVB Allfinanz Michael Opočenský. U nich poslední dobou ke snižování nedochází a ceny zdrojů kolísají. „Paradoxně tak můžeme být svědky situace, kdy některé banky úrokové sazby hypoték zdražily. Obecně ale můžeme pozorovat trend, kdy banky spíše vyčkávají a vyhlíží termín 1. září, kdy jim legislativa dovolí částečně promítnout do vyčíslení náklady vzniklé při splacení úvěrů mimo období fixace, které dnes promítají do sazby v podobě takzvané opční prémie,“ dodal.

„Dá se spekulovat, že velké banky budou chtít současné sazby podržet až do 1. září, kdy vejde v platnost novela zákona o spotřebitelském úvěru,“ souhlasila hypoteční analytička Sirius Finance Lucie Drásalová. Podle ní po tomto termínu začnou konečné sazby komerčních bank klesat rychleji. „Stále jsem přesvědčená, že letošní rok budeme uzavírat se sazbami kolem 4,25 procenta,“ odhadla.

Mnoha klientům letos končí fixace nízkých sazeb kolem dvou procent, banky se s výrazným snížením sazeb nehrnou, a tudíž snižování nelze ani nyní očekávat, doplnila specialistka FinGO Jana Vaisová. Bude záležet opět na ceně peněz na mezibankovním trhu, které jsou stále výrazně dražší než před třemi měsíci, upozornil hypoteční specialista Bidli Daniel Horňák. Na co to bude mít okamžitý vliv, jsou podle něj úrokové sazby na spořících účtech. Lidé tedy budou mít daleko větší motivace peníze uložit jinam, což mohou být samozřejmě opět nemovitosti, poznamenal.

Reklama

Česko to v otázkách ESG nebude mít lehké, jsme průmyslová země, říká Martin Křivánek z KPMG Zprávy z firem Udržitelnost, ESG a CSRD. To jsou pojmy, které na nás míří ze všech stran. Nejvíc je asi v tuto chvíli řeší velké firmy, kterých se už příští rok budou týkat první nefinanční reporty za rok 2024. Jak ale zmiňuje Martin Křivánek, který vede ESG služby v KPMG, systém je nastaven tak, že budou muset reportovat víceméně všichni a této povinnosti během dalších pár let nikdo neunikne. „Kdo začíná reportovat jako jeden z prvních, potřebuje informace nejen o sobě, ale i o celém svém dodavatelsko-odběratelském (resp. hodnotovém) řetězci. Důležité je, kdo dodává suroviny, jak funguje výroba nebo jak to následně distribuujete,“ vysvětluje. Klára Sudová, Newstream & Partner Přečíst článek

Lukáš Kovanda: ČNB se inflace nebojí Money ČNB se inflace nebojí, úrokové sazby snižuje výrazněji, než mnozí čekali. Koruna oslabuje, vrací se nad 25,00 za euro, hypotéky budou levnější. Lukáš Kovanda Přečíst článek