Jan Sadil: Kdo chce získat hypotéku na byt, musí vydělávat sto tisíc korun čistého

Pokud budeme počítat cenu průměrného, spíš menšího nového bytu v Praze sedm nebo osm milionů korun, tak potřebujete na jeho pořízení milion a půl vlastních peněz. A měsíční splátka bude kolem padesáti tisíc korun, říká Jan Sadil, bývalý člen představenstva ČSOB, který se hypotékám věnoval téměř celý profesní život. Třináct let řídil Hypoteční banku, letos v únoru ovšem „převlékl dres“ a nyní řídí developerskou společnost JRD. Čísla kolem hypoték však pořád v hlavě má.

„Abyste mohl splácet padesát tisíc korun měsíčně, musíte mít podle pravidel ČNB sto tisíc korun čistého měsíčně,“ vysvětluje Sadil, proč se hypotéky a v důsledku i nové byty staly nedostupným zbožím. Hypoteční trh propadl meziročně o víc než sedmdesát procent. A s tím se propadl i prodej nových bytů, vlastní bydlení je pro nastupující generaci prakticky nedostupné. V Česku se proto po dlouhých třiceti letech opět rozvíjí koncept nájemního bydlení.

Hypotéka s aktuálním úročením kolem šesti procent by přitom podle Sadila nebyla hlavním problémem. Při inflaci přes deset procent podle něj stále jde o dobré finanční řešení. Peníze vložené do nemovitosti se zhodnocují, zatímco na účtu by naopak hodnotu ztrácely.

Ceny bytů neklesnou

Klíčová je souhra několika limitů, které nastavila Česká národní banka. Těmi jsou kromě potřeby mít připraveno dvacet procent ceny nemovitosti i přísná kritéria na podíl čistého příjmu k výši splátky.

„Dalším důvodem, proč trh zamrznul, je samotná cena nových bytů,“ říká nyní už zástupce developera Sadil. „Aby šly ceny bytů dolů, bychom si mnozí přáli, ale ono se to nestane,“ doplňuje a hned uvádí důvody, proč k tomu nedojde.

Hlavním podle něj jsou rostoucí náklady na výstavbu bytu. Příčinu vidí v dlouhém povolovacím procesu. Než stavebník získá všechna potřebná razítka, průběžně mu zdražují vstupy, a pokud má bankovní financování, což bývá běžné, musí také průběžně splácet peníze, aniž by mezitím mohl generovat příjmy prodejem bytů.

Současný stav je neudržitelný

„Donedávna jsem to z bankovní židle znal jenom zprostředkovaně. Teď na vlastní kůži vidím, jakou dobu vezme připravit projekt od pozemku přes všechna povolení. S nadsázkou mohu říct, že neplánujeme v letech, ale v pětiletkách,“ popisuje nové zkušenosti bývalý bankéř.

Ze své pozice si nedovoluje kritizovat pomalou přípravu nového pražského územního plánu, kterou má na starost náměstek primátora Petr Hlaváček. A nechce ani komentovat podobu novely stavebního zákona, kterou přijala vláda a za rok by měla začít platit. Nicméně aktuální situaci v povolovacích řízeních vidí jako zoufalou, Prahu neposouvá mezi moderní světová města. „Od každého kroku, který se chystá, všichni hráči na trhu očekávají zlepšení. Protože současný stav je neudržitelný,“ říká v podcastu Realitní Club.

Epizodu realitního podcastu z produkce Newstreamu s Janem Sadilem si můžete pustit v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Přejeme vám hezký poslech.

