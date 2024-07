Dalibor Martínek: Ivan Bartoš na stavebním zákonu zkazil, co mohl. Ale vysedí to

Ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš dva a půl roku seděl na novele stavebního zákona. Prvního července vstoupila v platnost, máme jeden týden zkušeností. Ta základní je, že Bartoš dělal vše na poslední chvíli. Chtělo by se říci, že zvrtal, na co sáhl. To by ale nebylo spravedlivé. Faktem je, že jeho úřad neuměl pořádně vypsat veřejné zakázky na vytvoření portálů, úředníci nebyli včas s novým systémem seznámeni, nebyli proškoleni, taktéž investoři neměli do poslední chvíle potřebné informace. Všeobecně se čekal kolaps celého povolovacího řízení.

I proto dorazilo na stavební úřady v červnu rekordní množství žádostí. Investoři se chtěli novým pravidlům vyhnout, protože oprávněně očekávali, že z toho bude průšvih.

Koncem května dokonce prezident Petr Pavel vyzval při svém setkání se starosty v Pardubickém kraji Bartoše, aby účinnost novely odložil, aby nedošlo ke zmatkům a zbytečným chybám.

Bartoš reagoval světácky, to je takový jeho způsob. Pojďte se pane prezidente přesvědčit, jak nám všechno klape.

Začátkem minulého týdne nový, digitální způsob povolování staveb odstartoval. Jaké jsou první zkušenosti? V Brně se úředníci magistrátu nemohli do systému přihlásit. Pražský magistrát hlásil fatální chyby v systému, magistrátní odbor stavebního úřadu byl nedostupný, nebylo mu možné doručit žádost. Přesně jak se dalo čekat. Neozkoušený systém, s kterým ještě nikdo pořádně neumí pracovat.

Co na to ministr Bartoš? Klídek. Systém funguje dobře, je tam sice pár chybiček, ale posouváme Česko o míle daleko. Tuhle floskuli teď bude rok opakovat při každé příležitosti. A čím častěji ji bude vyprávět, tím víc se z toho bude stávat pravda. Nakonec se za rok bude tvářit jako nějaký buditel českého národa ve stavebním řízení a v digitalizaci.

Všichni zapomenou

Všichni zapomenou na fakt, že teprve koncem května antimonopolní úřad schválil ministerstvu uzavřít smlouvu na dodání systému geoportál, jednoho z klíčových systémů stavebního řízení. Všichni zapomenou, že úředníci stavebních úřadů byli školeni na nový systém teprve v červnu, pár dní před jeho ostrým spuštěním. To by si soukromá firma nedovolila. A všichni asi i zapomenou, že prvních pár dní systém na mnoha místech země nefungoval. Jak familiárně říká Bartoš, jsou to dětské nemoci.

Jeho úřad vsadil při všech těch průšvizích na proaktivní krizovou komunikaci. To je dobrá strategie. Prostě budou rozporovat každou námitku vůči novele, vůči nedotaženosti a opožděnosti procesů. A donekonečna svou argumentaci budou omílat. Takže například ministerstvo vydalo na svých stránkách oponenturu vůči kritice. V jednom bodě nadhazuje kritickou otázku, že „úřady nebyly v systému řádně proškoleny, některá školení se na poslední chvíli rušila, testovací verze se neočekávaně měnila, příručku jsme obdrželi 28.6.“ Na to úřad dává odpověď, že MMR zrušilo jediné školení v termínu 13. 6., které nahradilo 24. 6. před účinností nového zákona.

No, školení týden před spuštěním ostrého provozu? To je mazec.

Faktem je, že kdyby byl šéf Pirátů trochu víc zběhlý v celé oblasti stavebního řízení, a kdyby do toho vložil trochu víc iniciativy, mohlo se Česko vyvarovat očekávaných červencových průšvihů ve stavebním řízení. Stavební úřady teď budou přes celé léto zasekány žádostmi z června, nové nebudou zpracovávat.

Nicméně, developeři jsou smířliví. Nechtějí být s úřady na kordy. „Prováděcí předpisy i digitalizace byly představeny teprve nedávno, úředníci i investoři si musí nový systém nejprve osahat a naučit se s ním pracovat. Dá se očekávat, že systém se bude nějakou dobu zabíhat a povolování podle nového zákona může po nějakou dobu drhnout. Nový systém bude potřeba co nejdříve odladit tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům,“ komentuje situaci Michaela Váňová, výkonná ředitelka největšího českého developera Central Group.

Zdá se, že se z toho Bartoš vyseká.