David Hauerland: Hodnota činžáků na pražských Vinohradech neklesá

Ani ne čtyřicetiletý David Hauerland vybudoval spolu s partnery a kolegy během dekády miliardovou nemovitostní investiční skupinu. Kupuje a staví retailové parky, a zároveň přestavuje činžáky v centrech Prahy a Brna, do kterých nyní mohou v novém fondu investovat i drobní střadatelé. Jak se dá v současné době úspěšně podnikat v realitách, popisuje David Hauerland v rozhovoru pro Newstream Club.

Vaše skupina aktuálně spravuje 36 projektů v hodnotě devíti miliard. Jaká je vlastně vnitřní podoba skupiny, struktura, jak máte řízení rozděleno?

Máme dva majoritní vlastníky, což jsem já a můj společník Petr Valenta, pak máme jednoho minoritního partnera a akciový program pro zaměstnance. Jinak struktura je uspořádaná po portfoliích a na každý projekt máme samostatnou firmu, jak je to v realitách běžné. Zjednodušeně bych řekl, že Petr je mentor a já exekutiva, tahoun.

Jak ta portfolia, která tvoří strukturu, vypadají?

Jedno portfolio tvoří retailové parky, pod jedním subholdingem jich máme třináct. Prakticky všechny jsou plně fungující a pronajaté nájemníkům, některé jsou ještě ve výstavbě nebo na nich částečně rekonstruujeme jednotky pro nové nájemce. Podobnou logiku má portfolio činžovních domů, které jsou buď ve fázi přípravy na rekonstrukci, povolovacím procesu, nebo se již rekonstruují a brzy budou tyto nové byty uvedeny na trh pro nájemní bydlení. Takových domů již máme několik a téměř všechny byty jsou pronajaty.

Jak se skupina vlastně vyvíjela? Plníte původní představu, kterou jste měli na začátku?

Firmu jsme zakládali před deseti lety, v dubnu jsme oslavili výročí. Tehdy byla založena první firma s názvem Fidurock, základ pozdější skupiny. Od vzniku se systematicky zaměřujeme právě na nemovitosti, začali jsme s retail parky a postupně budovali portfolio. Už v roce 2016 jsme vstoupili i do rezidenčního segmentu, kdy jsme měli záměr jeden projekt koupit a rozprodat. Ale už o rok později nás zlákalo nájemní bydlení a od té doby tento pilíř rozvíjíme.

Proč vás zrovna nájemní bydlení baví, když to je běh na dlouhou trať?

Chceme a umíme v něm realizovat přidanou hodnotu. My nekupujeme hotové nájemní domy, ale v podstatě si je vyrábíme sami na míru.

Takže kdyby přišel developer s hotovým projektem, jestli ho nechcete koupit, tak řeknete ne?

Zas až takhle to není, umíme i kupovat. Máme sice silnou vlastní divizi, ale loni jsme založili fond, abychom mohli dál růst, škálovat a zvětšovat celou skupinu.

Docela módou jsou fondy kvalifikovaných investorů. Vy jste šli do retailového fondu, i pro drobné investory. To je vcelku netypické ve vašem odvětví, že?

Ano, je to fond pro drobné investory, dá se do něj investovat od dvou stovek měsíčně. Spravuje jej pro nás Conseq a fond je zaměřený na nájemní bydlení, s tím, že do něj vkládáme i naše dokončené projekty, abychom uvolněné zdroje mohli investovat do dalšího developmentu, či mohli nakupovat víc projektů. Pro investory je to výhodné v tom, že si tam mohou posílat kolik peněz chtějí, tisícovku, sto tisíc nebo milion. Je to jen na nich. Dá se do něj investovat v rámci DIP, je to tedy dobrá dlouhodobá investice. Výhodou je také, že jde o velice konzervativní aktiva. Činžovní domy i v rámci své třídy aktiv mají nejmenší volatilitu, jsou nejstabilnější, zvláště když jde o objekty v dobrých lokalitách. Běžný investor se třeba v problematice kanceláří logicky nevyzná, zatímco u nás je pro něj jednoduše ověřitelná hodnota nemovitostí – ve stylu, činžák je tady na pražských Vinohradech, vím že na Vinohradech se prodávají byty za 220 tisíc za metr čtvereční v novostavbách, tak ta hodnota nemovitosti tomu odpovídá. Navíc vždycky se dá celý činžák rozprodat po bytech a zrovna v lokalitách, kde činžáky máme, by nebyl žádný problém byty prodat.

Zpět k firmě, struktura je jasná, ale co je tedy ta vaše přidaná hodnota, o které mluvíte, že jste na ní vyrostli?

Popíšu to na příkladu nájemního bydlení: umíme najít vhodný dům, umíme ho koupit, umíme ho dobře zafinancovat, umíme povolit rekonstrukci, pak ho umíme postavit, a navíc ho umíme i efektivně provozovat. A ten provoz, to je vlastně nejtěžší disciplína, nebo možná ne nejtěžší, ale je nejnáročnější na zdroje, čas a lidi. Takže to je naše velká přidaná hodnota, že umíme spravovat nájemní byty.

Jak jste se to naučili?

Děláme to už dlouho a vyvinuli jsme postupně vlastní platformu Livimi, kde děláme úspory z rozsahu přes tendrování energií, virtuální prohlídky, on-line podepisování smluv, on-line prodlužování smluv atd. Nájemci nám mohou skrze ni hlásit závady, máme tam facility management službu 24/7. To je přidaná hodnota, kterou generujeme, a i naši investoři z toho mají benefit.

Jakým způsobem z toho fond benefituje?

Ve fondu jsou ty hotové činžovní domy již plně pronajaté, krásně zrekonstruované, no a pak se spoluinvestoři ve fondu podílejí na výnosu z velmi bezpečného aktiva, což je typově činžák na Vinohradech, na Letné, na Vyšehradě, v Nuslích nebo v centru Brna.

Jak vypadá vaše firma uvnitř, kolik máte lidí a jaká oddělení? Předpokládám obchodníky, správu nemovitostí?

Je nás zhruba čtyřicet a všechny týmy máme velmi dobře sestavené. Je tu tým na development a asset management, což jsou lidé, kteří dělají naši firmu firmou. Ve smyslu, development se postará o dům, než se dostane do provozu, asset management se o něj stará potom. Vedle klíčových týmů máme samozřejmě velmi důležitá oddělení, jako je právní, finance, marketing, HR a všechna další, která jsou pro chod skupiny potřebná. Pětatřicet lidí máme v Praze a pět v Brně.

Co dělají lidé v Brně?

Máme v Brně portfolio, takže o lokální portfolio se stará lokální tým.

Teď máte fond, ale dříve jste vydávali také dluhopisy, které se obchodují i na burze. Takže se financujete souběžně oběma způsoby?

My se financujeme různými způsoby, vždycky záleží na projektu. Vydali jsme emisi dluhopisů za 700 milionů korun, které jsou svázány s retail parky. Máme vlastní financování a vedle toho nově fond, který má přinést růst do budoucna.

Vy máte i fond kvalifikovaných investorů?

Zatím ne. V hlavě něco máme, do budoucna budeme možná dělat projektová FKI. Teď jsme šli cestou retailového fondu, ač víme, že je to vlastně těžší cesta. Těžší, ale zároveň je smysluplná vůči našemu typu aktiv.

Jak to myslíte?

Investoři, kteří investují do FKI, jsou kvalifikovaní, tedy jsou připraveni nést větší riziko, ale zároveň cílí na větší výnosy. Typově, když si někdo dělí svých deset milionů mezi deset FKI, chce mít na každém výnos šest až deset procent, což se v developmentu dá docílit. U nás je to něco jiného. Aktivum, které držíme, je dům na dlouhodobou údržbu, strašně bezpečná investice.

Proto dávalo smysl otevřít se širokému trhu, tam je nejvhodnější jako zacílení. A podařilo se nám s Conseqem domluvit na spolupráci, přesvědčit je, že děláme práci dobře. Obhospodařují nám fond, postupně do něj dáváme nemovitosti, které máme dokončené. A jak už jsem říkal, my neděláme to, že bychom něco koupili, zdražili a přeprodali do fondu bez přidané hodnoty. My koupíme objekt, co má pět pater, dostavíme třeba jedno až čtyři patra, z patnácti bytů uděláme pětadvacet, plně je vybavíme a pronajmeme. Vždy máme volbu, když je dům dokončený, buď prodat, rozprodat po bytech nebo jej dát do fondu. A nás baví dům držet dlouhodobě a společně s investory z něj benefitovat. Věříme v lokality v centru dění – a to jsou centra velkých měst.

Zmínil jste Vinohrady...

Ano, naše oblíbené Vinohrady. To je lokalita, která se bude dál rozvíjet. A tím, že není nafukovací a není tam tisíc brownfieldů pro další rozvoj, platí, že z dlouhodobého hlediska ta lokalita bude jenom růst. Máme také jistotu, že tam nepřijde konkurence, která by tam postavila dva tisíce bytů, které by mohly ovlivnit naši investici. Přiznávám, že je to víc práce být v něčem takto v detailu. Ale nás to baví a vybudovali jsme si kvalitní know-how, abychom to zvládali efektivně odbavovat.

Jak se bude vyvíjet trh s nájemním bydlení v Česku? Vyplatí se v současnosti investovat do realit prostřednictvím fondů? A jak dál bude růst skupina Fidurock? Přečtěte si rozhovor s jejím zakladatelem Davidem Hauerlandem v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

David Hauerland

Spolumajitel a Managing Director nemovitostní investiční skupiny Fidurock. Před založením Fidurocku získal zkušenosti na pozicích externího privátního bankéře v J&T, regionálního manažera pro franchising v UniCredit Bank a konzultanta v oblasti maloobchodu ve společnosti Jones Lang LaSalle. Pod jeho vedením skupina Fidurock vybudovala portfolio realitních nemovitostí v hodnotě devíti miliard korun. Do skupiny Fidurock patří dále slovinské vinařství Zlati Grič nebo audio&cinema showroom VOIX.

