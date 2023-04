Miliarda eur navíc. Křetínský chce získat kontrolu nad francouzskými obchody Casino

Miliardář Daniel Křetínský navrhl zvýšit objem kapitálu francouzské maloobchodní společnosti Casino. Podle agentury Reuters tak chce nad firmou získat kontrolu. Francouzský podnik o návrhu na zvýšení kapitálu informoval v tiskové zprávě. Křetínský, který je nyní s více než desetiprocentním podílem druhým největším akcionářem Casina, by podle zdroje Reuters díky navrhovanému zvýšení kapitálu získal v Casinu 40procentní podíl.

S návrhem přišla Křetínského společnost EP Global Commerce, jejíž sesterská firma Vesa vlastní v Casinu podíl 10,06 procenta. Celkové posílení kapitálu by podle návrhu činilo až 1,1 miliardy eur (téměř 26 miliard korun), firma EP Global Commerce by se na něm podílela částkou až 750 milionů eur (zhruba 17,6 miliardy korun).

Casino řeší cestu z krize

Společnost Casino uvedla, že tento návrh bere na vědomí a v příštích týdnech ho bude analyzovat. Casino patří k předním maloobchodním hráčům na francouzském trhu, po celém světě má více než 10 tisíc obchodů. Silně zadlužená společnost nyní jedná o spojení svých francouzských aktivit s firmou Teract, za kterou stojí miliardář Xavier Niel. Snaží se tak přesvědčit investory, že je schopna generovat hotovost a snížit zadlužení.

Nad firmou Casino má nyní kontrolu její šéf Jean-Charles Naouri. „Zůstává nejasné, zda Křetínský vyhlásil válku Naourimu, nebo mu přišel na pomoc," uvedl analytik Clément Genelot ze společnosti Bryan Garnier. „V případě schválení povede toto zvýšení kapitálu k výrazné změně vlastnické struktury, v rámci které Naouri přijde o kontrolu ve prospěch Křetínského," dodal.

Hlavním akcionářem firmy Teract je skupina InVivo a ta dnes uvedla, že navzdory konkurenčnímu návrhu ze strany Křetínského bude pokračovat v rozhovorech o spojení aktivit s Casinem.

Vesa do Casina vstoupila v září 2019. Křetínský je také akcionářem několika dalších firem působících na evropském maloobchodním trhu. Vlastní například podíly v britské společnosti Sainsbury či německé firmě Metro. V březnu se stal největším akcionářem francouzské společnosti Fnac Darty zaměřené na knihy, hudbu a elektroniku, drží v ní teď více než 25procentní podíl.

Křetínský se významně angažuje v energetice, ve Francii má podíly také například v novinové společnosti Le Monde a televizní skupině TF1. Jeho firma Czech Media Invest (CMI) dnes navíc oznámila, že kupuje od mediální společnosti Vivendi francouzské vydavatelství Editis.

