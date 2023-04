Další zářez miliardáře Křetínského na francouzském mediálním trhu. Koupí vydavatelskou dvojku Editis

Společnost Czech Media Invest (CMI) miliardáře Daniela Křetínského kupuje od mediální společnosti Vivendi francouzské vydavatelství Editis. CMI to sdělila v tiskové zprávě, o ceně se nezmiňuje. Dokončení transakce očekává v následujících měsících, podmíněno je mimo jiné schválením ze strany regulačních orgánů.

Editis je druhé největší knižní vydavatelství ve Francii. CMI uvedla, že v něm převezme 100procentní podíl, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti International Media Invest (IMI). „Akvizice Editis naplňuje růstovou strategii CMI ve Francii a potvrzuje dlouhodobé ambice CMI v mediálním segmentu," uvedla CMI.

Francouzská mediální společnost Vivendi již dříve uzavřela s firmou International Media Invest (IMI) ze skupiny Křetínského opční smlouvu o prodeji svého vydavatelství Editis, o které IMI projevila zájem. Francouzský podnik to uvedl ve zprávě o výsledcích hospodaření za první čtvrtletí tohoto roku.

Důvodem prodeje Editisu je fúze Vivendi a Lagardere

Společnost Vivendi potřebuje souhlas antimonopolních orgánů Evropské unie, aby mohla převzít svého domácího rivala Lagardere. Aby tento souhlas získala, nabídla k prodeji firmu Editis a rovněž časopis o celebritách Gala. V březnu pak Vivendi oznámila, že o prodeji firmy Editis jedná s IMI.

Křetínský se významně angažuje v energetice, ve Francii má kromě toho podíly v novinové společnosti Le Monde, řetězci supermarketů Casino a v televizní skupině TF1. V řetězci Casino teď navrhl zvýšit objem kapitálu, což by mohlo vést ke změně v rozložení kontroly nad firmou.

IMI je dceřinou společností firmy Czech Media Invest (CMI), kterou Křetínský spoluzaložil a nyní vede. V České republice je CMI přední mediální společností, která vydává deníky a časopisy a má i silné zastoupení v digitálních médiích a rozhlase.

„Pokud jde o spojení firem Vivendi a Lagardere, předložili jsme Evropské komisi (EK) návrh nápravných opatření a nyní čekáme na její rozhodnutí, které se očekává v polovině června 2023," uvedla Vivendi. Evropská komise je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci. Mimo jiné plní roli unijního antimonopolního úřadu.

„Akvizice společnosti Editis posiluje strategii rozvoje společnosti CMI v oblasti obsahu a zároveň respektuje kulturní výjimečnost aktivit společnosti," cituje ze samostatného sdělení IMI agentura Reuters.

Společnost Vivendi v prvním čtvrtletí zvýšila tržby a růst zaznamenala ve všech oblastech podnikání, zejména ve skupině Canal+. Firma, jejímž hlavním investorem je miliardář Vincent Bolloré, vykázala za první tři měsíce roku nárůst tržeb při konstantních kurzech meziročně o 3,1 procenta na 2,29 miliardy eur (53,7 miliardy korun).

