Křetínský opět nakupoval. Navyšuje svůj podíl ve francouzské maloobchodní síti Fnac Darty

Český miliardář Daniel Křetínský pokračuje v investicích ve francouzském maloobchodu. Vedle Fnac Darty letos koupil spolu s Patrikem Tkáčem také podíl v síti obchodů Casino.

Reklama

Český miliardář Daniel Křetínský zvýšil svůj podíl ve francouzské maloobchodní společnosti Fnac Darty. Z oznámení pro regulační úřad AMF podle webu Capital vyplývá, že Křetínský ve firmě vlastní prostřednictvím své společnosti Vesa Equity Investment 20,3 procenta kapitálu a hlasovacích práv. Český investor byl už od dubna jejím druhým největším akcionářem po německém distributorovi elektroniky Ceconomy.

Miliardáři Křetínský a Tkáč investují 1,5 miliardy do logistického start-upu DoDo Money Technologicko-logistická společnost DoDo Group, která se dlouhodobě zaměřuje na B2B logistiku poslední míle, získává v rámci investičního kola Series B svou dosud největší investici. S rychlejší expanzí do zahraničí rostoucí firmě pomohou investice ve výši 1,5 miliardy korun od investorů v čele s EC Investments Daniela Křetínského a zakladatelem J&T Capital Partners Patrikem Tkáčem. duk Přečíst článek

Křetínský podle AFP zopakoval, že neusiluje o jmenování zástupce do představenstva. To samé uvedl už po 12. dubnu, což bylo datum, kdy Fnac Darty oznámil, že český investor drží více než 13 procent jeho kapitálu, aniž by měl v úmyslu usilovat o jmenování členů představenstva společnosti.

Fnac Darty provozoval loni v prosinci 957 obchodů (včetně Nature & Découvertes), do čehož spadá 390 franšíz ve 13 zemích. V roce 2021 překročil hranici osmi miliard eur (197 miliard Kč) tržeb, což byl jeho dosavadní rekord. Velký podíl na vysokých tržbách má internetový prodej.

Vesa Equity Investment, kterou Křetínský vlastní spolu s Patrikem Tkáčem, v březnu zvýšila podíl také ve francouzské maloobchodní firmě Casino. Nyní v něm vlastní 10,1 procenta majetku a 7,42 procenta hlasovacích práv.

Reklama

PPF povede Jiří Šmejc. Do vedení investiční skupiny vstupuje Daniel Křetínský Zprávy z firem Šéf Home Creditu Jiří Šmejc se nově stane CEO celé investiční skupiny PPF. Její dosavadní ředitel Ladislav Bartoníček nově povede nově zřízenou Advisory Board to Family. V ní vedle něj a Šmejce usedne také Daniel Křetínský, partner dcery zesnulého Petra Kellnera Anny, uvedla vdova po nejbohatším Čechovi Renáta Kellnerová v interním dokumentu, který má newstream.cz k dispozici. Posléze informaci potvrdil mluvčí PPF Leoš Rousek. Stanislav Šulc Přečíst článek