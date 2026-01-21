Cresco převzalo od Finepu bytový projekt na Žižkově. Postaví tam přes tisíc bytů

Projekt rezidenční výstavby na pražském brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov mění investora, ne však ambice. Praha získá novou čtvrť. Stavět se začne letos na jaře.
Developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company dokončila akvizici rezidenčního projektu v rozvojovém území Nákladového nádraží Žižkov. Společnosti převzaly první etapu projektu, kde má ve dvou etapách vzniknout více než 1 100 bytů.
Pět miliard na první etapu
Investice do výstavby první etapy s 520 byty dosáhne téměř pět miliard korun, zahájení výstavby je plánováno na první čtvrtletí letošního roku. Nová čtvrť navazuje na probíhající transformaci celého území, které patří k nejvýznamnějším rozvojovým lokalitám metropole.
Projekt přešel z portfolia společnosti Finep do vlastnictví skupin Cresco Real Estate a Wood & Company společně s pravomocným stavebním povolením, které umožňuje okamžité zahájení výstavby. Součástí akvizice byl i podpis opce na druhou etapu projektu.
Nenápadná revoluce na Pražském hradě. A nejde jen o světla
„Jsme rádi, že jsme našli investora, který má zkušenosti s rozsáhlými rezidenčními projekty a ambici vystavět projekt na vysoké kvalitativní úrovni. Finep se přípravě tohoto projektu dlouhou dobu intenzivně věnoval a jsme přesvědčeni, že v rukou nového investora bude jeho potenciál plně využit,“ uvedl Tomáš Pardubický, generální ředitel Finepu.
Na Žižkově se rodí plnohodnotná městská čtvrť
„Projekt na Žižkově pro nás představuje jednu z nejvýznamnějších investic v Praze. Navazujeme na práci, kterou Finep na území odvedl, a chceme projekt dále rozvíjet v úzké spolupráci s městskou částí tak, aby vznikla plnohodnotná městská čtvrť s kvalitním bydlením, veřejnými prostory a službami pro obyvatele,“ říká Aleš Svatoň, generální ředitel Cresco Real Estate Česká republika.
Kunovský zůstává vládcem Prahy. Postavil nejvíc bytů
Společnost Central Group Dušana Kunovského v loňském roce dokončila 800 nových bytů, což je zdaleka nejvíc ze všech českých developerů. Nadále zůstává největším stavitelem bytů v Česku. Druhou příčku obsadil Ekospol Evžena Korce se 492 postavenými byty.
Rozvoj území vítá vedení městské části Praha 3. „Pro nás je zásadní, že s novým investorem se nemění domluvené a v plánovací smlouvě zahrnuté příspěvky na veřejnou vybavenost. Ty dosáhnou hodnoty 167 milionů korun a budou dodány jak ve finanční, tak nefinanční podobě. Investor vybuduje pětitřídní mateřskou školu s kapacitou 125 žáků, školku po dokončení předá do vlastnictví městské části. Součástí projektu bude veřejně přístupná zelená promenáda,“ tvrdí místostarosta městské části Praha 3 Pavel Dobeš. Architektonické řešení projektu vzniká ve spolupráci s pražským ateliérem Qarta Architektura.
„Naším cílem je nabízet investorům příležitosti, které kombinují atraktivní lokalitu, kvalitní přípravu projektu a dlouhodobý investiční potenciál. Projekt na Žižkově splňuje všechny tyto parametry,“ říká Martin Šmigura z Wood & Company. Tento projekt je součástí podfondu Wood & Company Residential, který cílí na výnos 12 až 15 procent při doporučeném sedmiletém investičním horizontu.
Wood Real Estate spravuje komerční nemovitosti v Praze, Bratislavě a Varšavě. Portfolio v současnosti zahrnuje 19 projektů s více než 480 tisíci metry pronajímatelné plochy. Mezi nejvýznamnější realitní aktiva investiční skupiny patří nákupní centrum Aupark a administrativní budova Aupark Tower v Bratislavě, Galerie Harfa v Praze a administrativní budova Astrum Business Park ve Varšavě.
Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů
Společnost Finep v uplynulém roce otevřela novou lokalitu a dodala na pražský trh přes 1200 nových bytů ve formě osobního, družstevního i nájemního vlastnictví. Svádí tak pomyslný souboj o největšího stavitele bytů v hlavním městě se společností Central Group Dušana Kunovského, která loni dokončila 800 bytů, nicméně prodala jich celkem 1200.
Wood Real Estate se podílí na developmentu komerčních, rezidenčních i logistických projektů a v současnosti se svými partnery participuje na rezidenčních záměrech, jako jsou Millhaus, Lakeside Residence a Slnečnice Nad Mestom v Bratislavě a Nová Merina v Trenčíně. V připravovaných projektech vznikne více než 3 500 bytových jednotek.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například sTomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.
Brněnský realitní trh v roce 2025 prodal nejvíc nových bytů od roku 2016, přestože ceny novostaveb meziročně vzrostly o 11 procent. Analytici přitom výrazné zlevnění neočekávají ani v příštím roce.
Loňský rok se zařadil mezi historicky nejúspěšnější období brněnského realitního trhu. Podle dat společnosti Trikaya se během roku prodalo celkem 1 405 nových bytů, což představuje nejvyšší roční objem prodejů za posledních téměř deset let. Překonán byl i velmi silný rok 2024, kdy developeři prodali 1 298 jednotek.
„Rok 2025 navázal na silnou poptávku, která se na trh vrátila po slabším roce 2023. Ukázalo se, že zájem o nové bydlení v Brně zůstává vysoký i při stále stoupajících cenách,“ říká Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.
Brno na prahu největší proměny za desítky let: Město míří dovnitř a mění svou budoucnost, říká šéf tamních plánovačů
Brno vstupuje do období největší urbanistické proměny od meziválečné éry. Nový územní plán, brněnské stavební předpisy i rozsáhlé přeměny brownfieldů zásadně mění podobu města. „Klíčová území jako Trnitá nebo Zbrojovka jsou obrovskou příležitostí, jak rozvoj města směřovat dovnitř,“ říká Jan Tesárek, šéf Kanceláře architekta města Brna.
Struktura poptávky se v průběhu roku výrazně neměnila. Kupující nejčastěji sahali po menších dispozicích, které lépe odpovídají možnostem domácností v prostředí vyšších úrokových sazeb. „Pro zájemce jsou nadále nejatraktivnější menší jednotky s dispozicemi 1+kk a 2+kk, které dohromady tvořily bezmála 80 procent všech prodejů,“ doplňuje Lamka.
Ceny nových bytů v Brně v roce 2025 rostly prakticky po celý rok. Průměrná nabídková cena se zvýšila z lednových 133 600 korun za metr čtvereční až na 145 700 korun v prosinci, tedy o více než 12 tisíc korun za metr. Kupující, kteří s rozhodnutím vyčkávali, tak na konci roku zaplatili za stejný byt klidně o statisíce korun více než ti, kteří nakoupili už na jeho začátku.
Podobný vývoj zaznamenaly i prodejní ceny, z přibližně 128 tisíc korun za metr čtvereční na začátku roku na téměř 137 tisíc korun za metr čtvereční na jeho konci. „Vývoj prodejních cen bytů v Brně byl v loňském roce mírnější. V meziročním srovnání kolísal kolem pěti procent,“ upozorňuje ekonom Michal Skořepa a dodává: „V pozadí pomalejšího růstu může být například poměrně rychlý nárůst nabídky nových bytů v předchozím období.“
Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů
Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.
Růst cen za metr čtvereční se stále více promítal i do celkové pořizovací ceny bytů. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 dosáhla průměrná nabídková cena jedné jednotky 8,86 milionu korun. Nejde přitom jen o zdražování, ale i o skladbu prodaných bytů. Menší jednotky sice mají nižší výměru, zároveň však dosahují vyšších cen za metr čtvereční než byty větších dispozic.
Silné výsledky brněnského trhu úzce souvisejí i s vývojem hypotečního financování. Banky a stavební spořitelny v roce 2025 poskytly druhý nejvyšší objem hypoték v historii Česka. „Trh se přizpůsobil novému normálu. Kupující dnes pracují s vyššími sazbami jako s faktem a své rozhodování staví na dlouhodobém výhledu a stabilitě příjmů,“ vysvětluje Lamka.
Hypoteční boom se vrátil: Banky loni půjčily 406 miliard, druhý nejsilnější rok v historii
Český hypoteční trh má za sebou mimořádně silný rok. Banky a stavební spořitelny v roce 2025 poskytly hypotéky za 406 miliard korun, což je meziročně téměř o polovinu více. Zájem o vlastní bydlení podpořily klesající úrokové sazby, růst reálných mezd i odložená poptávka domácností.
I nadále ale platí, že silnější pozici mají spíše prodávající než kupující. Zájemci o bydlení by proto neměli spoléhat na pokles cen, který se v dohledné době nejeví jako pravděpodobný. „V pozadí je jak přetrvávající nedostatečná nabídka daná zejména neefektivním stavebním řízením, tak silná poptávka odrážející nejen obnovenou důvěru českých domácností v další růst jejich příjmů, ale také nastavení českého daňového systému poměrně vstřícně k vlastníkům nemovitostí,“ uvádí ekonom Michal Skořepa.
Do roku 2026 vstupuje trh s vědomím, že éra levných hypoték se nevrátí. Očekává se spíše stabilizace úrokových sazeb kolem pěti procent, případně jejich mírné zvýšení. Přesto analytici výrazný pokles poptávky nepředpokládají, spíše její postupné přizpůsobení novým podmínkám na trhu.
Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu
V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.
Nové poznatky o vedení boje ve vzdušném prostoru a významu dronů, které přinesla ruská válka na Ukrajině, nezůstaly stranou pozornosti amerických ozbrojených sil. Český výrobce motorů do dronů a vojenských střel PBS Group byl na rostoucí poptávku svých amerických odběratelů připraven. „Už jsme měli naše motory v Americe odzkoušené a zákazníci jako US Air Force i US Navy byli s výsledky těchto zkoušek spokojeni,“ řekl generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán v rozhovoru pro Export.cz.
PBS Group, která je významným českým exportérem motorů i dalších komponentů letadel, investovala do nového výrobního závodu a vývojových kapacit přímo v americké Georgii. Skupina si od této první zahraniční investice firmy z českého leteckého průmyslu slibuje další a ještě rychlejší inovace. „Kolegové z Ameriky mají svoje zkušenosti a když se prolnou s těmi našimi, můžeme být ve vývoji ještě mnohem silnější,“ dodal Milan Macholán, který byl loni v říjnu zvolen také viceprezidentem Asociace leteckého a kosmického průmyslu ČR.
Do Spojených států vyvážíte už dlouho, vaše americká sesterská společnost PBS Aerospace vznikla v roce 2016. Nedávno jste otevřeli výrobní závod v Georgii. Jaké motory tam budete vyrábět?
Budou to spíše menší motory. Už běží výroba našeho nejmenšího motoru TJ40, výhledově chceme v Georgii vyrábět i TJ80, o který je na americkém trhu velký zájem. Ve Velké Bíteši si zatím ponecháme výrobu větších motorů TJ150 a TJ200.
Předpokládám, že výroba v USA bude čistě pro americký trh. Kdo jsou tamní zákazníci?
Vyrábět tam budeme opravdu čistě pro americký trh. Dvěma hlavními zákazníky jsou letectvo a námořnictvo Spojených států. Důkladně si nás prověřili, prošli jsme veškerými zkouškami. Naši zákazníci v USA berou PBS Aerospace jako americkou firmu.
Strašák deindustrializace. Na přesunu výroby z Česka může ve finále tuzemská ekonomika vydělat
Evropa čelí hrozbě odchodu firem na jiné kontinenty, deindustrializace a hospodářského zaostávání za Amerikou i Čínou. Zprávy o investicích českých firem v zahraničí, a zvláště přesunu výroby, tak mnozí pozorovatelé čtou s podezřením. Aktivity tuzemských podnikatelů na zahraničních trzích ale ve skutečnosti mohou české ekonomice zpětně přinášet velké benefity, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
Další české firmy z obranného průmyslu realizovaly ve Spojených státech různé akvizice tamních společností. Vy jste postavili závod na zelené louce a prosadili se s výrobky, které jste už dříve vyváželi z Česka. Konkurence v Americe je ve vašem oboru zřejmě vůbec nejsilnější, jak si vysvětlujete, že jste uspěli?
Myslím, že jsme byli ve správný čas na správném místě. Neuspěli jsme ze dne na den, znamenalo to spoustu práce od roku 2016. Rozvíjeli jsme aktivity v oblasti public relations, což zabralo určitou dobu. Trvalo několik let, než si naši první zákazníci udělali veškeré potřebné zkoušky. Naší velkou výhodou je, že dokážeme motor přizpůsobit požadavkům zákazníka.
Hodně jsme se zabývali dolaďováním různých detailů motoru. Pak přišla válka na Ukrajině a nové požadavky, které vyplývaly z poznatků o změnách ve vedení boje ve vzdušném prostoru, při nasazování dronů. Mohli jsme využít toho, že už jsme v té době měli naše motory v Americe odzkoušené a zákazníci byli s výsledky těchto zkoušek spokojení. PBS Group prošla bezpečnostním auditem US Air Force i US Navy, který potvrdil, že jsme transparentní a dlouhodobě spolehlivá firma se špičkovým know-how. Dnes do USA dodáváme tisíce motorů ročně.
České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS
Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.
V Americe jste se prozíravě soustředili na segment malých leteckých motorů. Jejich vývoj poběží paralelně v Česku i ve Spojených státech?
Přesně tak. Chceme dosáhnout synergií díky vývoji jak v Americe, tak v Česku, a jsme přesvědčeni, že díky tomu budeme přicházet s dalšími a ještě rychlejšími inovacemi. Může se to týkat různých vylepšení letové obálky, spolehlivosti motorů a dalších parametrů. Naším cílem je být pořád o krok před konkurencí. Nabíráme další vývojáře nejen v Americe, ale také tady ve Velké Bíteši. Před několika lety jsme navíc založili konstrukční kancelář také v Praze a loni další v Brně. Dnes už tedy máme čtyři vývojová místa, což ukazuje, jak velký důraz na inovace klademe.
Export.cz se dlouhodobě zabývá tím, jak investice tuzemských firem v zahraničí mohou následně přispět k dalšímu rozvoji jejich byznysu v samotném Česku. Synergie ve vývoji, o kterých mluvíte, se zdají být typickým příkladem…
Kolegové z Ameriky mají svoje zkušenosti a když se prolnou s našimi, skutečně můžeme být ve vývoji ještě silnější. Zároveň můžeme mít více nových projektů, a to i ve spolupráci s významnými zahraničními partnery. To se ukazuje už dnes – s přední světovou zbrojovkou Lockheed Martin budeme spolupracovat na vývoji dílů pro letoun F-35 a s předním americkým výrobcem motorů Pratt & Whitney budeme vyvíjet novou generaci pomocných energetických jednotek (APU). Kromě toho budeme sériově dodávat motory pro evropskou společnost MBDA, teď dolaďujeme vývoj. PBS má vlastní vývoj motorů, APU i klimatizací, realizujeme projekty v Evropě i pro další vlády zemí NATO.
Skupina PBS z Velké Bíteše investuje miliardy do nového závodu v USA
Strojírenská skupina PBS Group investuje v americkém Roswellu až 110 milionů dolarů, což je v aktuálním přepočtu zhruba 2,4 miliardy korun. Nový závod společnosti PBS Aerospace bude vyrábět až 20 tisíc proudových motorů pro civilní i obranné využití ročně. Firma, která patří rodině Williama Diddena a v Česku má výrobní závod ve Velké Bíteši na Žďársku, souběžně rozvíjí další montážní a zkušební provoz ve spolupráci se společností VSC na Floridě.
Podnikatelé i ekonomové upozorňují, že české investice v zahraničí vedou k rozvoji dalších činností v tuzemském sídle celé společnosti nebo skupiny. Týká se to různých konzultačních, právních, marketingových aktivit, práce finančních poradců nebo dalších domácích investic, což vše zpětně znamená přínos pro českou ekonomiku. Doplnil byste k tomu ještě něco?
Myslím, že jste vyjmenoval skoro všechno. Ještě bych doplnil přínos pro oblast public relations. Když se můžeme pochlubit aktivitami v Americe, pomáhá to také našemu exportu z Česka do dalších zemí.
V Americe už chystáte druhý výrobní závod…
Vzhledem k poptávce a požadavkům zákazníků nám naše stávající výrobní kapacity stačit nebudou, takže se je skutečně chystáme rozšiřovat.
O americkém trhu se hodně mluvilo v souvislosti se zvyšováním cel po nástupu administrativy Donalda Trumpa. Zdá se ale, že vyloženě jenom kvůli clům se většina českých firem pro investice v USA nerozhodla. Zjevně to nebyl ani váš případ.
Nebyl. Do Spojených států jsme šli, abychom byli blíže zákazníkům, kteří mají zájem o naše výrobky. Hlavním důvodem pro naši investici bylo, že americký trh je pro nás zajímavý a máme tam velmi dobrou pozici. Celní politika Donalda Trumpa nakonec může mít nějaký dopad i na nás, ale nijak jsme s tím nekalkulovali, naši investici jsme připravovali dávno předtím.
Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace
Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.
Americký trh může být lákavý nejen v obranném odvětví, ale také v oblasti různých motorů do takzvaných hobby letadel. Pro vás to ale asi bude spíše menší tržní segment?
Jednoznačně, ale není nevýznamný. Jeden z našich motorů má certifikaci i pro americké civilní letectví. Používá se právě do takových hobby letounů pro jednoho pilota. Většinou s nimi létají bývalí profesionální piloti – například stíhaček amerického letectva. Je to takové létání pro radost. My díky tomu můžeme nabídnout další úroveň naší pohonné jednotky a pomáhá to naší dobré pověsti. Uvedu ještě další příklad. Někdy před dvaceti, pětadvaceti lety jsme začínali s motory pro český ultralight Blaník. A naši američtí kolegové použili náš motor, aby zmotorizovali ultralighty ve Spojených státech. Létají s nimi na různých amerických airshow a dělají nám tak dobrou reklamu. Návštěvníci těchto airshow mohou na ultralightech vidět velké logo PBS.
První vlaštovka?
Zahraniční investice PBS Group je takovou první vlaštovkou mezi firmami českého leteckého průmyslu. Některé další společnosti o podobných investicích uvažují. Myslíte, že jim ukazujete cestu? A můžete jim nabídnout i nějaké vaše poznatky?
Opravdu můžeme být takovou první vlaštovkou a otevřít dveře nebo ukázat směr dalším firmám. Na druhé straně každá investice je specifická a vždy záleží na konkrétních podmínkách. Pro nás byly zajímavé místní investiční pobídky v Georgii – je to podobné, jako když různé pobídky investorům poskytuje naše vláda. Máme zkušenosti s tím, jak určitou pobídku vyjednat, ale zároveň se investor musí zavázat, že během určité doby vytvoří určitý počet pracovních míst, a doložit, že dosáhne určitých objemů výroby. Důležité je, že jsme firma z leteckého oboru. Letectví má nejenom v Americe obrovský zvuk. Navíc přenášíme do Ameriky špičkové know-how. To je klíčové.
Američané jsou s vyššími cenami smíření, hlavně ať nic není z Číny, říká šéf plzeňského Doosanu
Od chvíle, kdy exportér turbín podepíše obchodní kontrakt, uběhnou třeba dva roky, než finální výrobek překročí hranice. „A dnes nikdo neví, jaké potom bude ve Spojených státech platit clo,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power. V době, kdy se spousta věcí v Americe – včetně celních sazeb – mění prakticky přes noc, zůstávají obchodní vztahy velmi nejisté.
Někdo by se mohl zeptat, proč by Češi měli Američanům odevzdávat své know-how. Vy jste už ale popisoval, že to nakonec pomůže i vašemu byznysu v Česku.
Sdílení know-how přináší velké výhody. Dám vám příklad. My v Česku třeba nemáme žádnou termo barokomoru. Zatím jsme byli odkázáni na Francii. A vyzkoušet motor v takové barokomoře znamená obrovské náklady. Součástí naší dohody o přenosu výroby do Spojených států je i možnost využívat tamní barokomoru.
Už jste zmínil i projekty, které jsou součástí průmyslové spolupráce s americkými firmami díky tomu, že Česko kupuje letouny F-35. Mimo jiné vedete konsorcium českých firem, které bude dodávat mřížku pro palivový systém. Jak významná je tato zakázka?
Budeme vyvíjet mřížku, která bude součástí výfuku palivového systému F-35. Někdo by si řekl, že to je pouhá mřížka. Ve skutečnosti k její výrobě potřebujete speciální materiály, technologie, nástroje, a také speciální hipovací pec, vakuovou žíhací pec. Jde o velice náročný díl. A cílem samozřejmě je, abychom se dostali do dodavatelského řetězce společnosti Lockheed Martin.
Atomový comeback Ameriky. USA opět dobývají Evropu v jaderné energetice
Proslulá společnost Westinghouse před osmi lety procházela bankrotovou procedurou ve Spojených státech, do níž se dostala kvůli problematickým projektům výstavby amerických jaderných elektráren. Firma se sídlem na okraji pensylvánského Pittsburghu měla velké nenaplněné ambice i v Česku. Někdejší tendr na nové temelínské bloky Češi zrušili a v případě pozdějšího dukovanského tendru Westinghouse ani nepustili do finálního souboje mezi Korejce a Francouze. Nyní se ale karta obrací. Westinghouse získává nové kontrakty, americké startupy vyvíjejí reaktory 4. generace a Big Tech pumpuje miliardy do stabilních zdrojů energie. Jaderný návrat USA tak může změnit i evropský energetický trh, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
PBS Velká Bíteš může nabídnout celý dodavatelský řetězec různých dílů a technologií od odlitků až k finálnímu motoru, pak jsou tu i další firmy jako například One3D z Mohelnice, která bude mít v rámci konsorcia na starosti technologii 3D tisku. Předpokládám, že tyto širší schopnosti vám umožnily zakázku pro F-35 získat?
Česko má řadu firem, které nabízejí svá dílčí know-how a specializované technologie. A my jsme schopni celkovou nabídku integrovat. One3D nabízí aditivní technologie, dalším účastníkem našeho konsorcia je výzkumné centrum HiLASE, které se zaměří na laserové vrtání nebo zušlechťování povrchu. Myslím, že to ukazuje sílu českého leteckého průmyslu. V oblasti leteckých systémů máme řadu špičkových firem, které jsou schopné dodávat do všech oblastí – vojenského i civilního letectví nebo kosmického průmyslu.
Mistři konstruktéři
PBS Velká Bíteš navíc bude společně s Pratt & Whitney vyvíjet novou pomocnou energetickou jednotku APU. Jaká máte očekávání od tohoto projektu?
Na spolupráci ve vývoji APU nové generace jsme se dohodli loni v září. Výsledkem bude finální výrobek, jednotka APU, která by měla být menší, ale mít větší výkon, takže bude schopna dodávat více elektrické energie pro palubní systémy. Společně s Pratt & Whitney jsme posuzovali dva návrhy APU, jeden jejich a jeden od nás. Součástí návrhů byly kompletní výpočty, design, celá konstrukce, veškeré parametry, které se pak porovnávaly. A tým Pratt & Whitney uznal, že návrh PBS je lepší. Půjde se tedy naší cestou.
Dalo by se říct, že to je další předávání know-how Američanům?
Vývoj i výroba APU budou tady v Česku. A to předávání know-how je vzájemné. Pratt & Whitney nám dodají startér generátor pro APU. Nikdo v Česku tak kvalitní nevyrábí. Navíc vedeme s touto přední americkou motorářskou firmou jednání o další spolupráci. Pratt & Whitney se zaměřuje na větší motory se silnějším tahem. Pokud jde o menší motory, mohli by nabízet ty naše.
Četl jsem, že nová jednotka APU má být nejmodernější na světě. Bude to tak?
Cílem skutečně je, aby tato APU byla ve své kategorii, v dané velikosti, nejmodernější na světě. Chceme použít nejmodernější technologie, což je zase přínos Pratt & Whitney.
V jakých letounech se tato APU uplatní?
Budou to menší letouny, business jety, vrtulníky. Právě v bizjetech a vrtulnících má Pratt & Whitney daleko širší základnu zákazníků. My se díky této spolupráci dostaneme na nové typy letounů.
Strategická partnerství v Evropě
Jak už jste uvedl v minulém rozhovoru pro Export.cz, Spojené státy jsou mezi jednotlivými zeměmi vaším nejvýznamnějším trhem. Více než polovina vaší produkce ale pořád míří do Evropy. Vzhledem k posilování evropské obrany význam zdejšího trhu určitě neklesne. Jak důležitá je pro vás například spolupráce s evropskou zbrojovkou MBDA?
MBDA působí v řadě západoevropských zemí a my jsme se stali partnery jejich britské pobočky. Společnost MBDA ve Velké Británii v září na prestižní výstavě obranného průmyslu DSEI v Londýně oficiálně představila novou střelu a oficiálně oznámila, že dodavatelem motoru je PBS. Příští rok začneme sériově dodávat tisíce motorů ročně.
Hodně se mluví o využívání různých evropských fondů nebo programů NATO. Vidíte tady další příležitosti?
Rozhodně. Netýká se to jenom PBS. Potřebujeme, aby se české firmy více etablovaly v evropském obranném průmyslu, zapojily se do společných projektů, dodavatelských řetězců velkých evropských hráčů a uzavíraly strategická partnerství. Významnou roli by v tom měla sehrát naše Asociace leteckého a kosmického průmyslu.
Příkladem může být právě vztah PBS a zmiňované MBDA. Označil byste ho za takové strategické partnerství?
Myslím, že s MBDA skutečně k takovému strategickému partnerství směřujeme. Jsme v kontaktu už osm let. Začínali jsme s dodávkami našeho menšího motoru TJ40, dnes už do Británie vyvážíme i naše výkonnější motory. Partnerství se rodí i na dalších evropských trzích – v Itálii, Španělsku, Skandinávii… Nedávno jsme podepsali kontrakt také na jednotky APU a letecký klimatizační systém pro armádu jedné z dalších zemí NATO.
Obranný průmysl je stále důležitější, ale předpokládám, že se v Evropě nezaměřujete pouze na něj…
Můžu uvést příklad ze Švédska, kde spolupracujeme s výrobcem větších dronů, do kterých dodáváme turbohřídelový motor. Tento dron má dvojí využití – při hašení požáru, kde nahrazuje pilotovaná letadla a vrtulníky, a při přepravě nákladů na moři, například z lodě na jinou loď.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
