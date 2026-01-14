Nový magazín právě vychází!

Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů

Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů

Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů
Vizualizaci poskytla společnost Finep
Společnost Finep v uplynulém roce otevřela novou lokalitu a dodala na pražský trh přes 1200 nových bytů ve formě osobního, družstevního i nájemního vlastnictví. Svádí tak pomyslný souboj o největšího stavitele bytů v hlavním městě se společností Central Group Dušana Kunovského, která loni dokončila 800 bytů, nicméně prodala jich celkem 1200.

Milníkem roku 2025 bylo pro firmu otevření Nového Opatova, nové čtvrti vznikající přímo na stanici metra Opatov. Projekt, na němž Finep spolupracuje s architektonickým Studiem Acht, kombinuje byty, kanceláře, služby a městskou vybavenost v kompaktní struktuře založené na principech města krátkých vzdáleností. Obyvatelé i návštěvníci zde budou mít v pěší dostupnosti obchody, dopravní terminál, veřejné prostory i práci v připravovaných kancelářských budovách.

Finep na Opatově spojuje hlavní městské funkce do jednoho celku a zúročuje zkušenosti s komplexní zástavbou ve své úspěšné lokalitě Britská čtvrť. Po mnoha desetiletích tak vzniká místo, které doplňuje chybějící centrum Jižního Města a vrací této části Prahy funkci, kterou již v šedesátých letech urbanisté předpokládali.

V roce 2025 uvedl Finep na trh přes dvanáct set bytů. V mixu vlastnických, družstevních i nájemních. „Rok 2025 ukázal, že naše dlouhodobá strategie přináší výsledky. Stejně jako v předchozích letech jsme pokračovali v tom nejdůležitějším: dodávat kvalitní a moderní bydlení v různých formách vlastnictví tak, aby bylo dostupné lidem v nejrůznějších životních situacích. A Nový Opatov není jen náš další projekt, ale městské centrum, které Praze chybělo. Opatov se z terminálu, kterým denně projde zhruba třicet tisíc lidí, promění v živoucí místo, kde lidé najdou vše, co potřebuji - bydlení, práci i služby, a to vše v docházkové vzdálenosti,“ tvrdí Tomáš Pardubický, generální ředitel Finepu.

Na Slovensku má společnost Finep za sebou rovněž úspěšný rok. V Bratislavě uvedla na trh celkem 360 nových bytů ve třech lokalitách. Nejvýraznějším přírůstkem je projekt Danubius Lofts, který přetváří více než sto let starou industriální budovu továrny Cvernovka v bydlení loftového stylu. Nabídku v této lokalitě dále rozšiřuje Danubius Two – nejvyšší budova, kterou Finep ve své historii postavil. Věž, která dosáhne výšky 118 metrů, se stane se druhou nejvyšší rezidenční budovou v Bratislavě. Třetím bratislavským projektem jsou domy Na Lúke v bratislavské čtvrti Dúbravka - energeticky úsporné bydlení.

Rok 2025 byl pro Finep také rokem výrazného rozšíření nabídky kanceláří. Kromě více než 31 tisíc metrů čtverečních nové kancelářské plochy v projektu City West nabídne projekt Nový Opatov po dokončení více než 43 tisíci metry kanceláří. Dalším projektem je Vltava Office v Holešovicích s více než pěti tisíci metry administrativní plochy.

Na pražském trhu spolu svádí souboj o největšího stavitele Finep se společností Central Group, která má nyní ve výstavbě asi 3200 nových bytů. Významnou pozici si drží také Evžen Korec se svým Ekospolem, který loni dokončil 492 bytů. Dalšími významnými hráči jsou Penta Real Estate s loňskými 420 novými byty či Trigema Marcela Sourala s 291 zkolaudovanými byty. 

Brno roste. A Praha hledá směr

Čistky ve státních firmách pokračují. Babiš si ohlídá Lesy ČR

Ministr zemědělství Šebestyán odvolal 14. ledna 2026 ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka (na snímku).
Profimedia
Dalibor Martínek
lib

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Dočasným řízením podniku je pověřený výrobně-technický ředitel Libor Strakoš. V Lesích ČR má významné ekonomické zájmy Andrej Babiš.

Čistky ve státních firmách pokračují. Tentokrát to odnese šéf Lesů ČR Dalibor Šafařík. Odvolání ministr zemědělství Šebestyán zdůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva.

 „Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit. Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ uvedl Šebestyán.

Výběrové řízení na nového ředitele vypíše ministerstvo již dnes, výsledek by měl být přibližně za měsíc. „Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ tvrdí ministr.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Poslední zveřejněné hospodářské výsledky Lesů ČR pod ředitelem Šafaříkem jsou za rok 2024, kdy Lesy po zdanění vydělaly 4,74 miliardy korun. „Přestože jsme měli nižší výnosy z provozní činnosti, při mírném navýšení tržeb jsme dosáhli skvělého výsledku. Ten ovlivnily zejména provozní náklady, které se v porovnání s předchozím rokem snížily o 1,2 miliardy korun,“ uvedl k tehdejšímu výsledku Šafařík.

„Pokud jde o obchod, podařilo se nám přesně naplnit plánované dodávky dříví v nejvýznamnějších dřevinách i sortimentech a vyhovět trvale vysoké poptávce. Tuzemským regionálním dřevozpracujícím podnikům jsme dodali přes půl milionu metrů krychlových dřeva,“ dodal Šafařík.

Lesy ČR zvýšily zisk

Lesy ČR těží z vysoké poptávky po dřevu. Zisk za tři čtvrtletí překonal čtyři miliardy

Zprávy z firem

Státní podnik Lesy České republiky výrazně zlepšil své hospodaření. Za první tři čtvrtletí letošního roku zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. K růstu přispěly především vyšší tržby z prodeje dřeva, rostoucí těžba i nižší náklady na pěstební činnost.

ČTK

Přečíst článek

Do Fondu zakladatele odvedly Lesy ČR tři a půl miliardy korun, ale celkový příspěvek do státního rozpočtu činil 6,9 miliardy korun. „Jde o součet odvodů a daňových povinností podniku vůči státu typu DPH, daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění i daň z nemovitostí,“ shrnul Dalibor Šafařík.

Lesy ČR jsou jedním ze státních podniků, které významně přispívají do státního rozpočtu, ale také vypisují miliardové veřejné zakázky. Tím jsou politicky velmi exponované. Každá nová vláda si chce pozici šéfa firmy, která hospodaří s miliardami korun, a která vypisuje velké veřejné zakázky a dodává státu miliardy korun ročně, ohlídat. V minulosti byl například v roce 2018 odvolán vládou Andreje Babiše generální řediteli Daniel Szórád. Záminkou bylo nezvládnutí kůrovcové kalamity.

Pro Andreje Babiše je lesní hospodářství jednou z noh podnikání. Jeho společnost Uniles se stala vítězem miliardového tendru Lesů ČR pro roky 2025 až 2029. Z dvanácti soutěžních jednotek získal Uniles šest kontraktů. Odhadovaná hodnota soutěžních služeb a prací byla před soutěží téměř 1,2 miliardy korun.

Česko je malé hřiště. Fond Českého Bydlení míří za hranice

Bytový dům v Německu

Bytový dům v Německu
Užito se svolením Fond Českého Bydlení SICAV
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Český trh je fragmentovaný a omezený velikostí. Zakladatelé Fondu Českého Bydlení proto míří do Německa, největšího evropského trhu nájemního bydlení.

Fond Českého Bydlení začínal mimo hlavní centra, s důrazem na dlouhodobé nájemní bydlení a konzervativní výnosy. Postupně vybudoval portfolio v hodnotě přes dvě miliardy korun. Teď přichází na německý trh.

Během loňského roku Fond Českého Bydlení SICAV dokončil akvizici portfolia 198 bytů v Sasku a Bavorsku. Hodnota transakcí dosáhla vyšších stovek milionů korun a německé nemovitosti nyní tvoří více než pětinu celkového portfolia fondu. Celkem fond spravuje 1 060 bytových a nebytových jednotek s pronajímatelnou plochou téměř 62 tisíc metrů čtverečních.

Zkušenosti z Penty, USA i regionů

Za expanzí stojí dvojice spoluzakladatelů s mezinárodní zkušeností. Jakub Kořínek v minulosti řídil aktivity finanční skupiny Penta Investments na německém a rakouském trhu. Tomáš Novák se dlouhodobě pohybuje na realitním trhu ve Spojených státech. Právě kombinace institucionálního přístupu a praktické zkušenosti s nájemním bydlením je podle nich klíčem k dalšímu růstu.

„Český trh je z pohledu nájemního bydlení relativně malý a velmi fragmentovaný. Pokud chcete fond budovat dlouhodobě a ve větším měřítku, dříve nebo později musíte za hranice,“ říká Jakub Kořínek.

Volba Německa podle něj nebyla náhodná. Jde o největší evropský trh nájemního bydlení, kde více než polovina domácností bydlí v nájmu. „Zároveň vstupujeme v okamžiku, kdy ceny rezidenčních nemovitostí stále nedosahují úrovně roku 2022. To z pohledu dlouhodobého investora vytváří zajímavé vstupní podmínky,“ dodává.

Energetika jako investiční páka

Fond se v Německu zaměřil na bytové domy ve spádových oblastech Drážďan a Lipska,  konkrétně ve městech Freiberg, Oschatz a Riesa a v bavorském Bayreuthu. Nejde o metropole, ale o stabilní regionální centra s dobrou infrastrukturou, dostupným bydlením a stabilní poptávkou po nájmech.

Klíčovým investičním tématem je podle zakladatelů energetická efektivita. „Německý trh dokáže mnohem lépe než český promítnout energetickou náročnost budov do výše nájemného. To nám umožňuje systematicky zvyšovat hodnotu domů prostřednictvím rekonstrukcí a úspor energií,“ vysvětluje Kořínek.

Rekonstrukce mají zajišťovat především prověřené české stavební firmy, se kterými fond dlouhodobě spolupracuje. Blízkost lokalit k českým hranicím umožňuje provozní i nákladové synergie, které by při vzdálenější expanzi nebyly možné.

Další růst na obou trzích

Po dokončení akvizice tvoří německé projekty přibližně 22,5 procenta portfolia fondu. Podle Tomáše Nováka existuje v některých případech prostor pro postupné zvyšování nájemného směrem k tržním úrovním, což může v čase zlepšit výkonnost i hodnotu nemovitostí.

„Německo nevnímáme jako jednorázový výlet, ale jako dlouhodobý směr. Zkušenosti a reference z tohoto trhu nám otevírají dveře k dalším transakcím,“ říká Novák. Současně fond pokračuje i v růstu na českém trhu a má rozjednané další akvizice.

