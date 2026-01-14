Finep vrhnul na pražský trh rekordních 1200 nových bytů
Společnost Finep v uplynulém roce otevřela novou lokalitu a dodala na pražský trh přes 1200 nových bytů ve formě osobního, družstevního i nájemního vlastnictví. Svádí tak pomyslný souboj o největšího stavitele bytů v hlavním městě se společností Central Group Dušana Kunovského, která loni dokončila 800 bytů, nicméně prodala jich celkem 1200.
Milníkem roku 2025 bylo pro firmu otevření Nového Opatova, nové čtvrti vznikající přímo na stanici metra Opatov. Projekt, na němž Finep spolupracuje s architektonickým Studiem Acht, kombinuje byty, kanceláře, služby a městskou vybavenost v kompaktní struktuře založené na principech města krátkých vzdáleností. Obyvatelé i návštěvníci zde budou mít v pěší dostupnosti obchody, dopravní terminál, veřejné prostory i práci v připravovaných kancelářských budovách.
Finep na Opatově spojuje hlavní městské funkce do jednoho celku a zúročuje zkušenosti s komplexní zástavbou ve své úspěšné lokalitě Britská čtvrť. Po mnoha desetiletích tak vzniká místo, které doplňuje chybějící centrum Jižního Města a vrací této části Prahy funkci, kterou již v šedesátých letech urbanisté předpokládali.
V roce 2025 uvedl Finep na trh přes dvanáct set bytů. V mixu vlastnických, družstevních i nájemních. „Rok 2025 ukázal, že naše dlouhodobá strategie přináší výsledky. Stejně jako v předchozích letech jsme pokračovali v tom nejdůležitějším: dodávat kvalitní a moderní bydlení v různých formách vlastnictví tak, aby bylo dostupné lidem v nejrůznějších životních situacích. A Nový Opatov není jen náš další projekt, ale městské centrum, které Praze chybělo. Opatov se z terminálu, kterým denně projde zhruba třicet tisíc lidí, promění v živoucí místo, kde lidé najdou vše, co potřebuji - bydlení, práci i služby, a to vše v docházkové vzdálenosti,“ tvrdí Tomáš Pardubický, generální ředitel Finepu.
Na Slovensku má společnost Finep za sebou rovněž úspěšný rok. V Bratislavě uvedla na trh celkem 360 nových bytů ve třech lokalitách. Nejvýraznějším přírůstkem je projekt Danubius Lofts, který přetváří více než sto let starou industriální budovu továrny Cvernovka v bydlení loftového stylu. Nabídku v této lokalitě dále rozšiřuje Danubius Two – nejvyšší budova, kterou Finep ve své historii postavil. Věž, která dosáhne výšky 118 metrů, se stane se druhou nejvyšší rezidenční budovou v Bratislavě. Třetím bratislavským projektem jsou domy Na Lúke v bratislavské čtvrti Dúbravka - energeticky úsporné bydlení.
Rok 2025 byl pro Finep také rokem výrazného rozšíření nabídky kanceláří. Kromě více než 31 tisíc metrů čtverečních nové kancelářské plochy v projektu City West nabídne projekt Nový Opatov po dokončení více než 43 tisíci metry kanceláří. Dalším projektem je Vltava Office v Holešovicích s více než pěti tisíci metry administrativní plochy.
Na pražském trhu spolu svádí souboj o největšího stavitele Finep se společností Central Group, která má nyní ve výstavbě asi 3200 nových bytů. Významnou pozici si drží také Evžen Korec se svým Ekospolem, který loni dokončil 492 bytů. Dalšími významnými hráči jsou Penta Real Estate s loňskými 420 novými byty či Trigema Marcela Sourala s 291 zkolaudovanými byty.
