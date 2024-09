V areálu brněnské Vlněny vyrostla skleněná dominanta. Má 60 metrů a unikátní fasádu

Dosud nejvyšší budovu v areálu, který postupně roste na území bývalé továrny Vlněna v Brně, dokončila developerská společnost CTP. Kancelářská budova I má 16 poschodí, chytré osvětlení reagující na počet lidí v místnosti i kontrolovanou kvalitu vzduchu. Budova je z 60 procent obsazená.

Reklama

„Budova I, za jejímž návrhem stojí renomovaný architektonický ateliér Studio acht, je výrazným symbolem inovací a udržitelnosti. Její unikátní prosklená 'pilovitá' fasáda je technickým unikátem, který doposud nebyl v Evropě použit. Fasáda maximalizuje přirozené osvětlení a poskytuje všem pracovníkům atraktivní výhled na Brno,“ uvedl Michal Dospěl, ředitel výstavby pro region jižní Moravy v CTP. Výstavba budovy přišla na 700 milionů korun.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si nově dokončenou kancelářskou budovu

Ekologická budova

Budova s 8850 čtverečními metry splňuje požadavky na pasivní stavbu s minimálním dopadem na životní prostředí. Nabízí takzvané chytré kanceláře, což zahrnuje inteligentní osvětlení, které se automaticky přizpůsobuje počtu lidí v místnosti, a kontrolu kvality vzduchu řízenou inteligentními systémy pro topení, chlazení, rekuperaci a vlhkost vzduchu. Na střeše budovy I je umístěna přistávací plocha pro drony a bezpilotní systémy, která má v budoucnu umožňovat doručování zásilek právě pomocí těchto strojů. Legislativa v Česku zatím podobné doručování neumožňuje.

Reklama

CTP zatím pokračuje v poslední fázi výstavby v areálu Vlněny, která zahrnuje budovy K, X a Y. Devítipatrová kancelářská budova K má být hotová na konci roku 2025, dvanáctipatrové obytné budovy X a Y s 255 nájemními byty o dispozicích od 1+kk po 3+kk mají termín dokončení v polovině roku 2026. Většina nájemních bytů bude vybavená.

Areál bývalé textilky Vlněna koupila společnost CTP v roce 2007, na přestavbě brownfieldu začala pracovat v roce 2016. První budova byla dokončena v roce 2018. V současné době má areál 60 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch, po dokončení rozestavěných budov se plocha rozšíří na 80 tisíc čtverečních metrů. Vedle kanceláří jsou nyní v budovách také restaurace, kavárny, fitness centrum, coworkingové centrum i dětská skupina.

Brno se dočkalo. Stavba Janáčkova kulturního centra začne demolicí Reality Primátorka Markéta Vaňková a předseda představenstva Brněnských komunikací David Grund (oba ODS) ve středu podepsali smlouvu se zhotovitelem, který v Brně postaví Janáčkovo kulturní centrum. Práce za 2,3 miliardy korun bez daně má na starost konsorcium OHLA ŽS, Strabag Pozemní a inženýrské stavitelství a Unistav Construction. Zahájí je v nejbližších dnech, hotovo má být do tří let. Budova poslouží jako koncertní sál pro Filharmonii Brno. Příprava stavby se táhne mnoho let, letos zahájení zpozdilo správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ČTK Přečíst článek

Nejzbytečnější parkoviště v Brně poroste do výšky. Do tří let by nad ním mohla stát budova filharmonie Reality Šest let stojí v centru Brna nepoužívané podzemní parkoviště. A už za tři roky by mohlo začít plnit svůj účel. Nad ním by totiž měla vyrůst budova filharmonie. Ve středu radní města rozhodli, kdo ji postaví. ČTK Přečíst článek