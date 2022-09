Ceny bytů začínají ve světě padat. Přidají se Praha a Brno?

Londýn, Sydney, Stockholm, Seattle a blízká hranice mezi USA a Kanadou. Tyto oblasti patří k nejpřehřátějším nemovitostním trhům světa. Ale situace se začíná měnit a na mnohých z nich již ceny domů a bytů začaly klesat. Někde dokonce o desítky procent. Jaká je situace v Praze a dalších českých městech?

Od poslední krize v roce 2008 ceny nemovitostí vzrostly na většině vyspělých trhů o stovky procent. Částečně za nárůstem stály velké investiční fondy, ale významnou roli sehrály domácnosti, které získaly nízké úroky a mohly si dovolit nákupy dražších a dražších nemovitostí. Tento fenomén se zásadně projevil růstem cen v nejžádanějších městech, jako jsou Londýn, Syndeny, Stockholm, Seattle a v Česku zejména v Praze a Brně.

Situace se však v posledních měsících zásadně mění a růst úrokových sazeb vede k razantnímu ochlazení na nemovitostním trhu, uvádí agentura Bloomberg.

„Trhy jako Austrálie nebo Kanada již prožívají propad cen nemovitostí v řádu desítek procent,“ píše Bloomberg.

Past zvaná plovoucí úroková sazba

Důvodů je celá řada, tím hlavním jsou ale možnosti lidí brát si úvěry, nebo splácet stávající závazky, které z hypoték pramení.

Na rozdíl od Česka je totiž v mnoha zemích běžná plovoucí úroková sazba hypoték. To znamená, že klient nemá zafixovaný úrok na několik let dopředu, ale sazba se odvíjí od základních sazeb místní centrální banky.

„Nejzranitelnějšími trhy z tohoto pohledu jsou Austrálie, Španělsko a Velká Británie. V Austrálii činil podíl hypoték s plovoucí sazbou v roce 2020 93 procent sjednaných úvěrů, ve Španělsku to bylo 52 a ve Velké Británii 42 procent,“ uvádí ratingová agentura Fitch.

Lidé, kteří během pandemie koupili nemovitost ještě za výhodných úrokových sazeb, tak mohou mít zásadní problém se splácením. Úrokové sazby všude na světě od té doby vzrostly z téměř nulových o několik procentních bodů, což ve výsledku může znamenat několikanásobné zvýšení měsíční splátky.

Ceny energií mění hru

A banky a místní realitní trhy musejí ještě počítat s přílivem dalších klientů, kterým v nadcházejících dvou letech vyprší fixace. Také jim se zásadně zvýší splátky a i u nich hrozí neschopnost splácet.

Největší problémy přitom mohou být v Evropě, kde se k nárůstu splátky hypotéky může připočíst ještě razantní nárůst cen energií.

I tady se tak projevuje ochlazení poptávky a následný pokles cen. Například Švédsko dlouhodobě patřilo k nejpřehřátějším trhům s nemovitostmi. Podle dat Bloombergu však i zde již nastal pokles cen, a to konkrétně o osm procent od letošního jara.

„Většina ekonomů pak očekává, že letošní propad cen nemovitostí dosáhne 15 procent,“ dodala agentura.

Propad může nastat také v Česku

Český nemovitostní trh za posledních třicet let prožil jediný výrazný propad cen, a to po roce 2008. Od té doby kontinuálně roste a ekonomové stále věří, že poroste i nadále. Přinejmenším v nominálním vyjádření.

Podle hlavního ekonoma BH Securities a poradce premiéra Petra Fialy Štěpána Křečka však také u nás může dojít alespoň k mírnému propadu cen nemovitostí.

„Výraznější pokles cen nemovitostí lze očekávat jen v případě, že problémy se splácením hypoték budou masovým jevem. To se však spíše nestane. Lidé si většinou odepřou vše ostatní a prodej nemovitosti se často stává až tou úplně poslední možností. Je tedy možné, že korekce cen na realitním trhu bude jen mírná a v budoucnu tak pro nás bude velice obtížné najít nemovitost za dobrou cenu,“ prozradil v rozhovoru pro newstream.cz.

