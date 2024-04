Chcete dvoupatrový dům ve Francii za jedno euro? Stačí splnit dvě podmínky

Měli jste někdy chuť se sbalit a koupit dům ve středu Francie? Nyní máte jedinečnou možnost. Historické městečko Saint-Amand-Montrond nabízí ke koupi rodinný dům o velikosti více než 250 metrů čtverečních pouze za jedno euro. Zájemci o nemovitost se o ni mohou přihlásit do 15. června letošního roku. Celá věc má jen dva háčky.

V posledních letech se levný prodej nemovitostí v určitých částech Evropy stal trendem. V některých lokalitách jdou dokonce tak daleko, že zájemcům o nastěhování dokonce platí. Cílem většiny těchto akcí bývá jediné - přilákat nové obyvatele. A nejinak je tomu i v případě prodeje domu za euro ve Francii, o kterém informoval francouský server Outest France.

FOTOGALERIE: Kde se prodávají domy za euro? Podívejte se

Město Saint-Amand-Montrond s asi devíti tisíci obyvateli hledá nového majitele domu, který by byl ochotný se v něm usadit. A to alespoň na deset let. „Hledáme jen vážného kandidáta, který má ambice žít v našem městě,“ uvedl Francis Blondieau, zástupce odpovědný za územní plánování. „Cílem projektu je podpořit renovaci starých budov a snížit počet volných bytů. Zároveň chceme oživit centrum města,“ doplnil. Za symbolické euro nabízí dvoupodlažní dům se dvěma ložnicemi a koupelnou. K nemovitosti, která se nachází v centru města, patří také dvůr a garáž.

A výše zmíněná rekonstrukce je druhým a zásadním požadavkem francouzských úřadů. Zájemce o nemovistost kromě toho, že svou budoucnost spojí s městem Saint-Amand-Montrond, musí také do července 2028 provést kompletní rekonstrukci celého objektu. A ta dle uvedených informací vyjde na 136 180 dolarů, tedy více než 3,2 milionu korun.

