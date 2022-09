PŘEHLED: Opatření vlády či samospráv na snížení dopadů drahých energií

Příspěvky státu lidem a firmám platícím vysoké účty za elektřinu a plyn, zastropování cen energií a další. To jsou opatření, která vláda Petra Fialy (ODS) či EU přijaly či se chystají přijmout na zmírnění dopadů rapidně vysokých cen energií vyhnaných k rekordům v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Tady je jejich přehled.

Reklama

Přijatá opatření:

Vláda ČR 12. září stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu. Za stejné ceny by měly nakupovat i samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi. Vláda jako příklad uvedla, že domácnost, která má běžnou spotřebu elektřiny, zaplatí letos zhruba 13 677 korun. Bez určení cenového stropu by v příštím roce mohla zaplatit až 38 385 korun, po zásahu vlády ale může očekávat vyúčtování ve výši 18 100 korun. Bez stanovení maximální ceny by zaplatila o 20 tisíc korun více.

PŘEHLEDNĚ: Kolik zaplatí domácnosti za energie po vládním zásahu Money Až o desítky tisíc korun zaplatí domácnosti za letošní a příští rok za energie více, než byly zvyklé. Vyplývá to z materiálů, které vláda zveřejnila. Nejvíc zaplatí lidé, kteří topí elektřinou. ČTK Přečíst článek

Vláda 24. srpna schválila návrh takzvaného úsporného tarifu, který pomůže domácnostem s vysokými cenami energií. Celková výše podpory s energiemi na nadcházející topnou sezonu dosáhne u domácností:

s nízkou spotřebou zhruba 11 tisíc korun;

korun; se střední spotřebou zhruba 14 tisíc až 15 tisíc korun;

korun; s nejvyšší spotřebou až zhruba 18 tisíc korun.

Celková výše pomoci kombinuje příspěvek skrze úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií, který činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. Odpouštění poplatku za obnovitelné zdroje se týká nejenom domácností, ale také firem či organizací.

Opatření k energetice se projeví nejpozději začátkem nového roku, uvedl ministr Síkela Politika Nejzazší termín, kdy se pro občany projeví mimo jiné opatření k energetice domluvená na páteční mimořádné radě evropských ministrů, je 1. ledna 2023. V pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Už před začátkem topné sezony se podle něj projeví první části národní pomoci kvůli cenám energií, včetně příspěvku přes úsporný tarif. Ten by pro příští rok mohl doznat úprav v případě zastropování cen energií na národní úrovni. ČTK Přečíst článek

Reklama

Pomoc s energiemi přes úsporný tarif se začne zohledňovat ve fakturách za říjen. Od října bude platit také odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Odpuštění poplatků má trvat také po celý příští rok. Letos se bude příspěvek na energie vyplácet přes smlouvu na elektřinu. V příštím roce již přes jednotlivé komodity, tedy přes elektřinu, plyn a teplo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo slibovanou webovou kalkulačku, kde si domácnosti mohou spočítat orientační výši vládního příspěvku na energie. Ministerstvo společně s kalkulačkou spustilo i nový web www.energiezamene.cz, kde lidé najdou nejen podrobnosti k takzvanému úspornému tarifu, ale například i tipy, jak mohou sami ušetřit energie.

Chystaná opatření:

Evropská komise by měla připravit podrobnosti plánu, podle něhož budou firmy vyrábějící elektřinu z levnějších zdrojů než z plynu přispívat ohroženým domácnostem a firmám částí svých nebývale vysokých zisků na hrazení účtů za energie. Solidární příspěvek by se měl týkat i producentů fosilních paliv. Ministři se ale nedohodli na zastropování ceny plynu z Ruska.

Lukáš Kovanda: Některá v Bruselu projednávaná řešení mohou energetickou drahotu ještě vyhrotit Názory Bruselský energetický summit, který na pátek svolalo české předsednictví EU, bude pravděpodobně přelomový. Některá z diskutovaných řešení by domácnostem a firmám v Unii mohla od energetické drahoty ulevit, jiná ji naopak mohou vyhrotit, třeba zastropování ceny plynu. Ale popořadě... Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má téměř připraven soubor opatření pro řešení dopadů energetické krize pro všechny skupiny spotřebitelů. Měly by mezi nimi být například i kompenzace pro firmy, kterým klesla ziskovost. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) by připravovaná opatření měla jít nad rámec případných dohod v EU.

Zvažovaná opatření:

Evropská komise by měla podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) zvážit zavedení celoevropského strategického systému rezerv surovin, na jejichž dovozu je Evropská unie nejvíce závislá. Na konferenci k surovinové bezpečnosti pořádané 12. září ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci českého předsednictví v Radě EU se na tom shodli zástupci unijních států, uvedl ministr. Systémy rezerv klíčových nerostných komodit dlouhodobě fungují podle Síkely ve Spojených státech, Japonsku nebo Jižní Koreji.

Dalibor Martínek: Zhasli jsme, přestali topit, nakupujeme ve slevě. Co máme dělat dál, vládo? Názory Nezaměstnaných v srpnu přibylo 11 tisíc. To se nezdá být velkým číslem. Lidí bez práce je v Česku přes dvě stě tisíc, a většinou jsou to jedinci, kteří vlastně pracovat nechtějí. Číslo jedenáct tisíc je přesto zajímavé. Je to největší nárůst počtu nezaměstnaných od roku 2009, kdy po celém světě řádila finanční krize. Dalibor Martínek Přečíst článek

Návrhy opozice:

Opoziční hnutí ANO připravilo krizový plán pro Česko, obsahuje 28 bodů. Navrhuje například zastropovat ceny elektřiny a plynu na 1500 korun za MWh , snížit daň z přidané hodnoty u základních potravin z 15 procent na pět procent nebo zavést příspěvek 5000 korun na každé nezaopatřené dítě do 26 let, a to měsíčně až do dubna příštího roku.

Dalšími návrhy jsou mimo jiné svolání mimořádné valné hromady ČEZ a vyčlenění 100 miliard korun z nerozděleného zisku na pomoc domácnostem, firmám a institucím postiženým energetickou krizí. U základních potravin by ANO také zastropovalo ceny. Důchodcům ANO navrhuje vyplatit jednorázový příspěvek 6000 korun na konci roku. Dále chce zvýšit celkovou částku rodičovského příspěvku o třetinu na 400 tisíc korun.

Lukáš Kovanda: Češi šetří na všem. Na podzim lze čekat vlnu krachů hospod i firem Názory Češi kvůli drahotě šetří na všem možném kromě léků, hlavně na benzínu a naftě. Přijdou krachy firem či restaurací a růst nezaměstnanosti. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Tereza Zavadilová: Vláda by mohla Čechům zlevnit elektřinu i plyn jedním klikem. Ale asi nechce Názory Česko už od února žije v sevření vysokých cen plynu, potažmo elektřiny, jejíž cena se z tohoto zdroje odvíjí. Kabinet těžce hledá různá řešení, která by měla lidem a firmám od dramatického nárůstu nákladů ulevit. Moc se mu to nedaří. Není divu, když jsou dosavadní řešení dost rozpačitá. Tereza Zavadilová Přečíst článek