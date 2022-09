Zlevní nemovitosti? Možná, ale určitě ne nijak výrazně, říká Fialův poradce Štěpán Křeček

Vzhledem k situaci na trhu nemovitostí se podle některých expertů nedá vyloučit, že ceny půjdou dolů. „Jejich výraznější pokles by ale přišel jen v případě, že problémy se splácením hypoték budou masovým jevem. To se spíše nestane. Lidé si většinou odepřou vše ostatní a prodej nemovitosti se často stává až tou úplně poslední možností,“ říká pro Newstream Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities.

Co čeká dlužníky při blížící se refixaci hypotéky?

Při refixování hypoték bude docházet k výraznému navyšování splátek kvůli růstu úrokových sazeb. To může být zásadní problém pro rodinné rozpočty, a to zvláště v případech, kdy si lidé brali hypotéky takzvaně na krev.

O jakém podílu právě takových případů se bavíme?

Neumím říct. Obecně ale banky zatím velké potíže s nesplácením úvěrů nehlásí. Je pravděpodobnější, že problémy se splácením budou mít rodiny s menší hypotékou a levnější nemovitostí. Ty mají totiž mají obvykle nižší příjmy a nedostatek finančních rezerv.

V relativně komfortní situaci jsou lidé, kteří již hypotéku splácí dlouho. Mohou totiž požádat o prodloužení délky splácení, což jim umožní snížit splátky, které by jim kvůli vyšším úrokům narostly. A jelikož lze očekávat, že již kolem roku 2024 bude poražena vysoká inflace, vysoké úrokové sazby v ekonomice se neudrží příliš dlouho. Po jejich snížení se sníží i úrokové sazby na hypotékách, což by lidé měli využít k dalšímu refinancování svých úvěrů a třeba i k následnému zkrácení doby splácení.

Je vhodné si nyní vzít dlouhodobou fixaci, protože je to levnější?

Lidé by se měli informovat na podmínky předčasného splacení hypotéky. Lze totiž doporučit metodu, kdy si lidé hypotéku zafixují na delší dobu, aby dostali výhodnější úrok, přičemž v průběhu fixace požádají o předčasné splacení a následně si hypotéku refinancují u jiné banky za výhodnějších podmínek. Předčasné splacení přitom nemusí být zatíženo výraznými poplatky, ale přístup různých bank se v tomto ohledu liší, takže by se lidé měli seznámit s podmínkami jejich banky.

Co když ani prodloužení délky splatnosti nepomůže?

Problémovější může být situace u lidí, kteří mají hypotéku jen krátce a prodloužení délky splácení jim výrazně nesníží velikost splátek. V takovém případě je dobré zvážit, zda je reálné platit vyšší splátky. V případě, že to možné není, tak lze prodat nemovitost, splatit hypotéku a nechat si zbylé peníze.

Vzhledem k situaci na trhu nemovitostí se nedá vyloučit, že ceny půjdou dolů, takže zbylé peníze z prodeje je možné v budoucnu použít jako základ pro nákup nové nemovitosti. Ten lze načasovat do doby, až hypoteční sazby budou nižší. V takovém případě bych doporučoval velmi dlouhou fixaci, aby se vyloučila chyba, která způsobila celé toto martyrium.

Dá se očekávat výrazný pokles cen nemovitostí?

Výraznější pokles cen nemovitostí lze očekávat jen v případě, že problémy se splácením hypoték budou masovým jevem. To se však spíše nestane. Lidé si většinou odepřou vše ostatní a prodej nemovitosti se často stává až tou úplně poslední možností. Je tedy možné, že korekce cen na realitním trhu bude jen mírná a v budoucnu tak pro nás bude velice obtížné najít nemovitost za dobrou cenu. Určitě bych tedy doporučil před prodejem nemovitosti zvážit všechny jiné možnosti, jak navýšit příjmy či osekat výdaje tak, aby bylo možné pokračovat ve splácení původního úvěru.

