Studovat v Praze, dojíždět z Brandýsa. Studenti, kteří nemají kolej, si zase připlatí
Ceny pražských nájmů stoupají raketovým tempem. Bydlet v širším centru Prahy se pro studenty vysokých škol, kteří nemají koleje, stává nedostupným luxusem. Stále častěji tak do školy dojíždějí z obcí za Prahou, kde je spolubydlení vyjde o tisíce levněji.
Počet studentů, kteří letos budou muset zvolit spolubydlení, letos velmi pravděpodobně opět vzroste. Není divu. Nájmy v Praze letos skokově rostly. Byt o velikosti 70 metrů čtverečních v širším centru Prahy vyjde i na 33 tisíc, což při bydlení ve čtyřech vyjde na cca 10 tisíc korun na osobu. Byty za hranicí metropole pak ale měsíčně vyjdou až o cca devět tisíc méně.
„Dojezdová vzdálenost do 90 minut ode dveří ke dveřím, která byla ještě před pár lety pro studenty neakceptovatelná, se dnes stává poměrně běžným standardem. Hodně pomohla také integrace Středočeského kraje do pražského dopravního systému, což výrazně zlevňuje každodenní dojíždění,“ říká Hendrik Meyer, generální ředitel European Housing Services (EHS) a šéf portálu Bezrealitky. Ve středočeských městech je podle něj zároveň mírně vyšší výběr než v Praze. A novým trendem v těchto lokalitách je pronájem celých pater rodinných domů.
Nicméně právě i v dobře dopravně dostupných lokalitách nájmy rostou. „Například byt v Brandýse nad Labem 3+1 o velikosti 76 metrů čtverečních, který se pronajímá za 22 tisíc korun plus náklady na energie, by ještě před rokem byl k dispozici za dvacet tisíc korun. Stejně tak byt 2+kk o velikosti 40 metrů čtverečních v Kladně, který se nabízí za 13 500 korun by vloni bylo možné pronajmou za 12 tisíc korun,“ dodává Martin Hamšík, manažer komunikace Remaxu.
Poměrně optimisticky zatím vypadá situace v Brně. Ve druhém největším univerzitním městě totiž nájmy rostou zatím pomaleji. Měsíc bydlení tamní studenty vyjde podobně jako ve středních Čechách.
Naopak výrazně víc, než loni si připlatí studenti v Plzni, Olomouci, Liberci i Hradci Králové.
Nájmy v Česku v druhém čtvrtletí meziročně zdražily o devět procent a proti prvnímu čtvrtletí o procento, v průměru tak činily 17 586 korun měsíčně. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz. V Praze či Brně se nájmy podle analýzy meziročně téměř nezměnily, případně u některých dispozic bytů klesly. Ve městech jako Ostrava, Plzeň či Olomouc nájmy naopak rostly. V mezičtvrtletním srovnání rostly ceny nájemného zhruba u poloviny dispozic.
