Více obchodů i kinosálů. Obchodní centrum Černý Most se rozroste a bude to stát balík

Obchodní centrum Černý Most v Praze se rozšíří o 20 obchodů, 22 restaurací a tři kinosály. Do přestavby, jejíž první fáze by měla být dokončena na podzim 2025, majitel Unibail-Rodamco-Westfield (URW) investuje zhruba 1,8 miliardy korun (70 milionů eur).

Společnost tím reaguje na nárůst poptávky zákazníků a nárůst zájmu maloobchodních prodejců. Zástupci společnosti a centra o tom dnes informovali na tiskové konferenci. URW je také vlastníkem pražského obchodního centra Chodov, které bylo rozšířeno v roce 2022.

Přestavba by měla začít letos v dubnu, podle zástupců obchodního centra by se měla dělat hlavně v noci mimo otevírací dobu, a neměla by tak zasahovat do jeho běžného provozu. Občas se může pouze zkomplikovat parkování. V první fázi by měla vzniknout restaurační zóna, kde se budou nacházet podniky s obsluhou, nikoliv pouze rychle občerstvení. Zóna na občerstvení se pak celá přesune do prvního patra.

V druhé fázi se dostaví tři kinosály společnosti CineStar, která tam už sídlí. Budou to luxusnější sály s občerstvením a obsluhou a každý z nich bude mít 30 míst.

Které konkrétní značky se v novém prostoru budou nacházet, zatím provozovatelé centra nechtěli uvádět. Budou to ale některé obchody, které se už v centru Černý Most nacházejí a hledají větší prostory, nebo značky zastoupené v obchodním centru na Chodově a v centru Prahy. Druhá fáze by měla být otevřena přibližně v polovině roku 2026. Celkem se pronajímatelná plocha centra zvýší o 9100 metrů čtverečních.

Centrum Černý Most byl dokončen v roce 1997, měl 41 obchodů a 37 tisíc metrů čtverečních. V roce 2000 byla dokončena druhá etapa vedlejší maloobchodní budovy, kde se dnes nachází prodejce nábytku XXX Lutz a který má 22 500 metrů čtverečních. První významné rozšíření centra Černý Most se uskutečnilo mezi lety 2011 až 2013, plocha se tehdy zvýšila na 85 tisíc metrů čtverečních a 181 obchodů. Tuto podobu má do dnešní doby.

V roce 2022 URW rozšířilo o další budovu také obchodní centrum Chodov. Investice se měla pohybovat kolem 4,4 miliardy korun. Budova má obdélníkový tvar a dvě podzemní podlaží s přibližně 350 parkovacími místy a čtyři nadzemní převážně s obchody, kancelářemi, kavárnami, restauracemi nebo sklady. Součástí je i dvůr pro zásobování.

Unibail-Rodamco-Westfield je vlastníkem, developerem a provozovatelem komerčních nemovitostí v USA a Evropě. Maloobchodní prostory tvoří 86 procent celého jejího portfolia, část ale tvoří také například kanceláře. V Evropě společnost vlastní nemovitosti například ve Velké Británii, Španělsku, ale také v Polsku, Německu a na Slovensku. Podle výkonného ředitele Jakuba Skwarla firma připravuje výstavbu multifunkčních objektů v hodnotě 2,5 miliardy eur (přibližně 64 miliard korun). Česko je podle něj trh s velkým potenciálem.