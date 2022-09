Co brání masivnější výstavbě v ČR? Realitní Club pořádá expertní snídani ke stavebnímu řízení

Česko je na chvostu světového žebříčku v délce stavebního řízení. Proč u nás trvá schválení bytové výstavby deset let? Co by měla zlepšit samospráva, a jaký podíl na tomto děsivém stavu má státní správa? To jsou témata pro expertní debatu v rámci prvního setkání Realitního Clubu, které spolu s partnery pořádá server Newstream.

Diskusní snídaně se uskuteční ve středu 21. září od 9.00 do 12.00 v hotelu Courtyard by Marriot (u metra Flora).

Mezi řečníky vystoupí radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová a ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč.

Generálním partnerem akce je developerská společnost UDI Group, za níž vystoupí její ředitelka strategie Marcela Fialková. Hlas Transparency International (TI) do debaty vnese právník a člen rady TI Peter Leyer. Právní pohled na problém pomalé výstavby v Česku zasdílí také Milan Kučera, vedoucí advokát z advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný. Diskusní panel bude moderovat ekonom Lukáš Kovanda.

Účast na akci je na pozvání. Je zajištěn živý stream z akce. Ke zhlédnutí bude na serveru Newstream a Novinky.cz.

