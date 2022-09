Ondřej Boháč v podcastu Realitní Club: Česko je takový Hobitín uprostřed Evropy. Žijeme si zde vlastním tempem

„Česko vypadlo z infrastrukturní mapy Evropy. Z Berlína do Vídně se jezdí okolo, cestou o několik set kilometrů delší, přesto o několik hodin kratší. To si skutečně musíte klást otázku, jestli to tady děláme správně,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč v dalším díle podcastové série Realitní Club.

„Je vlastně všechno šílené, co se tady děje, a týká se to i výstavby měst a bytů obecně, stejně jako rychlosti, s níž stavíme dálnice. Myslím, že už jsme si zvykli na to, že nemáme problém, že jsme takový Hobitín uprostřed Evropy, kde si žijeme vlastním tempem a dokud sem Sauron nedojde, tak jsme v pohodě. Jen si myslím, že dnes už jsme tak trochu na hraně,“ říká dále Ondřej Boháč.

Podle něj to všechno souvisí s tím, že veřejná správa v Česku je nastavena jen na dobu, kdy není žádný problém. Nicméně v době, kde je třeba něco řešit, jako například zmiňovanou výstavbu bytů nebo dopravní infrastruktury, nástroje kolabují.

I proto by Boháč dal jednoznačně větší pravomoci primátorům či primátorkám měst, stejně jako podstatně větší pravomoci ve vztahu ke státní správě. „Protože tak tomu skutečně je ve všech státech kolem nás, včetně Polska, Slovenska i zemí východního bloku, nebavíme se jenom o německých nebo francouzských městech,“ dodává.

