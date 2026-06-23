Ztráta pro MAGA. Tucker Carlson se obrátil proti Trumpovi: Republikány už volit nebudu
Tucker Carlson po 35 letech otáčí zády k republikánům. Vlivný konzervativní komentátor tvrdí, že strana zradila vlastní voliče i Ameriku, a Trumpovu válku s Íránem označuje za bod zlomu uvnitř hnutí MAGA.
Vlivný americký konzervativní komentátor Tucker Carlson v podcastu prohlásil, že končí s podporou Republikánské strany a nebude ji volit. Carlson mimo jiné kritizuje rozhodnutí republikánského prezidenta Donalda Trumpa vstoupit do války s Íránem. Několik měsíců před listopadovými volbami do Kongresu tak zavrhl politickou stranu, kterou desítky let obhajoval jako komentátor, mimo jiné během působení na postu moderátora televize Fox News, píší média.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Carlsonovo vyjádření podtrhuje štěpení Trumpova hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou), napsal zpravodajský web Axios. Republikáni jsou podle webu rozděleni ohledně války s Íránem či Trumpova přístupu k ekonomice.
Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.
Turek je mstivý, vyhazov jsem čekal, říká šéf nového fondu Luďka Sekyry
Filantropie
Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.
„Končím. A pokud končím já, myslím, že končí mnoho dalších lidí,“ řekl Carlson v podcastu Can't Be Censored (Nelze cenzurovat) o podpoře Republikánské strany. Epizoda zveřejněná ve čtvrtek vzbudila pozornost médií a uživatelů sociálních sítí v pondělí. Od roku 2023, kdy Carlsona propustila Fox News, získal jeho vlastní podcast The Tucker Carlson Show mnoho posluchačů a sledujících.
Odklon od Republikánské strany
Carlson se podle stanice CNN v poslední době odkláněl od Republikánské strany. Trumpovo rozhodnutí rozpoutat válku s Íránem to ještě umocnilo. Carlson podpořil Trumpa v prezidentské kampani před dvěma lety. Po únorovém začátku blízkovýchodního konfliktu se ovšem omluvil za podporu Trumpa a za „klamání lidí“ s tím, že to nebyl jeho záměr.
„Nepodpořil bych Republikánskou stranu. Neexistuje šance, že bych Republikánskou stranu podpořil,“ prohlásil nyní Carlson.
Konzervativní komentátor tvrdí, že válka s Íránem začala na popud Izraele a na úkor Američanů. Republikánskou stranu přitom nařkl, že selhala při zastupování vlastních voličů, amerických občanů a celého národa.
„Rozhodují se na základě jiných kritérií - co je nejlepší pro tuto firmu, co je nejlepší pro Izrael, co je nejlepší pro naše dárce,“ řekl Carlson v podcastu o republikánech. „Nejde jen o to, že se vydali špatným směrem. Je to nepřijatelné, je to vlastizrada, je to nemorální a takhle to nemůže pokračovat,“ dodal.
Bývalí premiéři často sepisují memoáry. Pro Keira Starmera bych měl jeden tip na název: Jak se nestát úspěšným premiérem. Přesně tak totiž vypadaly necelé dva roky jeho působení v Downing Street 10.
Karel Pučelík: Keir Starmer nabízel špatnou politiku ve špatném obalu
Politika
Bývalí premiéři často sepisují memoáry. Pro Keira Starmera bych měl jeden tip na název: Jak se nestát úspěšným premiérem. Přesně tak totiž vypadaly necelé dva roky jeho působení v Downing Street 10.
Konec podpory po 35 letech
Carlson uvedl, že Republikánskou stranu podporoval 35 let. „Není možné pro takové lidi hlasovat,“ prohlásil nyní. Demokratickou stranu se podle svých slov také nechystá volit a není si jistý, komu v budoucnu dá svůj hlas.
„Tucker není jediný, kdo skončil s podporou Republikánské strany. Mnoho z nás toho má plné zuby a nepodpoříme stranu, která zrazuje své voliče a zemi,“ napsala v pondělí bývalá republikánská kongresmanka a někdejší Trumpova stoupenkyně Marjorie Taylorová Greeneová na sociální síti X. Dodala, že rozkol s republikány ale neznamená podporu demokratů.
Tucker is not the only one who is done supporting the Republican Party.— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) June 22, 2026
There is A LOT of us that are absolutely fed up and will not support a party that betrays its voters and country.
That does not mean we are turning into Democrats either.
But we are DONE with the America…