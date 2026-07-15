Čeští příznivci MAGA si mohou přijít na desítky milionů korun. Dotaci jim pošle americká vláda
Nosit červenou čepici a otevřeně se hlásit k politice Donalda Trumpa se konečně může vyplatit. Americká vláda totiž spouští program na podporu evropských neziskovek a občanských hnutí prosazujících myšlenky MAGA. Od tohoto týdne spustila program, který těmto organizacím a hnutím pošle až tři miliony dolarů, tedy zhruba 65 milionů korun.
Podpora národní suverenity a vlastenectví, boj proti cenzuře a prosazování tradičních západních hodnot se zase vyplatí o trochu více. Americká vláda Donalda Trumpa totiž spouští podpůrný fond, který bude evropským neziskovým organizacím, ale i firmám či think tankům posílat štědré dotace. Podmínkou zisku až tří milionů dolarů je vyplnění žádosti a ideologické souznění s hnutím MAGA, uvedl server FT.com.
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„Tyto dotace představují jeden z prvních kroků Trumpovy administrativy, jak proměnit svou stále ostřejší rétoriku vůči Evropě v konkrétní politiku poté, co se jí dosud nedařilo dosáhnout hmatatelných výsledků,“ uvádí reportérka Financial Times Amy Mackinnon.
Podle informací americké vlády je v tuto chvíli na projekt vyčleněno pět milionů dolarů a v první fázi se počítá s podporou dvou až tří subjektů.
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Zatím není jisté, které konkrétní instituce a z jakých zemí nakonec na dotaci dosáhnou. Mluvčí příslušného ministerstva ale pro FT.com uvedla, že se nepočítá s podporou politických stran. Pokud tedy koncovými beneficienty budou některé z evropských partají, jako jsou německá AfD, maďarský Fidesz či britská Reform UK, bude to muset být prostřednictvím spřízněných think tanků.
Snaha současné americké vlády podporovat různá reformní hnutí a nacionalistické partaje probíhá od druhého zvolení Donalda Trumpa. Vedle samotného prezidenta v této aktivitě hraje významnou roli také viceprezident J. D. Vance, který například letos v dubnu před maďarskými parlamentními volbami osobně přijel podpořit Viktora Orbána. Svou funkci má také Elon Musk, který zase na své sociální síti X podpořil před volbami německou AfD.
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