Lukáš Kovanda: Česko začíná platit za chlad. Spotřeba energie na chlazení za rok vyskočila o 121 procent
Extrémní vedra mění způsob, jakým české domácnosti využívají energii. Přestože jejich celková spotřeba v roce 2024 klesla, množství energie vynaložené na chlazení se více než zdvojnásobilo. Letošní rekordní teploty se přitom v evropských statistikách ještě ani neprojevily.
Česko na konci června překonalo dosavadní absolutní teplotní rekord. Meteorologové naměřili 28. června v Doksanech 41,9 stupně Celsia. Chlazení domácností se tak z okrajového tématu postupně stává skutečnou položkou ve spotřebě energie.
Spotřeba na chlazení se více než zdvojnásobila
Tento posun byl patrný už před letošními rekordními vedry. Podle výpočtu z dat Eurostatu spotřebovaly české domácnosti v roce 2024 na chlazení o 121 procent více energie než o rok dříve. Během jediného roku se tak jejich spotřeba na tento účel více než zdvojnásobila.
Stačí, aby teploty překročily 30 stupňů a místo mraků se objevilo slunce. Prodeje zmrzlin v českých obchodech pak mohou během jediného dne vzrůst o více než sto procent. Přestože zákazníci zůstávají věrní vanilce, čokoládě nebo karamelu, stále častěji zkoušejí sorbety, prémiové příchutě, privátní značky či výrobky s vyšším obsahem bílkovin.
Třicítky mění české nákupy. Prodeje zmrzlin se více než zdvojnásobí
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Stačí, aby teploty překročily 30 stupňů a místo mraků se objevilo slunce. Prodeje zmrzlin v českých obchodech pak mohou během jediného dne vzrůst o více než sto procent. Přestože zákazníci zůstávají věrní vanilce, čokoládě nebo karamelu, stále častěji zkoušejí sorbety, prémiové příchutě, privátní značky či výrobky s vyšším obsahem bílkovin.
Nejde přitom pouze o výkyv ve srovnání s jedním předchozím rokem. Oproti roku 2018 byla spotřeba energie na chlazení více než trojnásobná a ve srovnání s rokem 2015 se zvýšila více než čtyřikrát. Výrazný růst je tak patrný už v delším období, tedy ještě před letošním překonáním českého teplotního rekordu.
O to nápadnější je vývoj celkové spotřeby. České domácnosti v roce 2024 spotřebovaly celkově o 3,2 procenta méně energie než o rok dříve. Zatímco tedy energií obecně šetřily, na ochlazování svých domovů jí využívaly podstatně více.
Podíl chlazení na celkové spotřebě energie domácností se zvýšil z 0,13 procenta v roce 2023 na 0,30 procenta v roce 2024.
Malý podíl může znamenat velkou zátěž pro síť
Z celoročního pohledu jde stále o poměrně malou část spotřeby. Klimatizace a další chladicí zařízení se však používají především během několika nejteplejších týdnů v roce a často ve stejných denních hodinách.
Jejich dopad na elektrickou síť tak může být podstatně větší, než naznačuje celoroční průměr. Prudký růst chlazení může vytvářet krátkodobé letní špičky podobně, jako spotřebu v zimě zvyšuje vytápění.
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Zprávy z firem
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Letošní rekordní vedra se ve statistice Eurostatu ještě neprojevují, protože nejnovější dostupné údaje končí rokem 2024. Dosavadní vývoj však naznačuje, že česká energetika nebude v budoucnu řešit pouze vysokou spotřebu během zimy. Stále důležitější bude také zvládání letních odběrových špiček.
V celé Evropské unii se spotřeba energie domácností na chlazení mezi lety 2018 a 2024 zdvojnásobila. V roce 2024 dosáhla 80,4 tisíce terajoulů.
Nejlevnější energie je ta nespotřebovaná
Nejlevnější energií na chlazení zůstává ta, kterou domácnost vůbec nemusí spotřebovat. Venkovní žaluzie, zastínění oken, kvalitní izolace nebo vhodné větrání mohou omezit přehřívání budov ještě před zapnutím klimatizace.
Domácnostem tak pomáhají snižovat účty za elektřinu a zároveň ulevují energetické síti právě během nejteplejších hodin roku.