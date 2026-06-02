Domov, který myslí za vás. Chytré bydlení už není jen hračka pro nadšence

Somfy představuje centrální ekosystém TaHoma® switch.
Chytrá domácnost už nemusí znamenat desítky aplikací a složité nastavování. Moderní systémy dokážou samy řídit stínění, světla i teplotu a vracet do bydlení to nejcennější: klid.

Žijeme v době, kdy jsme neustále online. Z pracovních schůzek přepínáme do aplikací, kontrolujeme maily a filtrujeme desítky informací za minutu. Není proto divu, že když se večer vrátíme domů, toužíme po jediném – vypnout. Nastavit správně topení, včas zatáhnout žaluzie před ostrým sluncem, zhasnout zapomenutá světla. Skutečným luxusem dnešní doby se proto nestává okázalý design ani nejnovější hi-tech vychytávky, které musíte složitě programovat, ale schopnost prostoru postarat se nejen o nás, ale i sám o sebe.

Domov, který funguje na pozadí

Lidé dnes očekávají vysokou kvalitu bydlení bez zbytečných starostí. Přesně na to myslí společnost Somfy se svým centrálním ekosystémem TaHoma® switch. Místo toho, aby uživatele zahltila složitým rozhraním, funguje jako tichý společník na pozadí.

Představte si situaci, kdy odjíždíte ráno do práce a váš dům se přepne do autonomního režimu. Na základě dat z venkovních senzorů systém sám vyhodnotí, jak moc svítí slunce, a podle toho upraví sklon venkovních žaluzií nebo rolet. V létě tak nepustí teplo dovnitř, čímž snižuje potřebu klimatizace až o 70 procent. Její provoz přitom bývá energeticky i finančně náročný. V zimě naopak chytře využije i slabé sluneční paprsky k přirozenému vyhřátí interiéru. Domů se tak vracíte do prostředí s ideální teplotou.

Jedno ovládání místo desítek aplikací

S tím, jak se objevuje stále více zařízení, která se dají ovládat nebo monitorovat pomocí aplikace, ale přichází další problém chytrých domácností: roztříštěnost. Každý spotřebič má svou vlastní aplikaci, což ve výsledku situaci spíše komplikuje, než aby život usnadňovalo.

Kouzlo centrální jednotky TaHoma® switch spočívá v tom, že boří technologické bariéry. Funguje jako otevřené centrum, které dokáže pod jednu střechu integrovat produkty různých značek. Chcete, aby se při spuštění vašeho oblíbeného playlistu na audiosystému Sonos zároveň ztlumila světla Philips Hue a žaluzie se zatáhly do polohy pro sledování filmu? Žádný problém.

Všechno ovládáte z jednoho místa, klidně i hlasem, ale hlavně přesně tak, jak zrovna vyžaduje vaše nálada. Samotné zařízení přitom v interiéru nijak neruší. Jeho čistý a minimalistický design elegantně zapadne do jakéhokoli moderního konceptu.

Investice do pohodlí i hodnoty nemovitosti

Z pohledu investice dává takto koncipované bydlení určitě smysl. Nemovitosti vybavené inteligentním řízením si na realitním trhu drží stabilně vyšší hodnotu a pro budoucí kupce jsou atraktivnější. Slibují totiž nízké provozní náklady a vysokou míru efektivity provozu. Lepší energetický štítek pak znamená i lepší „pozici v nabídce“ nemovitostí.

Skvělé je, že s tímto systémem nemusíte hned na začátku dělat radikální stavební zásahy. Celý ekosystém je modulární, takže můžete začít třeba jen u automatického stínění nebo příjezdových vrat a další funkce přidávat postupně, jak se mění potřeby vaší rodiny nebo jak to dovolí rozpočet.

Ve výsledku tak investice do systému TaHoma® switch není investicí do technologií jako takových, ale do vašeho volného času, klidu a pocitu bezpečí. Skutečný moderní komfort totiž spočívá v tom, že technologie slouží vám, nikoli vy jim.

Světové ekonomické fórum: Pozitivní dopady AI přijdou později, než si všichni mysleli

Dopady zavedení AI budou nerovnoměrné napříč sektory i světem
Stanislav Šulc

Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.

Sektory IT a telekomunikací patří k ekonomickým oblastem, v nichž dochází k dopadům zavádění umělé inteligence nejrychleji. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Světového ekonomického fóra mezi ekonomy z celého světa, který fórum představilo na konci května. Oslovení ekonomové očekávají, že pozitivní dopady zejména na zvýšení produktivity se v těchto sektorech projevují méně než do šesti měsíců. Navíc se tento čas ještě zkrátil proti obdobnému průzkumu z letošního ledna.

„Více než devět z deseti respondentů souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tvrzením, že míra adopce AI se během příštích dvanácti měsíců dále zvýší. Tempo zavádění je natolik vysoké, že se již začínají objevovat známky významných omezení na straně nabídky. Současně je zřejmé, že adopce AI postupuje nerovnoměrně, a to jak z geografického hlediska, tak mezi jednotlivými typy podniků,“ stojí v reportu. „První vlna produktivních přínosů se objevuje zejména tam, kde je samotná práce plně digitální a umělá inteligence může přímo pracovat s kódem, daty a pracovními procesy,“ píše se dále v reportu Světového ekonomického fóra.

Ochlazení očekávání

Při srovnání aktuálního reportu s tím lednovým ekonomové sledují ještě jednu oblast, kde dochází k pozitivním dopadům rychleji, než se očekávalo: v oblastní vzdělávání.

„Zavádění umělé inteligence do vzdělávání totiž nabízí značný potenciál pro proměnu výukových metod, personalizaci vzdělávacích zkušeností a zefektivnění administrativních procesů,“ myslí si autoři reportu.

V ostatních oblastech ale dochází k ochlazování očekávání. A to v některých případech i o několik let. Týká se to například zdravotní péče, kde se dříve očekávaly pozitivní dopady po 12 měsících, aktuálně ekonomové očekávají, že k tomu dojde spíše až za dva a půl roku. Nejvyšší posun zažila oblast stavebnictví a technických prací, kde se původně očekával nárůst produktivity za 15 měsíců, aktuálně odhady hovoří o třech a půl letech. Nejdelší horizont pozitivních dopadů pak ekonomové z celého světa očekávají v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, kde jde o téměř čtyři roky.

Pozvolnější a nerovnoměrný vývoj

Ve srovnání s předchozím vydáním průzkumu tak respondenti napříč většinou odvětví mírní očekávání ohledně krátkodobého dopadu AI na produktivitu. Historie podle reportu ukazuje, že přínosy univerzálních technologií často vyžadují roky doplňkových investic.

„Současná vlna AI navíc zůstává soustředěna především ve velkých firmách a ve službách založených na znalostech, zatímco právní, datové, dovednostní a infrastrukturní překážky zpomalují její širší rozšíření,“ upozorňuje report.

Výsledkem tak může být pozvolnější a nerovnoměrnější vývoj, než naznačovala původní očekávání. Viditelné úspěchy budou přicházet postupně a makroekonomické přínosy se projeví až ve chvíli, kdy se jim přizpůsobí manažerské postupy, energetická infrastruktura i pracovní síla.

Německý sociální zázrak se drolí. Miliony Němců počítají každé euro

Německý sociální zázrak se drolí. Miliony Němců počítají každé euro
ČTK

Největší evropská ekonomika čelí nepříjemnému sociálnímu trendu. Podíl Němců ohrožených chudobou stoupl na 16,1 procenta a sociální organizace varují vládu před škrty v dávkách.

S chudobou se v Německu potýká 16,1 procenta obyvatel, což je nejvíce od pandemického roku 2020. Informuje o tom v úterý web veřejnoprávní televize ARD s odvoláním na uskupení Paritätischer Gesamtverband, které sdružuje tisíce německých sociálních organizací.

„V této zemi žije v chudobě 13,3 milionu lidí – pokud vezmeme v úvahu pouze relativní příjmovou chudobu,“ uvedl svaz, podle něhož jsou chudobou nejčastěji postiženi starší lidé, lidé, kteří žijí sami, a osoby, které bez partnera vychovávají děti.

Sociální organizace varují před krizí

Mezi lety 2024 a 2025 podíl lidí, kteří se v zemi s více než 83 miliony obyvatel potýkají s chudobou, stoupl o 0,6 procentního bodu. Šéf Paritätischer Gesamtverband Joachim Rock nárůst označuje za znepokojivý a mluví o krizové situaci. V této souvislosti také varoval německou vládu před škrty v sociálních dávkách.

Kdo je ohrožen chudobou

Oficiální definice Evropské unie tuto skupinu lidí označuje jako „ohrožené chudobou“. Ve spolkové republice do ní spadají lidé, kteří mají k dispozici méně než 60 procent mediánového příjmu. U samostatně žijících to naposledy bylo 1446 eur (35 093 korun) čistého měsíčně, u domácností se dvěma dospělými a dvěma dětmi do 14 let 3036 eur (73 681 korun) měsíčně.

Nejhůře jsou na tom Brémy

I nadále v Německu panují výrazné rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Nejmenší podíl lidí ohrožených chudobou je v Bavorsku (12,6 procenta) a Bádensku-Württembersku (13,2 procenta), naproti tomu nejvyšší podíl vykazují Brémy (27,5 procenta) a Sasko-Anhaltsko (21,3 procenta).

