Domov, který myslí za vás. Chytré bydlení už není jen hračka pro nadšence
Chytrá domácnost už nemusí znamenat desítky aplikací a složité nastavování. Moderní systémy dokážou samy řídit stínění, světla i teplotu a vracet do bydlení to nejcennější: klid.
Žijeme v době, kdy jsme neustále online. Z pracovních schůzek přepínáme do aplikací, kontrolujeme maily a filtrujeme desítky informací za minutu. Není proto divu, že když se večer vrátíme domů, toužíme po jediném – vypnout. Nastavit správně topení, včas zatáhnout žaluzie před ostrým sluncem, zhasnout zapomenutá světla. Skutečným luxusem dnešní doby se proto nestává okázalý design ani nejnovější hi-tech vychytávky, které musíte složitě programovat, ale schopnost prostoru postarat se nejen o nás, ale i sám o sebe.
Domov, který funguje na pozadí
Lidé dnes očekávají vysokou kvalitu bydlení bez zbytečných starostí. Přesně na to myslí společnost Somfy se svým centrálním ekosystémem TaHoma® switch. Místo toho, aby uživatele zahltila složitým rozhraním, funguje jako tichý společník na pozadí.
Představte si situaci, kdy odjíždíte ráno do práce a váš dům se přepne do autonomního režimu. Na základě dat z venkovních senzorů systém sám vyhodnotí, jak moc svítí slunce, a podle toho upraví sklon venkovních žaluzií nebo rolet. V létě tak nepustí teplo dovnitř, čímž snižuje potřebu klimatizace až o 70 procent. Její provoz přitom bývá energeticky i finančně náročný. V zimě naopak chytře využije i slabé sluneční paprsky k přirozenému vyhřátí interiéru. Domů se tak vracíte do prostředí s ideální teplotou.
Jedno ovládání místo desítek aplikací
S tím, jak se objevuje stále více zařízení, která se dají ovládat nebo monitorovat pomocí aplikace, ale přichází další problém chytrých domácností: roztříštěnost. Každý spotřebič má svou vlastní aplikaci, což ve výsledku situaci spíše komplikuje, než aby život usnadňovalo.
Kouzlo centrální jednotky TaHoma® switch spočívá v tom, že boří technologické bariéry. Funguje jako otevřené centrum, které dokáže pod jednu střechu integrovat produkty různých značek. Chcete, aby se při spuštění vašeho oblíbeného playlistu na audiosystému Sonos zároveň ztlumila světla Philips Hue a žaluzie se zatáhly do polohy pro sledování filmu? Žádný problém.
Všechno ovládáte z jednoho místa, klidně i hlasem, ale hlavně přesně tak, jak zrovna vyžaduje vaše nálada. Samotné zařízení přitom v interiéru nijak neruší. Jeho čistý a minimalistický design elegantně zapadne do jakéhokoli moderního konceptu.
Investice do pohodlí i hodnoty nemovitosti
Z pohledu investice dává takto koncipované bydlení určitě smysl. Nemovitosti vybavené inteligentním řízením si na realitním trhu drží stabilně vyšší hodnotu a pro budoucí kupce jsou atraktivnější. Slibují totiž nízké provozní náklady a vysokou míru efektivity provozu. Lepší energetický štítek pak znamená i lepší „pozici v nabídce“ nemovitostí.
Skvělé je, že s tímto systémem nemusíte hned na začátku dělat radikální stavební zásahy. Celý ekosystém je modulární, takže můžete začít třeba jen u automatického stínění nebo příjezdových vrat a další funkce přidávat postupně, jak se mění potřeby vaší rodiny nebo jak to dovolí rozpočet.
Ve výsledku tak investice do systému TaHoma® switch není investicí do technologií jako takových, ale do vašeho volného času, klidu a pocitu bezpečí. Skutečný moderní komfort totiž spočívá v tom, že technologie slouží vám, nikoli vy jim.
