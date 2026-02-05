Skupina FILIPA rozšiřuje výrobu i zaměstnanost po akvizici Lilacosty
Výrobní a logistická společnost FILIPA dokončila akvizici kooperační části společnosti Lilacosta. Krokem výrazně posílila své postavení dominantního zaměstnavatele na chráněném trhu práce a navýšila výrobní kapacity i počet zaměstnanců se zdravotním postižením.
Po převzetí kooperačních aktivit se počet zaměstnanců se zdravotním postižením ve skupině FILIPA zvýšil o tři sta na více než 1 230 osob. Akvizice se týká provozů v několika regionech České republiky a přináší také rozšíření sítě pracovišť. Společnost FILIPA nyní provozuje celkem 28 pracovišť napříč republikou. Převzaté aktivity budou nově fungovat pod značkou Filipa MANGO.
Podle majitele skupiny Leoš Vrbata představuje akvizice důležitý milník pro další rozvoj společnosti. Uvedl, že hlavním cílem skupiny je dlouhodobě vytvářet smysluplná pracovní místa pro lidi, kteří na běžném trhu práce obtížně hledají uplatnění.
Generální ředitel skupiny Michael Pípal očekává, že rozšíření skupiny přinese přínosy nejen zaměstnancům, ale i zákazníkům. Akvizice podle něj znamená výrazné posílení výrobních a kooperačních kapacit a vyšší dostupnost služeb pro klienty.
Pozitivně hodnotí transakci také dosavadní majitel společnosti Lilacosta Michal Kučera. Podle něj vstup do skupiny FILIPA poskytne zaměstnancům stabilní zázemí silné skupiny a jednotlivým pobočkám jistotu dalšího fungování.
Skupina FILIPA, založená v roce 1998, patří dlouhodobě k nejvýznamnějším a nejrychleji rostoucím zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením v České republice. Působí v oblasti výroby a logistiky a dodává služby řadě českých i mezinárodních společností. Důraz klade na inkluzivní firemní kulturu, individuální podporu zaměstnanců a stabilní pracovní prostředí.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.