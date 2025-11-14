Zaměstnanci si polepší. Téměř 70 procent firem plánuje v roce 2026 zvýšit mzdy
Téměř 70 procent zaměstnavatelů plánuje v příštím roce zvýšit mzdy. Nejčastěji půjde o navýšení do pěti procent, téměř každá čtvrtá firma hodlá přidat od pěti do deseti procent. Nejvyšší šanci na růst mezd mají zaměstnanci velkých a středních firem. Vyplývá to z průzkumu Komorový barometr mezi 448 podniky napříč obory a regiony.
Avizovaný růst mezd podle komory odpovídá předpokladům, které HK odhadovala v makroekonomické prognóze v polovině roku. "Vyšší růst mezd by již mohl narážet na finanční možnosti firem a zároveň působit jako významnější proinflační faktor. S ohledem na snížení inflace, kterou jsme odhadli na 2,3 procenta, by toto zvyšování mělo vést stejně jako letos k růstu reálných mezd a tím postupnému návratu kupní síly domácností k úrovni před inflační vlnou,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Přes 42 procent respondentů plánuje zvýšit mzdy do pěti procent. O více než deset procent se chystá mzdy navýšit necelé procento zaměstnavatelů. O snížení mezd v tvrdé konkurenci na trhu práce uvažuje 2,4 procenta firem.
Největší podíl firem, které plánují mzdy zvýšit, je se 77 procenty ve zpracovatelském průmyslu. Většina z nich uvažuje o navýšení do pěti procent. Ve stavebnictví hodlá přidávat 73 procent firem, z toho 29 procent půjde nad pětiprocentní hranici. Méně často se přidání dočkají zaměstnanci ve službách. I tam ale plánuje zvyšovat mzdy nadpoloviční část firem. "Ve službách je podíl mzdových nákladů typicky vyšší než například v průmyslu. Prostor pro navyšování mezd je zde proto omezenější,“ upozornila ředitelka úseku legislativy, práv a analýz komory Lenka Janáková,
Nejčastěji plánují zvyšovat mzdy střední a velké podniky, v obou kategoriích jde o bezmála 85 procent dotazovaných firem. Střední firmy jsou více nakloněny vyššímu růstu mezd, téměř třetina plánuje přidávat mezi pěti a deseti procenty, zatímco mezi velkými je to jen 19 procent.
"Zaměstnavatelé si chtějí si při napjaté situaci na trhu práce udržet své zaměstnance, zároveň však musí být systém odměňování nastaven realisticky v souladu s ekonomickými možnostmi podniků, aby nebyla ohrožena jejich konkurenceschopnost,“ uvedl Zajíček.
Složitou situaci na pracovním trhu potvrzuje i další část průzkumu věnovaná vývoji počtu zaměstnanců v letošním roce. Naprostá většina firem, 65 procent, hlásila stabilní počet pracovníků. Pětina oznámila pokles a naopak 15,5 procenta bude navyšovat stavy. O tom, že se na stavech zaměstnanců do konce tohoto roku nic nezmění, bylo přesvědčeno 70 procent zástupců firem, 17 procent očekávalo nárůst a jen 13 procent predikovalo pokles. Letošní vývoj ve firmách by tak neměl nijak výrazně změnit situaci na pracovním trhu.
Podle úřadu práce bylo v říjnu v Česku bez práce zhruba 341 tisíc lidí, zatímco před rokem jich bylo 289 tisíc. Nezaměstnanost v říjnu vzrostla na 4,6 procenta, loni činila 3,8 procenta.
