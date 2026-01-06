Zajetí Madura dělí USA: třetina Američanů zásah schvaluje, většina se obává eskalace

Nový magazín právě vychází!

Nicolás Maduro s manželkou v zajetí
Každý třetí Američan schvaluje sobotní útok na Venezuelu, který vedl k zajetí autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na průzkum společnosti Ipsos. Přes 70 procent Američanů se ale obává, že se Spojené státy do dění v jihoamerické zemi zapletou až příliš.

Americké síly v sobotu brzy ráno místního času při zásahu v Caracasu zadržely Madura a předaly ho federálním orgánům k trestnímu stíhání za údajný obchod s drogami. Průzkum ukázal, že vojenskou operaci, kterou nařídil prezident Donald Trump, podporuje 65 procent voličů jeho republikánské strany. Naopak mezi demokraty s tímto krokem souhlasí 11 procent a mezi nezařazenými voliči 23 procent.

Postup americké armády i následné Trumpovo prohlášení, že USA budou nyní řídit Venezuelu, znamenaly podle Reuters výrazný odklon od postoje prezidenta, který dlouhodobě kritizoval své předchůdce za přílišné soustředění se na zahraniční politiku. Jeho administrativa dříve uvedla, že se hodlá zaměřit především na domácí ekonomiku.

Průzkumu, který probíhal v neděli a dnes, se zúčastnilo 1248 lidí. Ukázal, že velká část republikánů podporuje zahraniční politiku, která zahrnuje získávání a prohlubování vlivu v regionu. S prohlášením, že „Spojené státy by měly mít politiku dominující v záležitostech západní polokoule“, souhlasilo 43 procent republikánů, přibližně 19 procent vyjádřilo svůj nesouhlas.

Podle průzkumu asi 60 procent republikánů podporuje vyslání amerických vojáků do Venezuely. V celkové populaci se pro tento krok vyjádřilo přibližně 30 procent Američanů. S převzetím kontroly nad venezuelskými ropnými poli souhlasí 59 procent republikánů a 65 procent podporuje, aby USA převzaly vládu nad Venezuelou.

Průzkum také ukázal, že Trumpa nyní napříč politickým spektrem podporuje 42 procent lidí, tedy nejvíce od října. V prosincovém průzkumu se takto vyjádřilo 39 procent respondentů.

Tchaj-wan vítá Trumpův zátah ve Venezuele, pomůže prý odstrašit Čínu

