„Velký krok pro lidstvo a svobodu“. Nositelka Nobelovy ceny za mír ocenila intervenci USA ve Venezuele

María Corina Machadová
Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová v rozhovoru se stanicí Fox News uvítala intervenci Spojených států ve Venezuele jako velký krok pro lidstvo a svobodu. Do Venezuely se chce vrátit co nejdříve. Prohlásila, že ze své vlasti, která disponuje největšími ropnými zásobami na světě, hodlá učinit energetické centrum Ameriky. Speciální síly USA v sobotu zaútočily na Venezuelu a unesly jejího prezidenta Nicoláse Madura do USA, kde čelí obviněním z podílu na pašování drog do země.

Machadová v rozhovoru zveřejněném v pondělí ocenila rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa podniknout vojenskou akci ve Venezuele, přestože Trump v sobotu vyloučil okamžitou podporu Machadové jako nové vůdkyně země. Opoziční šéfka podle Trumpa „nemá ve své zemi dostatek podpory a respektu“. Podle Machadové se útok USA na Venezuelu zapíše jako den, kdy spravedlnost zvítězila nad tyranií.

„Energetické centrum Ameriky“

„Proměníme Venezuelu v energetické centrum Ameriky, zavedeme právní stát, otevřeme trhy, budeme potřebovat bezpečnost pro zahraniční investice,“ řekla přesto Machadová, která s moderátorem Fox News hovořila přes videohovor z neupřesněného místa.

Šéfka venezuelské opozice zároveň kritizovala prozatímní venezuelskou prezidentku Delcy Rodríguezovou, která se v pondělí jako dosavadní viceprezidentka ujala funkce hlavy státu. Rodríguezová, která vyjádřila ochotu spolupracovat s Washingtonem, je podle Machadové „jednou z hlavních strůjkyň mučení“ připisovaného vládě v Caracasu. Venezuelané podle Machadové Rodríguezovou odmítají.

Čínský prezident Si Ťin-pching

Tchaj-wan vítá Trumpův zátah ve Venezuele, pomůže prý odstrašit Čínu

Názory

Tchaj-wan vítá víkendový zásah amerických sil ve Venezuele. Podle představitelů tchaj-wanských bezpečnostních kruhů, které cituje agentura Bloomberg, zásah dokládá, že Spojené státy jsou akceschopné, ochotné použít vojenskou sílu k prosazení svých zájmů. Navíc se prý ukazuje, že americké zbraně si efektivně umí poradit se zbraňovými systémy ruské a čínské provenience, na něž se spoléhal venezuelský režim Nicoláse Madura.

Lukáš Kovanda

Tajná zpráva CIA

Jedním z důvodů, proč se Trump rozhodl v čele Venezuely podpořit Rodríguezovou místo Machadové, je tajná zpráva Ústřední zpravodajské služby (CIA). Ta dospěla k závěru, že po Madurově sesazení stabilitu ve Venezuele nejlépe udrží jeho loajální vysoce postavení spojenci, a to včetně Rodríguezové, píše agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.

Rodríguezová na představitele Trumpovy administrativy rovněž zapůsobila svým řízením klíčového ropného průmyslu Venezuely, napsal deník The New York Times. Podařilo se jí stabilizovat venezuelskou ekonomiku po letech krize a pomalu, ale jistě zvýšit produkci ropy v zemi i přes stupňující se sankce ze strany USA, píše list. Prostředníci podle The New York Times přesvědčili Trumpovu administrativu, že Rodríguezová bude chránit a prosazovat budoucí americké investice do energetického průmyslu ve Venezuele.

Delcy Rodríguezová

Náhrada za Madura. Delcy Rodríguezová se stala prozatímní prezidentkou Venezuely

Politika

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se po složení přísahy oficiálně stala prozatímní prezidentkou země, napsaly agentury. Do funkce se dostala poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Nejvyšší soud již dříve nařídil, aby převzala funkci hlavy státu.

ČTK

Neochota amerického prezidenta podpořit Machadovou rovněž pramení z jejího rozhodnutí přijmout Nobelovu cenu za mír, po které Trump otevřeně touží, sdělily dva zdroje blízké Bílému domu deníku The Washington Post. Ačkoliv Machadová cenu věnovala Trumpovi, to, že ocenění přijala, bylo v Trumpových očích „největším hříchem“, uvedl jeden ze zdrojů. „Kdyby ji odmítla a řekla, 'Nemohu ji přijmout, protože patří Donaldu Trumpovi', byla by dnes prezidentkou Venezuely,“ uvedl zdroj.

Machadová v rozhovoru s Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní Nobelova cena za mír náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Machadová uvedla, že s Trumpem nehovořila od 10. října, kdy bylo udělení ceny oznámeno.

Přebytek zahraničního obchodu zklamal, loňský rok podle všeho historicky rekordní nebude

Přebytek zahraničního obchodu zklamal
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Zahraniční obchod ČR vykázal v listopadu 2025 jen zhruba poloviční přebytek, než jaký analytici předpokládali. Přebytek činil 16,2 miliardy korun, zatímco expertní předpoklad byl, že to bude 30,6 miliardy korun. Nepříznivě se promítl zejména meziročně o 6,2 miliardy nižší přebytek obchodu s automobily.

Za slabší než očekávaný přebytek může svým způsobem ovšem také rostoucí spotřebitelský apetýt Čechů, podepřený růstem reálných mezd. Část svých rostoucích výdajů Češi pochopitelně utrácí i za zboží z dovozu. I proto se tak dovoz v listopadu meziročně snižoval méně než vývoz, který navíc stále naráží na slabší poptávka v hospodářsky klopýtajícím Německu.

Meziročně tak byl souhrnný přebytek zahraničního obchodu ČR za leden až listopad o pět miliard korun slabší.

Prosinec tradičně bývá z hlediska výsledku zahraničního obchodu ČR slabším měsícem, takže pravděpodobnost, že dojde k překonání historicky dosud nominálně nejvyššího přebytku ČR, toho za rok 2024, je spíše nižší. Souhrnný přebytek za leden až listopad 2025 činil 207,7 miliardy korun. Zato celkový přebytek roku 2024 činil 220,5 miliardy korun

Je však pravděpodobné, že přebytek za loňský rok překoná psychologickou úroveň 200 miliard korun, takže bude z nominálního hlediska s náskokem druhý nejvyšší v celé novodobé historii ČR, píšící se od roku 1993. To je zvláště cenné v mezinárodně poměrně napjaté situaci, charakterizované zaváděním poměrně vysokých cel, jaké Česká republika od svého otevření se a zapojení do mezinárodních trhů v 90. letech minulého století dosud nezažila. 

Premiér ČR po jednání vlády

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Názory

Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?

Stanislav Šulc

Evropská centrální banka

Východní Evropa chce do vedení ECB: letos má šanci prolomit západní dominanci

Money

Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.

nst

Modrá pyramida ukončila vlastní hypotéky, nové úvěry zajišťuje výhradně Komerční banka

Komerční banka
Dušan Kütner / Newstream
nst
nst

Stavební spořitelna Modrá pyramida stavební spořitelna ze skupiny Komerční banka ukončila ke konci roku 2025 poskytování vlastního hypotečního produktu Hypoúvěr. Smlouvy stávajících klientů zůstávají beze změny, nové financování bydlení skupina od začátku letošního roku nabízí výhradně prostřednictvím Hypotéky KB.

Rozhodnutí je součástí sjednocování produktové nabídky v rámci skupiny Komerční banky. Modrá pyramida se dlouhodobě profiluje jako centrum financování bydlení celé skupiny a kromě vlastních produktů zajišťuje také správu hypoték Komerční banky. Nově tak skupina místo dvou hypotečních produktů nabízí jednotnou hypoteční řadu.

„U hypoték dává smysl mít jednotnou nabídku, která je pro klienty přehlednější,“ uvedla generální ředitelka Modré pyramidy Monika Truchliková, která odpovídá i za řízení hypotečního byznysu Komerční banky. Dodala, že do Hypoték KB banka postupně promítla parametry, které klienti oceňovali na původním Hypoúvěru.

Na jejich základě Komerční banka například zvýšila maximální hranici LTV u hypoték bez nemovitosti na 90 procent, prodloužila maximální věk klientů při splatnosti úvěru a upravila podmínky pro hypotéky na výstavbu a rekonstrukci. Klienti mohou v průběhu výstavby čerpat až 100 procent LTV, v některých případech i jednorázově.

OVB, Michael Opočenský
video

Hypotéka není jen o sazbě. Opočenský radí, jak přemýšlet o bydlení jako o kapitálu

Money

Získat hypotéku dnes může stát hodně úsilí. Ceny nemovitostí rostou, podmínky jsou přísné. „Klienti většinou řeší hned úrokovou sazbu, ale to má smysl až ve chvíli, kdy je hypotéka prakticky hotová,“ říká úvěrový analytik společnosti OVB Allfinanz Michael Opočenský.

nst

Hypotéky Komerční banky lze využít nejen na pořízení nemovitosti, ale také na rekonstrukce či méně standardní situace. Banka umožňuje sjednat hypotéku i s předstihem před výběrem konkrétní nemovitosti, přičemž klienti mají až tři roky na její nalezení.

Podle letošního průzkumu agentury Market Vision obsadila Komerční banka první místo v hodnocení obsluhy zájemců o hypoteční úvěr s celkovým výsledkem 75,9 procenta. Průzkum vyzdvihl zejména odbornost poradců, vstřícný přístup ke klientům a schopnost řešit i nestandardní požadavky.

Poplatek za předčasně splacenou hypotéku od září vzroste. Víme, ve kterých bankách

Money

Věra Tůmová

Bankou roku je Komerční banka

Komerční banka zlevňuje hypotéky. Fixace na dva a tři roky nabízí s úrokem 4,59 procenta

Money

nst

