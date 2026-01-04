Můžete dopadnout ještě hůře než Maduro, varoval Trump viceprezidentku Venezuely
Pokud venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová "neudělá, co je správné", může zaplatit vyšší cenu než autoritářský prezident Nicolás Maduro, kterého americké jednotky i s jeho ženou zajaly při sobotním nečekaném útoku a převezly do USA. V rozhovoru s magazínem The Atlantic to řekl americký prezident Donald Trump. Rodríguezovou po americké akci pověřil venezuelský nejvyšší soud výkonem prezidentských pravomocí.
Trump i jeho ministr zahraničí Marco Rubio dávají najevo, že od zbývajících představitelů vlády v Caracasu čekají zásadní změny a splnění požadavků Spojených států. Rubio uvedl, že je budou posuzovat podle toho, jak tyto požadavky dokáží splnit.
Velká akce
Americkému útoku na Venezuelu, při kterém příslušníci speciálních sil v sobotu zajali a odvezli do USA prezidenta Nicoláse Madura, předcházela několikaměsíční práce amerických zpravodajců, kteří zjišťovali rutinu autoritářského vůdce. Pomáhal jim v tom také zdroj blízký Madurovi. Napsal to deník The New York Times (NYT), podle něhož to byla nejriskantnější americká vojenská operace tohoto druhu od roku 2011, kdy členové SEAL Team Six v Pákistánu zabili Usámu bin Ládina.
Deník zároveň upozornil, že operace nazvaná "Absolutní odhodlání" vyvolala otázky ohledně legality a odvodnění amerického počínání ve Venezuele. Prezident Donald Trump ji ospravedlnil jako úder proti obchodu s drogami. Venezuela nicméně v obchodu s narkotiky nehraje tak významnou roli jako jiné země, připomněl list. Zároveň popsal určité detaily toho, jak se Američané venezuelského vůdce zmocnili.
Americký republikánský prezident Donald Trump útokem na Venezuelu riskuje kritiku od stoupenců svého hnutí Make America Great Again (MAGA, Učiňme Ameriku opět skvělou). Píše to list The New York Times (NYT), podle kterého je značná část Trumpových příznivců nespokojená s tím, že prezident, jehož heslem před volbami byla Amerika na prvním místě, věnuje nyní příliš času zahraniční politice včetně hledání míru na Ukrajině, místo aby se více zaměřil na domácí ekonomické potíže.
V srpnu podle něj pronikl do Venezuely tým Ústřední zpravodajské služby (CIA) s cílem shromáždit informace o Madurovi a po měsíce tam působil nezpozorován, byť USA nemají ve Venezuele velvyslanectví a zpravodajci tak nemohli fungovat pod rouškou diplomatického krytí. V získávání informací o Madurově denní rutině pomáhal Američanům blíže nespecifikovaný zdroj blízký prezidentovi a flotila špionážních dronů, píše NYT.
Pro nácvik zajetí prezidenta Američané podle deníku postavili ve státě Kentucky model Madurova komplexu v plné velikosti, kde elitní americká komanda Delta Force nacvičovala akci. Maduro zároveň v době zvýšeného napětí mezi USA a Venezuelou střídal šest až osm lokalit a Američané se o tom, kde má v úmyslu zůstat, kolikrát dozvídali až pozdě večer.
Spojené státy podle něj mezitím podnikaly další kroky, které měly zesílit tlak na venezuelského lídra a připravit útok s cílem ho zajmout. Zhruba před týdnem provedla CIA dronový útok na přístavní zařízení ve Venezuele a po celé měsíce americká armáda uskutečňovala právně sporné zásahy v Karibiku a východním Pacifiku, při kterých zničila desítky lodí a zabila nejméně 115 lidí, dodal deník. Američané od loňského září podnikají v regionu údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování drog do USA.
Vánoční nabídka selhala
Maduro se nedávno pokusil zabránit útoku na Venezuelu a nabídl Spojeným státům přístup k venezuelské ropě, řekl v sobotu americký prezident Donald Trump. Nejmenovaný americký činitel podle NYT uvedl, že USA 23. prosince nabídly Madurovi možnost opustit zemi a odejít do Turecka, on to však rozzlobeně odmítl. Krach tohoto jednání připravil půdu pro americký úder na Venezuelu, píše deník.
Američané podle něj v posledních dnech čekali na vhodné podmínky, včetně dobrého počasí. Do regionu nasadili vyšší počet stíhaček, letadel pro speciální operace, letouny pro elektronický boj, ozbrojené drony i záchranné helikoptéry. Zaútočit chtěli v období vánočních svátků, protože řada venezuelských činitelů i členů armády byla na dovolené, řekl americký činitel. Špatné počasí ale posunulo vojenskou operaci o několik dní.
První zaútočili ajťáci
Trump nakonec útok na Venezuelu schválil v pátek pozdě večer. Jedním z prvních kroků byla podle NYT kybernetická operace, která odpojila velké části Caracasu od dodávek elektřiny a uvrhla hlavní město do tmy, aby se mohla přiblížit americká letadla, drony a vrtulníky. Těch bylo podle činitelů přes 150 a startovaly z 20 vojenských základen a námořních lodí.
V sobotu brzy ráno Caracasem zahřměly silné exploze, když americké letouny zaútočily na radary a baterie protivzdušné obrany. Jednotky Delta Force v helikoptérách zamířily na silně opevněnou venezuelskou vojenskou základnu, aby tam zajaly Madura. Ke vstupu do budovy použily výbušninu a poté se podle amerického činitele během tří minut dostali k venezuelskému prezidentovi.
Nestihli utéct do krytu
Trump v sobotu řekl, že Maduro se společně s manželkou pokusili schovat do bezpečnostní místnosti, ale američtí vojáci jim v tom zabránilii. Asi pět minut po vstupu do budovy členové Delta Force oznámili, že prezidenta zadrželi, píše NYT. Poté pár podle deníku naložili do vrtulníků a převezli na americkou válečnou loď Iwo Jima, z níž Američané pár přepravili na americkou základnu v zátoce Guantánamo a odtamtud Madura letadlo odvezlo do New Yorku, kde nyní čelí obviněním z obchodování s drogami.
Při americkém útoku na Venezuelu podle tamního zdroje NYT zemřelo nejméně 40 lidí včetně vojáků a civilistů. Na americké straně bylo zraněno asi půl tuctu vojáků a zasažen jeden z vrtulníků, který však misi dokončil, napsal deník. Trump úder sledoval v reálném čase s týmem ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě. "Sledoval jsem to doslova, jako bych sledoval televizní show," řekl americký prezident.