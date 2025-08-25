Nápojář Keurig Dr Pepper kupuje výrobce kávy Douwe Egberts

Nový magazín právě vychází!

Americká nápojová společnost Keurig Dr Pepper
Americká nápojová společnost Keurig Dr Pepper (KDP) se dohodla na převzetí nizozemského výrobce kávy JDE Peet’s za 15,7 miliardy eur (385 miliard korun). Podle KDP jde o první krok k plánovanému oddělení kávového byznysu od segmentu nealkoholických nápojů do dvou samostatných společností obchodovaných na burze.

Dohoda ocení akcie JDE Peet’s na 31,85 eura za kus, což představuje zhruba 33procentní prémii proti průměrné ceně za poslední tři měsíce, uvedla KDP.

Po dokončení transakce by měly vzniknout dvě společnosti - jedna zaměřená na kávu s ročními tržbami kolem 16 miliard dolarů, zatímco druhá s obratem přibližně 11 miliard dolarů se zaměří na nealkoholické nápoje. Bude zahrnovat značky Dr Pepper, 7UP, Snapple či energetické nápoje Bloom a Ghost.

Zprávy z firem

Větší prostor k růstu

Generální ředitel KDP Tim Cofer označil akvizici za strategický krok. „Jde o odvážný krok, ale máme v tuto transakci velkou důvěru,“ uvedl. Akvizice podle něj umožní, že obě nové firmy budou mít větší prostor k růstu.

KDP očekává, že transakce zvýší zisk na akcii a umožní úspory zhruba 400 milionů dolarů. Od spojení se také očekává, že firmám rozšíří geografické pokrytí, napsal server listu The Wall Street Journal. Keurig působí především v Severní Americe, zatímco JDE Peet’s má silné zastoupení v Evropě, Latinské Americe a na Blízkém východě.

Výrobci se však budou muset vypořádat s důsledky cel na dovoz brazilské kávy do USA, kde celní sazba nedávno vzrostla na 50 procent. „Dopady cel budou výrazné ve druhé polovině roku,“ uvedl Cofer s tím, že nová struktura by měla rizika zmírnit.

Společnost Keurig Dr Pepper vznikla v roce 2018 spojením firem Keurig Green Mountain a Dr Pepper Snapple Group. Smlouva v hodnotě 21 miliard dolarů dostala pod jednu střechu značky jako 7UP, Dr Pepper, Canada Dry, Schweppes, RC Cola a Sunkist a umožnila oběma společnostem posílit v konkurenci nápojových gigantů Coca-Cola a PepsiCo. V roce 2024 společnost odkoupila za 990 milionů dolarů 60procentní podíl ve výrobci energetických nápojů Ghost. Zbývající podíl plánuje odkoupit v roce 2028.

Významným akcionářem obou firem je evropská investiční skupina JAB Holding, která vlastní přibližně 70 procent hlasovacích práv v JDE Peet’s a kolem čtyř procent v KDP. Skupina JAB stála i za spojením firem Keurig a Dr Pepper v roce 2018, které tehdy představovalo největší transakci v odvětví nealkoholických nápojů.

