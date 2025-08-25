Nápojář Keurig Dr Pepper kupuje výrobce kávy Douwe Egberts
Americká nápojová společnost Keurig Dr Pepper (KDP) se dohodla na převzetí nizozemského výrobce kávy JDE Peet’s za 15,7 miliardy eur (385 miliard korun). Podle KDP jde o první krok k plánovanému oddělení kávového byznysu od segmentu nealkoholických nápojů do dvou samostatných společností obchodovaných na burze.
Dohoda ocení akcie JDE Peet’s na 31,85 eura za kus, což představuje zhruba 33procentní prémii proti průměrné ceně za poslední tři měsíce, uvedla KDP.
Po dokončení transakce by měly vzniknout dvě společnosti - jedna zaměřená na kávu s ročními tržbami kolem 16 miliard dolarů, zatímco druhá s obratem přibližně 11 miliard dolarů se zaměří na nealkoholické nápoje. Bude zahrnovat značky Dr Pepper, 7UP, Snapple či energetické nápoje Bloom a Ghost.
Vláda Spojených států získala desetiprocentní podíl v americkém výrobci čipů Intel. Oznámili to podle agentur americký prezident Donald Trump a ministr obchodu Howard Lutnick. Společnost Intel uvedla, že výměnou za desetiprocentní podíl obdrží státní dotace v hodnotě 8,9 miliardy dolarů (zhruba 186 miliard korun).
Americká vláda získala podíl ve výrobci čipů Intel. Ten má na oplátku přislíbeny miliardové dotace
Zprávy z firem
Vláda Spojených států získala desetiprocentní podíl v americkém výrobci čipů Intel. Oznámili to podle agentur americký prezident Donald Trump a ministr obchodu Howard Lutnick. Společnost Intel uvedla, že výměnou za desetiprocentní podíl obdrží státní dotace v hodnotě 8,9 miliardy dolarů (zhruba 186 miliard korun).
Větší prostor k růstu
Generální ředitel KDP Tim Cofer označil akvizici za strategický krok. „Jde o odvážný krok, ale máme v tuto transakci velkou důvěru,“ uvedl. Akvizice podle něj umožní, že obě nové firmy budou mít větší prostor k růstu.
KDP očekává, že transakce zvýší zisk na akcii a umožní úspory zhruba 400 milionů dolarů. Od spojení se také očekává, že firmám rozšíří geografické pokrytí, napsal server listu The Wall Street Journal. Keurig působí především v Severní Americe, zatímco JDE Peet’s má silné zastoupení v Evropě, Latinské Americe a na Blízkém východě.
Výrobci se však budou muset vypořádat s důsledky cel na dovoz brazilské kávy do USA, kde celní sazba nedávno vzrostla na 50 procent. „Dopady cel budou výrazné ve druhé polovině roku,“ uvedl Cofer s tím, že nová struktura by měla rizika zmírnit.
Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.
Dohoda za 40 miliard. Kellnerová s dcerami vyplatily juniora z PPF
Leaders
Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.
Společnost Keurig Dr Pepper vznikla v roce 2018 spojením firem Keurig Green Mountain a Dr Pepper Snapple Group. Smlouva v hodnotě 21 miliard dolarů dostala pod jednu střechu značky jako 7UP, Dr Pepper, Canada Dry, Schweppes, RC Cola a Sunkist a umožnila oběma společnostem posílit v konkurenci nápojových gigantů Coca-Cola a PepsiCo. V roce 2024 společnost odkoupila za 990 milionů dolarů 60procentní podíl ve výrobci energetických nápojů Ghost. Zbývající podíl plánuje odkoupit v roce 2028.
Významným akcionářem obou firem je evropská investiční skupina JAB Holding, která vlastní přibližně 70 procent hlasovacích práv v JDE Peet’s a kolem čtyř procent v KDP. Skupina JAB stála i za spojením firem Keurig a Dr Pepper v roce 2018, které tehdy představovalo největší transakci v odvětví nealkoholických nápojů.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.