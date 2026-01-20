Kofola rozšiřuje bylinkový byznys: přebírá Nobilis Tilia
Nápojářská skupina Kofola kupuje společnost Nobilis Tilia, která vyrábí čistě přírodní kosmetiku. Firma z Děčínska se stane součástí výrobce bylinných směsí a čajů Leros, který Kofole patří od roku 2018. Ve firmě Nobilis Tilia koupila stoprocentní podíl, hodnotu transakce neuvedla. Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě.
„Řízení Nobilis Tilia zůstane v rukou současného jednatele a generálního ředitele Martina Růžičky. Zakladatelé společnosti budou pro zachování kontinuity i nadále působit v rolích poradců,“ uvedla Kofola.
Majitel Kofoly Jannis Samaras uvedl, že byliny jsou pro skupinu klíčové, tvoří základ receptury Kofoly i dalších nápojů. „Díky akvizici tradičního výrobce Leros, kterou jsme uskutečnili už v roce 2018, jsme pronikli do tajů pěstování a zpracování bylin a stali se jedním z největších zpracovatelů bylin v potravinářském průmyslu v Česku. A to nejen pro účely výroby nápojů a bylinných čajů, ale i pro využití do přírodní kosmetiky, kterou jsme začali rozvíjet před čtyřmi lety. Spojení s Nobilis Tilia je pro nás novou příležitostí, jak náš bylinkový segment posunout nejen v rámci Česka, ale i do zahraničí,“ uvedl Samaras.
Společnost Nobilis Tilia založil v roce 1990 učitel a přírodovědec Zbyněk Šedivý, původně pod názvem Nobela. Zabýval se účinky léčivých rostlin a hledal cestu, jak nejlépe využít jejich sílu ve prospěch lidského zdraví. Firmu pak rozvíjel s aromaterapeutkou Adélou Zrubeckou a jejím manželem Petrem. Ve Vlčí Hoře, části Krásné Lípy na Děčínsku, vzniklo Centrum aromaterapie s rozsáhlou bylinkovou zahradou, prodejnou kosmetiky, čajovnou a kosmetickým salonem.
Čas na nový rozvoj
Nobilis Tilia se zaměřuje na péči o pleť a aromaterapii. „Jsme průkopníky přírodní aromaterapeutické kosmetiky v Čechách a vytváříme s vášní a pokorou přípravky účinně pečující o pleť i celkovou životní harmonii,“ uvedla spolumajitelka společnosti Zrubecká. Hlavní složkou produktů firmy jsou podle ní stoprocentně čisté éterické oleje.
„Po 30 letech podnikání jsme začali cítit, že je potřeba předat kormidlo dál. Řízení firmy postupně přešlo na zkušené manažery a loni jsme začali hledat partnera, který by byl schopen smysluplně rozvíjet to, co jsme tu začali. S Kofolou nás pojí stejná filozofie, hodnoty, ale i vášeň pro byliny a udržitelnost. Ve spojení vidíme potenciál pro synergie, rozvoj nových příležitostí, a tedy i expanzi,“ uvedla Zrubecká.
Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, výrobce piv Holba, Zubr a Litovel Pivovary CZ Group, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Kofola má téměř 3200 zaměstnanců.
