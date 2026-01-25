Avatar padnul. Porazila ho sci-fi kriminálka a také počasí
Americká kina mají nového vládce. Po pěti víkendech nadvlády Avatara se do čela návštěvnosti vyhoupla sci-fi kriminálka Důkaz viny režiséra Timura Bekmambetova s Chrisem Prattem v hlavní roli. Návštěvnost kin ale zásadně poznamenala sněhová bouře, kvůli níž byl končící víkend v kinech výrazně horší, než se čekalo.
Spanilá jízda americkými kiny, kterou novinka Jamese Camerona Avatar: Oheň a popel předváděl od premiéry v polovině prosince, je u konce. Podle magazínu Variety návštěvnost kin ovládla premiéra snímku Důkaz viny, která si na konto připsala 11,2 milionu dolarů. Ačkoli jde o podprůměrný výsledek, novince s Chrisem Prattem to stačilo, zatímco třetí Avatar se musí smířit s druhou příčkou víkendového žebříčku návštěvnosti kin. Třetí pak skončilo mimořádně úspěšné pokračování hitu Zootopia.
Návštěvnost kin však výrazně ovlivnilo počasí. V USA totiž řádí silná sněhová bouře, která postihla 37 států a řadě lidí zamezila v návštěvě kina.
„Nepřekvapivě to je nejhorší víkend letošního roku. Celkové tržby všech snímků dosáhla částky 60 milionů dolarů. Oproti stejnému období vloni to představuje devítiprocentní pokles,“ uvedla Rebecca Rubin z magazínu Variety.
Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.
PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?
Enjoy
Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.
Slabší než dvojka
Tržby Avatara se tak pomalu blíží vrcholu svého premiérového uvedení v kinech. Ačkoli další trhy ještě nejsou dopočítané, aktuálně činí celkové tržby třetího Avatara 1,38 miliardy dolarů.
„Ačkoli jde o skvělý výsledek, třetí Avatar se zatím neblíží úspěchům svých předchůdců, tedy původního Avatara z roku 2009 ani pokračování Avatar: The Way of Water z roku 2022. Oběma se podařilo zůstat v čele návštěvnosti po dobu sedmi týdnů, konečné tržby pak představovaly 2,9 a 2,3 miliardy dolarů,“ připomíná Rebecca Rubin.
Třetí Avatar v tuto chvíli míří ke konečným tržbám na úrovni 1,7 miliardy dolarů. Bude záležet, jak se mu bude dařit v dalších třech týdnech na hlavních trzích, tedy vedle amerického také v Číně, Koreji a Japonsku. Zejména v Japonsku třetí Avatar zaznamenal největší propad proti předchozímu pokračování a ani v Číně nedosahuje takových výsledků, jakých by si James Cameron a studio 20th Century Fox představovali.
Nejlevnější šachy na českém trhu vyjdou na 89 korun. Cena šachového setu ale může růst do netušených výšin. Nejluxusnější sady vyjdou na desítky tisíc. Britských liber. Kdo si ale pořídí šachy od některého z designérů nebo od londýnské společnosti Purling, koupí si v podstatě umělecké dílo.
Na pomezí umění a hry. Luxusní šachy mohou stát víc než nová škodovka
Enjoy
Nejlevnější šachy na českém trhu vyjdou na 89 korun. Cena šachového setu ale může růst do netušených výšin. Nejluxusnější sady vyjdou na desítky tisíc. Britských liber. Kdo si ale pořídí šachy od některého z designérů nebo od londýnské společnosti Purling, koupí si v podstatě umělecké dílo.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.