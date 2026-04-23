Z turistického ráje technologický hub? Kapverdy testují novou ekonomickou strategii
Kapverdy chtějí vedle turismu vybudovat digitální ekonomiku a stát se novým technologickým uzlem Atlantiku. Investují do e-governmentu, infrastruktury i globální viditelnosti.
Když se v Evropě mluví o technologických centrech, pozornost se obvykle stáčí ke Spojeným státům, západní Evropě nebo Asii. Afrika se do této mapy dostává výrazně méně, přestože právě v řadě afrických zemí probíhají rychlé změny v oblasti fintechu, digitalizace veřejných služeb nebo technologického podnikání. Kapverdy na tento posun navazují vlastní strategií. Nesázejí na velikost trhu, ale na kombinaci digitální agendy státu, budování infrastruktury a mezinárodního postavení.
Digitální stát a technologická infrastruktura
Kapverdská digitální strategie stojí na několika propojených pilířích. Jedním z nich je digitalizace státu a veřejných služeb. Vládní materiály dlouhodobě popisují rozvoj e-governmentu, elektronické identity, digitálního podpisu, bezpečnostní infrastruktury i přípravu národních kapacit kybernetické bezpečnosti jako součást modernizace fungování země. Podle World Bank GovTech Maturity Index 2022 patří Kapverdy do skupiny zemí s velmi vysokou úrovní digitální veřejné správy. Vládní údaje zároveň mluví o posunu o 62 pozic oproti předchozímu vydání a o první příčce v západní Africe.
Aktivace podmořského kabelu EllaLink propojila Kapverdy s Evropou a Latinskou Amerikou a posílila jejich pozici technologické a telekomunikační platformy v Atlantiku.
K nemovitostem měla Marina Valenzi blízko už v dobách svého mládí. S rodinou svého manžela investovala do prázdných domů na jednom z Liparských ostrovů u Sicílie.
Vedle digitalizace státu země investuje i do technologického zázemí. Projekt TechPark CV byl podle African Development Bank rozvíjen ve dvou fázích, jeho objem dosáhl 51,85 milionu eur a banka na něj poskytla financování 45,5 milionu eur. TechPark CV tvoří dvojice kampusů v Praii a Mindelu, které byly otevřeny v květnu loňského roku. Pedro Lopes, státní tajemník pro digitální ekonomiku, při otevření TechParku uvedl, že technologie považuje za budoucnost Kapverd a že právě tento projekt může ovlivnit i ekonomickou strategii země.
Web Summit jako zkouška dosavadní strategie
Do této strategie vláda zařazuje i prosincový Web Summit Spotlight 2026, který má být podle oficiálního oznámení prvním podujatím značky Web Summit v Africe. Premiér José Ulisses Correia e Silva při oznámení uvedl: „Jde o rozhodující krok v potvrzení Kapverd jako digitálního národa a inovačního centra v Atlantiku. Přijetí akce tohoto rozměru je jasným signálem mezinárodní důvěry v naši cestu i v náš potenciál.“
Kapverdy si tím vedle turismu postupně budují další ekonomickou oporu. Digitalizace slouží ke zefektivnění fungování státu, přitahování mezinárodní pozornosti a vytváření podmínek pro podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Prosincový Web Summit Spotlight bude v tomto ohledu ostrým testem. Ukáže, nakolik se podařilo převést dosavadní investice, programy a politické ambice do prostředí, které obstojí před investory, firmami, startupy i globální technologickou komunitou.
Kapverdy nejsou jen synonymem pro luxusní dovolenou, ceny tamních nemovitostí přináší i zajímavé investiční příležitosti. Apartmány nebo vily tam začali kupovat i Češi. Vyjde je to totiž levněji než v Česku.
Ruský ministr digitalizace Maksut Šadajev o víkendu požádal operátory mobilního a internetového spojení, aby zavedli poplatky za používání služeb vzdáleného připojení (VPN), uvedl časopis Forbes ve své ruské verzi s odvoláním na nejmenované zdroje. Ti se podle listu shodují, že iniciativa vychází z tajného příkazu ruského prezidenta Vladimira Putina.