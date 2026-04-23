newstream.cz Politika Z turistického ráje technologický hub? Kapverdy testují novou ekonomickou strategii

Z turistického ráje technologický hub? Kapverdy testují novou ekonomickou strategii

Z turistického ráje technologický hub? Kapverdy testují novou ekonomickou strategii
Katarína Krajčovičová
Katarína Krajčovičová

Kapverdy chtějí vedle turismu vybudovat digitální ekonomiku a stát se novým technologickým uzlem Atlantiku. Investují do e-governmentu, infrastruktury i globální viditelnosti.

Když se v Evropě mluví o technologických centrech, pozornost se obvykle stáčí ke Spojeným státům, západní Evropě nebo Asii. Afrika se do této mapy dostává výrazně méně, přestože právě v řadě afrických zemí probíhají rychlé změny v oblasti fintechu, digitalizace veřejných služeb nebo technologického podnikání. Kapverdy na tento posun navazují vlastní strategií. Nesázejí na velikost trhu, ale na kombinaci digitální agendy státu, budování infrastruktury a mezinárodního postavení.

Digitální stát a technologická infrastruktura

Kapverdská digitální strategie stojí na několika propojených pilířích. Jedním z nich je digitalizace státu a veřejných služeb. Vládní materiály dlouhodobě popisují rozvoj e-governmentu, elektronické identity, digitálního podpisu, bezpečnostní infrastruktury i přípravu národních kapacit kybernetické bezpečnosti jako součást modernizace fungování země. Podle World Bank GovTech Maturity Index 2022 patří Kapverdy do skupiny zemí s velmi vysokou úrovní digitální veřejné správy. Vládní údaje zároveň mluví o posunu o 62 pozic oproti předchozímu vydání a o první příčce v západní Africe.

Aktivace podmořského kabelu EllaLink propojila Kapverdy s Evropou a Latinskou Amerikou a posílila jejich pozici technologické a telekomunikační platformy v Atlantiku.

Vedle digitalizace státu země investuje i do technologického zázemí. Projekt TechPark CV byl podle African Development Bank rozvíjen ve dvou fázích, jeho objem dosáhl 51,85 milionu eur a banka na něj poskytla financování 45,5 milionu eur. TechPark CV tvoří dvojice kampusů v Praii a Mindelu, které byly otevřeny v květnu loňského roku. Pedro Lopes, státní tajemník pro digitální ekonomiku, při otevření TechParku uvedl, že technologie považuje za budoucnost Kapverd a že právě tento projekt může ovlivnit i ekonomickou strategii země.

Web Summit jako zkouška dosavadní strategie

Do této strategie vláda zařazuje i prosincový Web Summit Spotlight 2026, který má být podle oficiálního oznámení prvním podujatím značky Web Summit v Africe. Premiér José Ulisses Correia e Silva při oznámení uvedl: „Jde o rozhodující krok v potvrzení Kapverd jako digitálního národa a inovačního centra v Atlantiku. Přijetí akce tohoto rozměru je jasným signálem mezinárodní důvěry v naši cestu i v náš potenciál.“

Kapverdy si tím vedle turismu postupně budují další ekonomickou oporu. Digitalizace slouží ke zefektivnění fungování státu, přitahování mezinárodní pozornosti a vytváření podmínek pro podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Prosincový Web Summit Spotlight bude v tomto ohledu ostrým testem. Ukáže, nakolik se podařilo převést dosavadní investice, programy a politické ambice do prostředí, které obstojí před investory, firmami, startupy i globální technologickou komunitou.

Sankce nesankce. Ruských miliardářům majetek vystřelil na rekord

ČTK
nst
nst

Majetek ruských miliardářů navzdory válce na Ukrajině a tvrdým západním sankcím dál roste. Podle ruské verze časopisu Forbes, na kterou odkazuje agentura Reuters, se jejich jmění za poslední rok zvýšilo o 11 procent na rekordních 696,5 miliardy dolarů (zhruba 14,5 bilionu korun).

Za růstem stojí především vývoj na komoditních trzích. Nejbohatší Rusové jsou dlouhodobě spojeni s těžbou a exportem přírodních zdrojů a právě narušení globálních obchodních toků vedlo ke zvýšení cen těchto surovin. Forbes zároveň upozorňuje, že na čele žebříčku se neobjevila žádná nová jména.

První pozici i nadále drží Mordašov

Nejbohatším Rusem zůstává šéf investiční společnosti Severgroup Alexej Mordašov s majetkem 37 miliard dolarů, který za rok vzrostl o 8,4 miliardy. Druhé místo obsadil Vladimir Potanin ze společnosti Interros a producenta kovů Nornickel s majetkem 29,7 miliardy dolarů. Třetí příčku drží bývalý šéf Lukoilu Vagit Alekperov s majetkem 29,5 miliardy dolarů. Čtvrtý je Leonid Michelson, šéf firmy Novatek, jehož majetek Forbes odhaduje na 28,3 miliardy dolarů.

Ruští miliardáři patřili v minulosti k nejbohatším lidem světa, často díky majetkům získaným v období po rozpadu Sovětského svazu. Dnes však zaostávají za americkými miliardáři, jejichž bohatství stojí především na technologickém sektoru. Žebříčku nejbohatších lidí světa vévodí Elon Musk s majetkem 839 miliard dolarů, následovaný spoluzakladatelem Googlu Larrym Pagem s 257 miliardami.

Pro srovnání: ještě v roce 2021, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, činila hodnota majetku ruských miliardářů 606 miliard dolarů. Po zahájení války 24. února 2022 se Rusko stalo terčem rozsáhlých sankcí ze strany západních zemí.

Ruská ekonomika přitom zpomaluje. Loni vzrostla jen o jedno procento, výrazně méně než o 4,3 procenta v předchozím roce. Mezinárodní měnový fond nyní očekává, že letos ekonomika poroste tempem 1,1 procenta, což je mírné zlepšení oproti dřívějšímu odhadu. Stejný růst by si podle MMF měla udržet i v roce 2027.

Praha čelí tichému problému: kancelářský fond rychle stárne, ale nové projekty téměř nepřibývají. Statistiky Colliers ukazují, že do několika let bude velká část budov na hraně použitelnosti. Přeměna na byty by mohla pomoci s bytovou krizí. Naráží však na technické limity, regulace i ekonomiku.

Pražský kancelářský trh se dostal do zvláštní situace. Firmy dál hledají moderní prostory a nájmy rostou, ale nová výstavba téměř zamrzla. A do toho přichází další, méně viditelný problém. Kancelářské budovy rychle stárnou.

Podle aktuálních dat poradenské společnosti Colliers se dnes už zhruba třetina kancelářských budov v Praze blíží hranici dvaceti let provozu. Do roku 2030 půjde o téměř 1,8 milionu metrů čtverečních. Budovy z přelomu tisíciletí tak postupně přestávají splňovat nejen technologické, ale i ekologické a designové standardy, které dnes nájemci očekávají.

Výstavba se propadla na historické minimum

Právě statistiky Colliers zároveň upozorňují na paradox současného trhu. Přestože firmy moderní kanceláře stále poptávají a u kvalitních budov roste nájemné, nová výstavba je nejnižší v historii.

Rok 2025 byl z tohoto pohledu rekordně slabý. V Praze přibylo jen 26 600 metrů čtverečních kanceláří, přičemž většina projektů byla pouhou rekonstrukcí. Ještě před pandemií se ročně stavělo přes 150 tisíc metrů čtverečních.

Nízká výstavba přitom není jen cyklický výkyv. Za propadem stojí kombinace drahého financování, vysokých stavebních nákladů i nejistoty ohledně budoucí poptávky po kancelářích. Podle Colliers tak na trhu vzniká napětí, kvalitní moderní kanceláře chybějí, zatímco starší budovy rychle zastarávají.

Rekonstrukce, nebo byty?

Majitelé starších kancelářských budov dnes stojí před zásadní volbou, zda investovat do modernizace, budovu zbourat, nebo ji zkusit přeměnit na byty. Na první pohled dává konverze smysl. Praha dlouhodobě trpí nedostatkem bydlení a ceny bytů rostou rychleji než nájmy kanceláří. Ekonomika ale není tak jednoznačná.

Náklady na přestavbu kanceláří na byty se dnes pohybují zhruba mezi 70 až 98 tisíci korun za metr čtvereční. To je často více než komplexní rekonstrukce kancelářské budovy, která vychází na 57 až 75 tisíc korun za metr.

Zásadní jsou však technické limity. Administrativní budovy mají hluboké dispozice s nedostatkem přirozeného světla, což komplikuje vznik kvalitních bytů. Přísnější požární normy, akustika u rušných ulic nebo nutnost změny územního plánu celý proces dále prodlužují.

První projekty ukazují, že to jde

Přesto se v Praze objevují projekty, které naznačují možnou cestu. Jedním z nich je přestavba funkcionalistického domu Dům Radost, bývalého sídla odborových svazů. Budova se stovkami kanceláří se postupně mění na nájemní bydlení s až 650 jednotkami. Jde o jeden z největších pokusů o konverzi administrativního objektu v metropoli.

Nejdále jsou s konverzí kanceláří na bydlení ve Spojených státech. Po pandemii tam prudce vzrostla neobsazenost kanceláří a tlak na změnu využití budov vedl k rekordnímu růstu přestaveb. Jen v roce 2024 vzniklo přibližně 25 tisíc bytů z bývalých kancelářských prostor.

Evropa postupuje opatrněji. Například v Německu studie odhadují potenciál přibližně 60 tisíc bytů, ale vhodná je jen menší část kancelářských budov. Zajímavý je britský přístup. Díky legislativnímu nástroji Permitted Development Rights lze měnit kanceláře na byty bez plného územního řízení. Od roku 2013 tak vzniklo přes 120 tisíc bytů. Tento model ale ukázal i stinné stránky. Některé projekty vedly ke vzniku malých a nekvalitních bytů bez dostatečného denního světla.

