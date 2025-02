Pankrácký „brownfiled“ zaplní moderní kancelářská budova se supermarketem

Dvě staré budovy mezi zastávkami metra Pankrác a Pražského povstání nahradí jedna nová. Nabídne kanceláře, obchody i supermarket.

Kancelářský trh v Praze poslední tři roky zpomalil, až několik výjimek nových kancelářských ploch moc nepřibývalo. Developerská a investiční skupina Crestyl dnes ale představila svůj nový projekt na pražské Pankráci.

BOKA Pankrác nahradí dva stávající staré objekty přímo u zastávky tramvaje Kotorská mezi stanicemi metra Pankrác a Pražského povstání. Stavět by se mělo začít v třetím čtvrtletí, první nájemníci by se mohlo začít stěhovat o dva roky později. Celková investice dosáhne 1,5 miliardy korun.

„Přestože se v tomto případě nejedná o rozsáhlý projekt, vidíme v něm obrovský potenciál. Má veškeré parametry stát se sídlem velké společnosti, která si ho může plně přizpůsobit svým potřebám s veškerým komfortem pro více než tisícovku zaměstnanců. Dispozice ale zároveň umožňují prostory rozdělit i na menší jednotky tak, jak to v nových administrativních budovách vůbec není běžné. Vše doplní nákupní pasáž s řadou obchodů a služeb, která nabídne unikátní vybavenost pro nájemce kanceláří i obyvatele v okolí,“ říká Lenka Preslová, obchodní ředitelka pro komerční nemovitosti skupiny Crestyl.

V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera Reality Na pozici generálního ředitele developerské společnosti Crestyl je Simon Johnson oficiálně pár týdnů, ještě déle se na ni ale Angličan žijící v Česku 25 let připravoval. O budoucnosti má tak jasno. V Česku například Crestyl uvažuje o spojení se s Pražskou developerskou společností a po Polsku plánují vstoupit i do Německa. I nadále ale bude development v tuzemsku tou nejdůležitější byznysovou nohou. „V Česku cílíme na vyšší segment nemovitostí a ty mají také větší hodnotu než ty v Polsku, kde stavíme víc ale také v nižším segmentu. Český trh je na druhou stranu hůř předvídatelný,“ říká Simon Johnson v rozhovoru. Petra Nehasilová Přečíst článek

Dvě tváře

Budova bude mít „dvě tváře“. Směrem do obytné čtvrti budou v horních patrech kaskádovité pobytové terasy o celkové rozloze 1100 metrů čtverečních, zatímco druhá strana do ulice Na Pankráci bude mít aktivní parter s obchody. Ty budou umístěny nejen v přízemí, ale i v suterénu, kde vznikne kromě obchodní pasáže i supermarket.

Celkem budou obchody a služby na ploše 3700 metrů čtverečních, kanceláře zaujmou plochu 11 tisíc metrů čtverečních.

V objektu se proto počítá s akumulační i retenční nádrží, dešťová voda bude využívána nejen na závlahu, ale i na splachování. Vytápění a chlazení bude zajištěno alternativním zdrojem energie. Navíc budou na střeše umístěny fotovoltaické panely.

Projektu se ujalo architektonické studio Perspektiv.

Aktuálně z nejstřeženějšího staveniště v Praze: Do Savarinu se vrátily barokní sochy Reality Snad žádná z rekonstrukcí v centru Prahy nevzbuzuje tolik pozornosti jako ta v ulici Na Příkopě. Barokní palác Savarin se dlouhá léta halil do plachty, už v létě se ale do něj podívají první návštěvníci. Petra Nehasilová Přečíst článek

Palladium je na prodej. Majitel za něj chce 700 milionů eur Reality Německá investiční společnost Union Investment zvažuje prodej obchodního centra Palladium v centru Prahy. Podle informací Hospodářských novin se firma pokouší z prodeje nemovitosti získat kolem 700 milionů eur, v přepočtu zhruba 17,5 miliardy korun. V roce 2015 zaplatil Union Investment za Palladium 570 milionů eur, podle současného kurzu necelých 14,3 miliardy korun. ČTK Přečíst článek