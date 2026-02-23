Kancelářská rošáda v Praze: Oracle končí ve Waltrovce, 11 tisíc metrů čtverečních získal nový hráč

Vyberte si z našich newsletterů

Největší kancelářská relokace roku 2025 je na světě. Z budovy Aviatica v pražské Waltrovce odchází Oracle a jeho místo zaujme zatím nejmenovaná mezinárodní společnost, která si pronajala 11 tisíc metrů čtverečních. Transakci uzavřela poradenská firma Prochazka & Partners.

Poradenská společnost Prochazka & Partners na konci roku 2025 dokončila největší kancelářskou relokaci letošního roku. Nový nájemce obsadí 11 tisíc metrů čtverečních v administrativní budově Aviatica na Praze 5, kam přesune svou českou centrálu v první polovině roku 2027.

Součástí transakce byla výměna dosavadního kotevního nájemce, společnosti Oracle, za novou mezinárodní firmu. Objekt vlastní investiční společnost Manova Partners.

Největší obchod roku v době opatrnosti

Relokace přichází v období, kdy se pražský kancelářský trh postupně vrací k vyšší aktivitě po předchozích letech utlumené poptávky. Firmy nadále přehodnocují velikost i kvalitu svých prostor, slučují pobočky a přesouvají se do energeticky efektivnějších a technologicky vyspělejších budov.

Objem 11 tisíc metrů čtverečních řadí tuto transakci mezi největší jednotlivé nájemní obchody posledních let. Zároveň potvrzuje, že kvalitní projekty v etablovaných lokalitách zůstávají i při vyšší míře neobsazenosti hlavním cílem velkých nájemců.

Waltrovka drží pozici silné kancelářské adresy

Budova Aviatica je součástí projektu Waltrovka, který vznikl na místě bývalého průmyslového areálu v Praze 5. Od dokončení v roce 2015 se lokalita profiluje jako významné administrativní centrum mimo tradiční širší centrum města.

Praha 5 dlouhodobě patří mezi nejaktivnější kancelářské subtrhy. Kombinace moderní výstavby, dostupnosti metra a rostoucí rezidenční zástavby zvyšuje její atraktivitu zejména pro technologické a mezinárodní společnosti. Nejnovější relokace tento trend dál potvrzuje.

