Kancelářská rošáda v Praze: Oracle končí ve Waltrovce, 11 tisíc metrů čtverečních získal nový hráč
Největší kancelářská relokace roku 2025 je na světě. Z budovy Aviatica v pražské Waltrovce odchází Oracle a jeho místo zaujme zatím nejmenovaná mezinárodní společnost, která si pronajala 11 tisíc metrů čtverečních. Transakci uzavřela poradenská firma Prochazka & Partners.
Poradenská společnost Prochazka & Partners na konci roku 2025 dokončila největší kancelářskou relokaci letošního roku. Nový nájemce obsadí 11 tisíc metrů čtverečních v administrativní budově Aviatica na Praze 5, kam přesune svou českou centrálu v první polovině roku 2027.
Součástí transakce byla výměna dosavadního kotevního nájemce, společnosti Oracle, za novou mezinárodní firmu. Objekt vlastní investiční společnost Manova Partners.
Zchátralá památka, do které roky zatékalo, se proměnila v živé kulturní centrum. Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně ukazuje, že citlivá památková obnova může být zároveň ekonomicky udržitelným městským projektem.
Sousedka Tugendhat byla na odpis. Arnoldova vila ožila i ekonomicky
Reality
Zchátralá památka, do které roky zatékalo, se proměnila v živé kulturní centrum. Rekonstrukce Arnoldovy vily v Brně ukazuje, že citlivá památková obnova může být zároveň ekonomicky udržitelným městským projektem.
Největší obchod roku v době opatrnosti
Relokace přichází v období, kdy se pražský kancelářský trh postupně vrací k vyšší aktivitě po předchozích letech utlumené poptávky. Firmy nadále přehodnocují velikost i kvalitu svých prostor, slučují pobočky a přesouvají se do energeticky efektivnějších a technologicky vyspělejších budov.
Objem 11 tisíc metrů čtverečních řadí tuto transakci mezi největší jednotlivé nájemní obchody posledních let. Zároveň potvrzuje, že kvalitní projekty v etablovaných lokalitách zůstávají i při vyšší míře neobsazenosti hlavním cílem velkých nájemců.
Developerská společnost investiční skupiny Penta prodá platformě XPlace provozované Arcibiskupstvím pražským 62 bytů na Nové Waltrovce v Praze 5. Obchod by měl stát vyšší stovky milionů korun.
Penta prodá církvi další byty na Smíchově za stovky milionů
Reality
Developerská společnost investiční skupiny Penta prodá platformě XPlace provozované Arcibiskupstvím pražským 62 bytů na Nové Waltrovce v Praze 5. Obchod by měl stát vyšší stovky milionů korun.
Waltrovka drží pozici silné kancelářské adresy
Budova Aviatica je součástí projektu Waltrovka, který vznikl na místě bývalého průmyslového areálu v Praze 5. Od dokončení v roce 2015 se lokalita profiluje jako významné administrativní centrum mimo tradiční širší centrum města.
Praha 5 dlouhodobě patří mezi nejaktivnější kancelářské subtrhy. Kombinace moderní výstavby, dostupnosti metra a rostoucí rezidenční zástavby zvyšuje její atraktivitu zejména pro technologické a mezinárodní společnosti. Nejnovější relokace tento trend dál potvrzuje.
Rychle rostoucí Chýně na okraji Prahy reaguje na tlak suburbanizace výstavbou nové základní školy. Projekt za zhruba 1,05 miliardy korun kombinuje vzdělávací infrastrukturu se sportovním a komunitním zázemím a je navržen jako otevřený areál využitelný i mimo výuku.
V Chýni vznikla škola za miliardu. Nový kampus má ambici stát se centrem celé čtvrti
Reality
Rychle rostoucí Chýně na okraji Prahy reaguje na tlak suburbanizace výstavbou nové základní školy. Projekt za zhruba 1,05 miliardy korun kombinuje vzdělávací infrastrukturu se sportovním a komunitním zázemím a je navržen jako otevřený areál využitelný i mimo výuku.
Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.
Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města
Reality
Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.