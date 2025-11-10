Prezident Pavel se vyjádřil k odstranění ukrajinské vlajky z budovy Sněmovny
Vlajky Ukrajiny by jako symbol solidarity měly v Česku viset dál, míní prezident Petr Pavel. Horší by ale bylo, kdyby se zastavila materiální pomoc, řekl prezident při návštěvě Karlovarského kraje ve Františkových Lázních.
Předseda SPD Tomio Okamura nechal minulý týden sundat ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny den poté, co byl zvolen jejím předsedou. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka by se měly ukrajinské vlajky postupně sundávat ze státních budov, splnily svůj účel symbolu a výrazu solidarity. ANO jedná o vzniku budoucí vlády s Motoristy a SPD.
„Vlajky byly vyvěšeny jako symbol solidarity se zemí, která byla napadená agresivní mocností. Myslím, že na tom se dosud nic nezměnilo. Ukrajina je stále předmětem ruské agrese a dokud nedojde k nějaké mírové dohodě, tak by naše solidarita s ní oslabit neměla,“ řekl Pavel.
Větší škodu by ale podle prezidenta znamenala změna postoje Česka k pomoci Ukrajině. „Ať už materiální, finanční, vojenské, jakékoli jiné, což by mělo přímý důsledek na ztrátách na životech, na zraněních, na materiálních škodách. Tady jsem přesvědčen o tom, že by naše pomoc měla pokračovat, protože je to nejenom solidární vůči Ukrajině, ale je to také vyjádřením hodnot, za kterými bychom si jako demokratická země měli stát,“ řekl Pavel.
Demokratické strany, TOP 09, ODS nebo STAN svedly v Poslanecké sněmovně hrdý, leč marný boj. Nechtěly do čela Sněmovny Tomia Okamuru. Argumentovaly jeho protiukrajinskými, asociálními a populistickými postoji. Marně.
Ukrajinské vlajky postupně zmizí, řekl Havlíček
Místopředseda ANO Havlíček v neděli v pořadu Partie na CNN Prima News řekl, že ukrajinské vlajky by měly postupně ze státních budov mizet. Podle něj splnily svůj účel symbolu a výrazu solidarity. Havlíček předpokládá, že vlajku sundá i ze sídla ministerstva průmyslu a obchodu, pokud se stane ministrem.
Předseda Svobodných zvolený na kandidátce SPD Libor Vondráček navrhuje téma vlajek projednat v nějakém orgánu. Neupřesnil, zda ve stranickém, koaličním či sněmovním.
Ukrajinská vlajka visela na sídle dolní parlamentní komory od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi. Nový předseda Sněmovny Okamura nechal vlajku minulý týden sundat. Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka to byla reakce na gesto, kterým končící vládní koalice premiéra Petra Fialy (ODS) před lety vlajku pověsila. Politici končící vládní koalice a Pirátů Okamurovo gesto označili za ostudný, zbabělý či hanebný krok.