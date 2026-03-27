Vláda zvažuje regulaci marží u paliv. V okolních zemích zatím převažuje jiný přístup
Rychlý růst cen pohonných hmot přiměl českou vládu otevřít debatu o možné regulaci marží čerpacích stanic. Zatímco kabinet hledá řešení, okolní státy ve střední Evropě se spíše opírají o daňové úpravy nebo tržní mechanismy a přímou regulaci cen využívají jen výjimečně.
Debata o možné regulaci marží na pohonné hmoty, kterou má vláda otevřít na pondělním jednání, zapadá do širšího evropského kontextu, v němž většina států volí spíše nepřímé zásahy než přímé určování cen. V Česku kabinet reaguje na rychlý růst cen paliv od konce února a zvažuje, zda vedle tlaku na distributory nepřistoupit i k regulaci marží čerpacích stanic. Dosavadní data ministerstva financí však naznačují, že marže po vypuknutí konfliktu spíše klesaly, což relativizuje argument, že za zdražováním stojí především obchodníci.
Na schůzce se na možnosti regulace marží dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl ČTK mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
V okolních zemích je přístup odlišný. Německo dlouhodobě sází na důsledný monitoring trhu a podporu konkurence a v případě cenových šoků spíše sahá k dočasnému snížení daní než k přímé regulaci. Podobně postupuje i Slovensko, které sice vede politické debaty o cenách paliv, ale v praxi spoléhá hlavně na daňovou politiku a tlak na distributory. Polsko kombinuje daňové úpravy s nepřímým vlivem státních firem, jako je Orlen, které mohou pomáhat ceny stabilizovat bez nutnosti plošné regulace trhu.
Pokud by konflikt v Íránu trval až do června, mohla by cena ropy podle analýzy investiční banky Macquarie vystoupat až na 200 dolarů za barel. To by se promítlo i do cen pohonných hmot v Česku, kde by benzín a nafta mohly zdražit až k úrovni 64 korun za litr. Výrazně levnější by byly pouze v případě zásahu vlády, například snížením spotřební daně a daně z přidané hodnoty, podobně jako v Polsku.
Výraznou výjimku v regionu představuje Maďarsko, které v minulosti zavedlo cenové stropy na pohonné hmoty. Tento krok sice krátkodobě zmírnil růst cen, zároveň ale vedl k narušení trhu a nedostatku paliv, což nakonec přimělo vládu od regulace ustoupit.
Česká vláda se tak ocitá mezi dvěma přístupy: může se vydat cestou přímé regulace marží, nebo zůstat u nepřímých nástrojů, které převažují v okolních státech. Výsledek pondělního jednání ukáže, zda se kabinet přikloní k razantnějšímu zásahu, nebo spíše k variantě, která více spoléhá na fungování trhu a doplňková opatření.
Motorová nafta v České republice v první polovině března výrazně zdražila v reakci na konflikt v Íránu, a to nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Zatímco v Česku ceny prudce rostly, na Slovensku zůstaly téměř stabilní, což vedlo k mimořádnému rozdílu přes pět korun na litr. Data Evropské komise zároveň ukazují, že vývoj cen pohonných hmot se v jednotlivých zemích unie výrazně liší.
Opoziční ODS vyzývala vládu ke snížení spotřební daně na pohonné hmoty, kabinet ale opatření odmítal jako drahé a neefektivní. "Rady opozice, abychom izolovaně snížili spotřební daň na naftu, jsou úplně mimo. Česko je necelé dvě koruny nad evropským minimem, takže bychom při současné oscilaci burzy docílili jen zvýšení schodku o 11 miliard korun," uvedla Schillerová na síti X. K dočasnému snížení spotřební daně na naftu sáhla minulá vláda Petra Fialy (ODS), když pohonné hmoty v roce 2022 zdražovaly kvůli ruské agresi na Ukrajině.
Cenu pohonných hmot ovlivňují kromě ceny ropy a marží prodejců a distributorů také daně. Spotřební daň na nejprodávanější benzin Natural 95 činí 12,84 koruny za litr, na naftu 9,95 korun za litr. Součástí koncové ceny paliv je i daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent. Spotřební daň je částečně regulovaná na evropské úrovni. Podle pravidel EU u benzinu nemůže být nižší než 0,359 eura za litr (8,80 koruny za litr) a u nafty než 0,33 eura za litr (8,08 koruny za litr).