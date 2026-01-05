Náhrada za Madura. Delcy Rodríguezová se stala prozatímní prezidentkou Venezuely
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se po složení přísahy oficiálně stala prozatímní prezidentkou země, napsaly agentury. Do funkce se dostala poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Nejvyšší soud již dříve nařídil, aby převzala funkci hlavy státu.
Rodríguezová složila přísahu při prvním zasedání parlamentu zvoleného v květnu. Funkci předsedy sněmovny obhájil její bratr Jorge Rodríguez. Bratr a sestra tak obsadili nejvyšší ústavní funkce ve Venezuele. „Přicházím s bolestí způsobenou únosem dvou hrdinů, kteří jsou drženi ve Spojených státech jako rukojmí,“ uvedla Rodríguezová při přísaze. Dodala, že chce zajistit politickou stabilitu a politickou bezpečnost.
Parlament kontrolují provládní síly, zasedá v něm i několik představitelů opozice. Velká část opozice ale květnové volby bojkotovala, protože se podle ní se hlasování konalo v neférových podmínkách. Největší opoziční koalice PUD dnes v prohlášení znovu uvedla, že parlament považuje za nelegitimní.
Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?
Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?
Názory
Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?
Trump chce poslušnost
Venezuelský nejvyšší soud rozhodl po sobotním únosu Madura do USA, že Rodríguezová má zastávat funkci hlavy státu, aby zaručila správní kontinuitu a organizaci obrany země. Jako viceprezidentka již předsedala zasedání vlády. V noci na dnešek na sociálních sítích vyzvala Spojené státy ke spolupráci v rámci mezinárodního práva.
Americký prezident Donald Trump již dal najevo, že po Rodríguezové požaduje poslušnost. V neděli řekl, že by Rodríguezová mohla skončit i hůře, než Maduro, pokud neudělá, co je správné. Spojeným státům má podle Trumpa umožnit dělat to, o co budou žádat zřejmě například totální přístup k ropném průmyslu.
Rodríguezová není na rozdíl od ministra vnitra Diosdada Cabella uvedená v textu obvinění, kterému čelí Maduro a jeho manželka Cilia Floresová.
Voliči v Maďarsku v letošních volbách podle národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána budou rozhodovat mezi maďarskou a bruselskou cestou. Orbán to podle agentury MTI řekl na dnešní tiskové konferenci k příležitosti nového roku. Léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně ohrožuje strana Tisza někdejšího premiérova spojence Pétera Magyara.
Letos rozhodnete mezi maďarskou a bruselskou cestou, vzkázal Orbán Maďarům
Politika
Voliči v Maďarsku v letošních volbách podle národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána budou rozhodovat mezi maďarskou a bruselskou cestou. Orbán to podle agentury MTI řekl na dnešní tiskové konferenci k příležitosti nového roku. Léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně ohrožuje strana Tisza někdejšího premiérova spojence Pétera Magyara.
Na dnešním zasedání parlamentu vystoupil i Madurův syn Nicolás Ernesto Maduro, který je stejně jako Floresová poslancem. „Dříve nebo později budou znovu s nimi, díky boji lidí uvnitř i za hranicemi země se vrátí,“ uvedl Maduro mladší o svém otci a nevlastní matce. Maduro mladší rovněž figuruje v obvinění, které bylo zveřejněno americkými úřady po zajetí jeho otce. Provládní poslanci odhalili také v sídle Národního shromáždění fotografii Madura a jeho manželky. Za osvobození Madura a manželky se dnes podle AFP konala v Caracasu demonstrace s účastí několik tisíc lidí.
Rodríguezovou jmenoval do funkce v roce 2018 Maduro a politička jedné z vládních stran v této funkci zůstala i po předloňských prezidentských volbách, jejichž oficiální výsledek řada zemí počínaje Spojenými státy a Evropskou unií neuznala. Podle kritiků volební orgány nezveřejnily věrohodné a transparentní výsledky dokazující vítězství Madura. Spojené státy místo toho uznaly za prezidenta kandidáta opozice Edmunda Gonzáleze, jehož tábor tvrdí, že právě on byl vítězem voleb.