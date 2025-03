Grónsko má navštívit manželka Vance. Je to provokace, tvrdí tamní premiér

Za provokaci označil grónský premiér Múte Egede nadcházející návštěvu manželky viceprezidenta USA Ushy Vanceové, kterou doprovodí poradce prezidenta pro národní bezpečnost Mike Waltz a ministr energetiky Chris Wright. Cesta vysokých amerických představitelů do Grónska v době, kdy se prezident Donald Trump odmítá vzdát myšlenky na anexi tohoto strategického, poloautonomního dánského území, ale v zemi vyvolává značné pobouření, napsal dnes server The Guardian.

„Jediným účelem (návštěvy) je předvést nám demonstraci síly a tento signál nesmí být špatně pochopen,“ řekl premiér Egede v nedělním rozhovoru s grónskými novinami Sermitsiaq. „(Waltz) je Trumpův důvěrný a nejbližší poradce a už jen jeho přítomnost v Grónsku jistě přiměje Američany, aby uvěřili v Trumpovu misi. Proto se tlak po této návštěvě ještě zvýší,“ dodal.

Spojené státy by mohly těžit ze strategické polohy Grónska a jeho bohatých nerostných zdrojů. Ostrov leží na nejkratší trase z Evropy do Severní Ameriky, což je životně důležité pro americký protiraketový systém.

Nesouhlas Grónska i Dánska

Vlády Grónska i Dánska opakovaně vyjádřily s plány na americkou anexi Grónska nesouhlas. Dánská premiérka Mette Frederiksenová v písemném komentáři reagujícím na zprávu o návštěvě uvedla: „Tuto záležitost bereme vážně.“ Dodala, že Dánsko chce s USA spolupracovat, ale měla by to být spolupráce založená na „základních pravidlech suverenity“.

Frederiksenová dodala, že dialog s USA týkající se Grónska bude probíhat v úzké koordinaci s dánskou vládou a budoucí grónskou vládou. V Grónsku se 11. března konaly předčasné parlamentní volby, které vyhrála opoziční strana Demokraté (Demokraatit) s 29,9 procenta hlasů, jež upřednostňuje pomalejší cestu k nezávislosti ostrova.

Vanceová a její delegace navštíví Grónsko ve čtvrtek. Viceprezidentova manželka si chce prohlédnout historické památky, seznámit se s historií tohoto území a zúčastnit se národního závodu psích spřežení, uvedl Bílý dům v prohlášení.

Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Waltz a ministr energetiky Wright navštíví americkou vojenskou základnu v Grónsku, uvedl nejmenovaný americký představitel, kterého citoval The Guardian. Delegace se vrátí do USA 29. března.

Ostrov býval do 50. let minulého století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.